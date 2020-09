Mafiánsky štát. Každý piatok o piatej sa stretneme nám. SNP Bratislave videá.

Zároveň vyzývame aj ostatných občanov, aby každý v piatok o piatej pálili sviečky Jankovi a Martinke na námestiach alebo doma a organizovali stretnutia proti justičnej mafii v obciach a mestách. Povieme mafii rázne nie.

Prípadne trúbili a blikali svetlami vždy v piatok o 5 piatej. A do piatku do piatej vždy vymyslíme niečo také, aby sa mafia bála nás nie my jej. Nech každý vyrozpráva svoj príbeh ako sa k nemu justičná a policajná mafia zachovala. Dostane priestor. Nebudeme mlčať. Ctihodné taláre sú hnoj, ktorí si ľudí nevážia.

Upozorňovali sme pani prezidentku, vládu, aj poslancov NRSR, ministerstv,á že v Bratislave nie je jedna jediná pamätná tabuľa pre Jána a Martinu ani pred parlamentom , ani pred prezidentským palácom, ostalo ticho. Pred voľbami ich velebili dnes mlčia. Prečo? Odpovedajte si sami. Ešte aj portrét Jána a Martinky asi pred mesiacom ukradli a nedali ďalší. Prečo mesto nenamontuje poriadnu tabuľu prečo tam nedá priemyselnú kameru. Vnuk Miroslava Válka je veľmi progresívny a tiež nereaguje hlavne že na starú tržnicu buchne tabuľku 17.novembra a bol tam pri milosrdných polystyrénový výkričník, na takéto srandy sú peniaze.

Tak sme tam umiestnili našu tabuľku kedy ju ukradnú je sporné asi čoskoro Smeráci

Janko a Martinka nezabudneme ak to ukradnú dáme novú fotografiu. Aj pred parlament a nebudeme ani čakať na povolenia. Je hnus že chcú aby sa na Vás zabudlo. (OZ Ľudia dobrej mysle)

My sa stretneme aj pred justičným palácom v Bratislave v pondelok o pol deviatej pána Janička znova justičná mafia prenasleduje za pani Jankovskú chobotnica ma ešte dlhé ramená.

Štát v ktorom vrahov oslobodia sa nedá nazvať inak ako mafiánsky. To je to isté keď vám niekto železnou panvicou z celej sily trieska po hlave a tvrdí že sa Vám len sníva v takomto stave je náš mafiánsky štát.Pani Čaputová sme mafiánsky štát, či sa Vám to páči alebo nie v krajine kde su vrahovia zbavení viny a v krajine kde kriminálnici ako Fico, Kočner, Kaliňák , Richter a Počiatek volne pobehujú nuž to je mafiánsky štát.

Pred prezidentským palácom sme Mafiánsky štát (OZ Ľudia dobrej mysle)

Treba otvoriť oči vláde aby sa nám prebrala ako v tej našej hymne zastavme sa bratia zločinci sa stratia čiže Fico, Kaliňák, Richter, Počiatek. Štát v ktorom oslobodia vrahov a vyhlásia ich za nevinných skorumpovaní sudcovia je mafiánsky. Tvrdiť opak je klamstvo .

Pred Úradom Vlady odkaz vládei Matovičovi, Mikulcovi, Kolíkovej a ostatným sme mafiánsky štát (OZ Ľudia dobrej mysle)

Ako zločincov, lebo sme vraj opreli o úrad vlády plagát s osobami ako Čižnár, Trnka, Šufliarsky, Kočner, Tichý, Fico, Bugár, Kováčik, Haščák no strašné a dovolíme si tvrdiť že Slovensko je mafiánsky štát tak toto je už naozajne ho ráz nosť.

Pred úradom vlády kontrolujú nás policajti ako zločincov (OZ Ľudia dobrej mysle)

Takže video a postupne pridáme ďalšie

Zídeme sa vždy v piatok o piatej na mieste kde pálime sviečky Jankovi a Martinke dovtedy kým justičnú mafiu nezlikvidujeme pridajte sa (OZ Ľudia dobrej mysle)