Matovič rešpektuje rozhodnutie Špecializovaného súdu v Pezinku, ktorý oslobodil Kočnera

Vraj mu chýba mu len zdôvodnenie a verí že spravodlivosť Kočnera dobehne. V tomto momente je uplne jedno čomu Igor verí, alebo neverí lebo justičnú mafiu má v rukách pevne Smer a Kočner. Len idiot uverí, že rozhodnú spravodlivo.

Takže si to preberme. Prípad ide na najvyšší súd, aké má možnosti najvyšší súd, veľmi malé môže rozhodnúť, že prípad sa vráti špecializovanému trestnému súdu v Pezinku na nové prejednanie. Čiže sa to vráti na ten istý súd v tom istom zložení.

Je mizivá pravdepodobnosť, že Kováčik a spol. zmenia zloženie sudcov, ak by sa tak aj stalo môžeme očakávať to isté rozhodnutie. Ale po tomto prejednaní a novom rozhodnutí už bude rozhodnutie súdu nezvratiteľné.

Pán premier , prezidentka aj ostatní nepochopili základnú vec, že justícia je riadená mafiou. A od zločincov nemožno očakávať normálne rozhodnutie. Po ďalšom rozhodnutí môže už pán premier len ticho šuchať nohami a možno čakať kým mu na dvere zaklepe NAKA, ako to povedal onehdá Ficovi, pretože súdna moc je v rukách Smeru.

Písomne zdôvodnenie mu sudcovia Radoslav Stieranka a Ivan Matel, ktorí boli za oslobodenie Kočnera aj Zsuzsovej v pohode napíšu ak neporozumel Igor ich rozhodnutiu. Vieme že naše súdy už zdôvodnili všeličo zrušenie nahrávky gorily aj to, že Babiš nie je ŠtB a podobné bonbóniky.

No ja to premiérovi Matovičovi vysvetlím po lopate, prečo to nebude inak ani v tomto prípade.

Sudcovia Kočnerovi a Smeru už dlhodobo vyrábali rozhodnutia na ich objednávku, pretože ich jednak vydierali a čo je horšie ani nemuseli vydierať, brali peniaze za rozhodnutia. Sklenka nemá dôvod klamať. Ak to premier a prezidentka nepochopili, potom sme naozaj mafiánsky štát. Napríklad prokurátori majú priemerný dôchodok okolo 3000 euro. Ale ani to nestačí, treba sa pozrieť aké majú majetky oni aj ich rodiny a zistite, že ani ich platy na to nestačia. Sú jednoducho súčasťou mafie mafie, V dnešnej dobe má už Slovensko viac ako 60 percent HDP na jedného obyvateľa v porovnaní so susedným Rakúskom.

V Rakúsku je minimálny dôchodok 1000 eur, podľa toho by mal byť u nás minimálny dôchodok 600 eur. Otázka je kam sa stráca polovica HDP Slovenska, odpoveď je do víl v Cannes na Bahamách do cyperských schránok do luxusných aut mafiánov za pomoci justičnej mafie. A premier, prezidentka a predseda národnej rady sa ostro ohradzujú voči tomu, že sme mafiánsky štát. Asi žijú vo svojej sociálnej bubline. Cisár je nahý a nemá krásne šaty. Je čas sa prebrať.

Najprv treba urobiť urýchlene očistu súdov a to hlavne aj za pomoci zahraničia. Dnešný 60 tníci sú podobne ako Kovačiková odchovanci socialistického súdnictva a kovaní sudruhovia.

Otec Kováčika, starý generál Kováčik bol za Československa veliteľ východného vojenského okruhu. A keby sme šli po rodinných väzbách iných sudcov nie je to o nič lepšie. Je mi jasné, že súdiť, deti za rodičov nemožno ale v tomto prípade na 99 percent platí, že jablká nepadli ďaleko od stromu. Kováčik aj Trnka sú pôvodne vojenský prokurátori a boli tam dosadení, aby poslušne plnili rozhodnutia oligarchov, politikov a iných mafiánov. Veľa sudcov, sudkýň sú spolužiaci Kaliňáka, Fica a tí ich vytiahli na miesta ktoré potrebovali.

Vo východnom Nemecku po spojení, bola okamžite táto komunistická spodina, často boli aj ŠtB (Stasi) , nahradená západonemeckými prokurátormi a sudcami.

U nás si vytvorili zvláštne zákony napríklad, že oficiálne nemožno zverejniť kto bol v KSČ, majú špeciálny ochranný režim, potom nie je divu že Truban pustí Bodora, že Dohňanský v protismere v obrovskej rýchlosti zabije človeka a nič sa nedeje a pekne sa vzájomne kryjú.

Môže Matovič veriť čomu chce Ak špecializovaný trestný súd potvrdí rozhodnute a môže jedine sklopiť uši a rešpektovať rozhodnutie justičnej mafie.

Koalícia má ústavnú väčšinu ak nekoná sú dve varianty sú takí hlúpi že veria sudcom, alebo druhá a ta sa zdá pravdepodobnejšia je ich Fico a spol. držia za gule.