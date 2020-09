Hľadá sa spravodlivosť, ukradli ju!

Nám ľuďom nenechali ani kúsoček. Nevieme, kde je? Vraj ju ukradol Marian K. v lesklom obleku, on vraj nie je ani v base, preto je taký vysmiaty a vraj nám hrajú divadielko. Nikto, nikdy nevidel jeho celu. Vraj je v hotely u šéfa.

Ctihodné taláre si spravodlivosť vraj skryli pre seba, národu neostal ani kúsoček, aby sa náhodou neskazila. Veď načo je národu spravodlivosť? Spravodlivosť bola sprivatizovaná bývalými komunistami, EŠteBákmi a ich detičkami a inými čestnými a ctihodnými občanmi. Tak sme sa ju rozhodli hľadať. Spravodlivosť je vraj ukrytá v bývalej banke na Štúrovej a tam je uzamknutá v trezore, stráži ju bývalý Ficov spolužiak a teraz kolegyňa Jankovskej z Trenčína a ostatné ctihodné taláre. A ešte kúštik spravodlivosti ostal aj v Horných Kútoch u otca národa.

A v Pezinku ju zas stráži niekto, kto sa volá Ján Ožrala, alebo tak nejak a ten vraj povedal, že si stojí za oslobodením ctihodného občana Mariana K. Predošlý strážca spravodlivosti ukrytej v budove blízko Cajle malý Kováč, syn generála východného vojenského okruhu s basketbalovým skóre v prospech spravodlivých 63 ku 1, alebo tak nejak si povedaluž toho mám dosť,podávam výborné výkony a ešte sa mi posmievajú, keď si hodím drobnú sumičku nejakých 200 tisíc na účet. Takže ešte si trošku posúdim v Trenčíne v prospech spravodlivých a pôjdem na zaslúžený odpočinok. Trenčín mesto Matúša Čáka je taká liaheň spravodlivých sudcov.

Vraj trošku spravodlivosti majú skrytú aj policajti, ale hocikomu sa z nej neujde.

V Hornej Maríkovej nedávno vystúpila jedna krava a povedala, že spravodlivosti napríklad aj v Hornej Maríkovej je ešte dosť za ňou stál plemenný býk, ktorý má stádo 10 kráv, asi 10 jalovičiek a 11 detičiek od kravičiek a kýval hlavou, že je to pravda.

Z druhej strany stál vol a tiež prikyvoval, že spravodlivosti je u nich dosť aj v Trnave ale treba si ju hľadať. Keby niekto nevedel, kde tak mu pomôžu bíli Andelé.

A predstavte si hnusné zahraničie o nás píše že sme mafiánska krajina. Kto u nás videl mafiána u nás máme len ctihodné osoby? Závistlivci z Malty, Nemecka, Švajčiarska nech sa pozrú do vlastného hniezda a nešpinia do hniezda našej rozkošnej zemičky. Vraj odvtedy čo zbavujeme viny Mariana K aj Bielorusku a Rusku nás chvália.

My nemôžeme za primitivov, ako je Szabo a Marček a Andrusko, ktorí sa sami od seba rozhodli že zavraždia Jana Kuciaka a cestou sa im do toho len tak náhodne priplietla Martina Kušnírová. Nevieme dôvod prečo? Pošuškáva sa, ale že pravdepodobne to bude tým, že vo Veľkých Úľanoch tesne pred nimi vykúpili v šore kakaovú zmrzlinu. No a objektívne ten Ján nepísal pekne o našich ctihodných osobách pôsobiacich na hrane šedej ekonomiky, ale poctivo. Doktor Max je toho najlepším príkladom. V Taliansku majú kmotrov a my máme Kmotríka bývalého vrátnika, dnes docenta, keďže sme nemali peniažky postavil nám futbalový štadión a teraz ho nechceme odkúpiť, no aká hanba aby súkromná osoba vlastnila národný štadión?

Vraj to, čo bolo nájdené u ctihodného Mariana K. Mu do mobilu napísali mimozemšťania, západné imperialistické mocnosti a iní závystlivci. Na pranieri to Marian K. jasne a zrozumitelne vysvetlil. Nebojte sa Marian K. sa dočká šťastného konca a dobre nám tu bude s ním. On sa postará aby sa spravodlivosti dostalo každému aj tým, čo si prišli o tie byty ktoré zaplatili niekde v Bernolákove. Ja neviem, prečo ho polícia brzdila v jeho dobrých skutkoch. Za ten rok, čo je v base na tom hotely mohol pribudnúť ďalší hotel na Donovaloch alebo vyrásť na mieste Korytnice ďalší nádherný komplex.