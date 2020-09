Ďalší hajzeľ do vyšetrovačky, šéf NAKA a o chvíľku aj Gašpar.

Každý piatok o piatej aj tento na námestí SNP proti justičnej mafii sa stretneme, príďte! Včera v Trenčíne núkala manželka bývalého šéfa protikorupčnej jednotky NAKA policajtom Kapurkovú.

Dvaja opilci (FB)

„My nikam neodchádzame“.

Rád čítam nezabudnuteľné hlášky z českých filmov, ktoré zľudoveli natoľko, že nútia aj komediantov slovenskej politiky obsadiť samých seba do úlohy „Padoucha“.

Tradícia, naša rázovitá, nemá hodnotu štyridsiatich miliárd ulúpených za posledných 12 rokov, no je pokladom, ktorý tu a tam sa darí nájsť a vykopať.

O Mečiarovi sa tradovalo, že bez jeho súhlasu sa „nepredal ani klinec“ a nepotvrdil to nikto iný ako šéf Fondu národného majetku od povestnej Kelni so Solvinou, Gavorník.

Sprivatizovaný majetok bol zo starých časov, no a tak niet div, že jeden zhrdzavený po marhuli voňajúci Klinec našli po dvadsiatich rokoch českí policajti na psychiatrii v Čechách. Povestnou tradíciou „Zlatých českých ručičiek“.

Tradícia Fica, založená „bojom proti korupcií“, utrpela včera v Trenčíne ďalšiu porážku. Niet div, keď predsedovi organizovali výberové konanie na protikorupčného šéfa v Nitre. Tradíciou inou, ako zo starých čias. V Bon Ule.

Mŕtve obete mafie po Mečiarovi vykopávajú policajti dodnes.

Živým páchateľom po Ficovi „vykopávajú“ policajti dvere ich honosných sídiel. S povestnou „hláškou“ politického neviniatka Pellegríniho – „Padni komu padni“.

Verím, že prichádza čas, kedy na „Kapurke“ Národnej rady Slovenskej republiky, ktorou raz mesačne prechádzajú poslanci fašisti, poslanci komunisti, poslanci kriminálnici i zopár poslancov eštebákov, sa bude chlastať.

Rýchlo a zbesilo, aby sa preceda už nemusel unúvať do prezlečenia za Deda Mráza s fľašou Whisky a cigarou, ale s fľašou Borovičky. Hodil by sa taký najpríznačnejší dátum.

Sedemnásty november, na tridsiate prvé výročie toho, „čo si vtedy nevšimol“.

My štrngajúci kľúčmi už 31 rokov sme podľa neho vulgárni, keď mu hovoríme prosto. Notorik. Na ceste od opitosti mocou k fľaši na Kapurke parlamentu.

Iba on hudie svoje.

Hovorte mi majster v odbore.

Ibaže, hovorte chlapovi majster v odbore, keď na rozdiel od manželky šéfa protikorupčnej jednotky NAKA, nemá ženu, ktorá by núkala Kapurkovú.

No, ak by akcia NAKA s názvom „Kapurková“ rátala aj s prítomnosťou Márie Troškovej v putách, bolo by aj pre „zúfalých a rezignovaných voličov“ veselej politickej strany – „Paliho Kapurková“ dobrým signálom.

Že slovenská tradícia neutrpela ranu.

Šíriť tú našu, východniarsku tradíciu po celom Slovensku.

Nielen piť treba vedieť, ale aj poznať čas, kedy treba prestať.

Uľej, Mária. My, už odchádzame.

Ak by sme zliali všetky slané slzy, od výstrelu Gavrila Princípa v Sarajeve po tri výstrely na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu, boli by sme druhý pýšiaci sa Mŕtvym morom.