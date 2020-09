Vyhlásenie sudkyne Sabovej a predsedu súdu Hrubalu v Pezinku dosiahlo dno

Priatelia, stále žasneme a "špecializovaný trestný súd" nás v našom žasnutí ďalej a ďalej presviedča, že jeho členovia "sudcovia" majú byť minimálne vyšetrovaní.

Dnešné vyhlásenie "sudkyne Sabovej a predsedu špecializovaného trestného súdu v Pezinku už asi dosiahlo nedosiahnuteľné dno.

Veľmi pekný koment mal jeden diskutér na diskusii pod článkom k tomuto, ktorý úplne jasne vyjadruje, ako majú normálni sudcovia konať a čo majú urobiť, aby dokázali obhájiť svoje výroky.

Odvolávka na tento koment je dole.

Moja poznámka k tomuto - presne toto je potrebné, aby sa súdy na Slovensku začali stávať uveriteľnými. Konkrétne v tomto prípade si neviem ako človek ctiaci si logiku predstaviť, že Andruskóovu výpoveď o účasti ZsuZsovej na objednávke vraždy najprv "súd" označil za nedôveryhodnú (pričom iné jeho výroky smerom k Szabóovi, Marčekovi, poťažne priznanie jeho viny na zločine označil za dôveryhodné) a tým "zmietol" priamy dôkaz a ostatné dôkazy označil za nepriame a nedôveryhodné, že tento postup "súdu" má nejakú logiku.

Na druhej strane by som si logiku vedel predstaviť, keby vyšetrovací team pracoval do konca. Takže moja otázka je. prečo súd okamžite, ako mu bol prokurátorom položený na stôl materiál nevrátil toto späť na dovyšetrovanie? Prečo ihneď neupozornil dozorujúceho prokurátora, že Juhásov team nemal byť rozpustený a musí pracovať ďalej?

Som zvedavý, či dozorujúci prokurátor príde za zastupujúcim policajným riaditeľom čo najskôr (deň - dva) a ako povedal minister vnútra, požiada o obnovenie vyšetrovania. Je mi jasné, že sú obrovské tlaky tých, čo poskladali milión na vraždu, aby sa tak nestalo, ale je to krajne nutné.

A ešte drobnosť. V tom príspevku prispievateľ jasne napísal, že pravda je niečo iné ako "právny názor" ... V USa pri tak zložitých prípadoch verejnosť vie presne kto z poroty ako hlasoval. Presne a menovite. A jedná sa o obyčajných občanov USA, žiadnych "nadľudí" "sudcov" ... Takže vážení fiškáli, "sudcovia", "právnici" Konečne nás zbavte toho boľševicko oroszovského nezmyslu "právny názor"u ... Láskavo tak učiňte okamžite !!!

Z diskusie SME

Ak majú Hrubala + ti dvaja mumáci gule /Stieranku a Matela./

nech sa stavia, že nehlasovali obaja za oslobodenie vagabunda.

Parlament a ľud tejto krajiny odhlasujeme túto výnimku zo zverejnenia a ak HRUBALA klame tak ľud mu vyreže jazyk

a tým dvom odreže gule?



Prečo by úradníci nami platení mali držať bobríka mlčania?



Nech idú inde v Čechách kamery snímajú tváre sudcov.

Teraz budú manipulovať zdôvodnenie

a môže to byť ako u Ficovho Ústavného súdu s Centesom.

Výrokový časť sa líšila o skoro 180 stupňov.



Totižto podľa vyjadrenia! precednicky sa našlo toľko pochybení a logických a účelových nezmyslov skoro ako u Pištu Heroina s jeho senátom na NS ktorý púšťa medzi nás hrdlorezov a ktorých treba tiež riešiť lebo pán Boh je si istý no pomalý ale iste veľa škody narobia