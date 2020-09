Hobbit Doktor Max stretol Porisko v Martinovom Mamasi a Maxove média čušaly plus video

Stretnutie Kollár Haščák v Borguľovom hotely Mama´s jeden píše bestseller, druhého kompromitujú. Jeden o koze a druhý o voze.

Haščák tvrdí, že konečne napíše dobrú knihu na ktorej zarobí a Kollár sa mu zdá ako skvelý objekt na začiatok, aj keď sa vôbec nepoznajú, asi zabudli na stretnutia na Majského chalupe v roku 2000.

Kollár naopak tvrdí, že ho kompromitujú média a podľa mňa šiel požiadať Haščáka, aby urobil poriadok s novinármi, aby prestali o ňom písať. Kollár sa obklopuje úžasnými ľuďmi spomeňme Guspana, Vážneho, Hrnka, Borguľu.

Jeho 4 milenky asistentky má v parlamente u zamestnané u svojich poslancov a každá má plat 2950 euro, okrem toho tam má poslankyne aký vzťah má s nimi je nejasné. Každopádne obrábať 20 žien a ešte zrejme stíhať bokovky v čistom dni, Zsuzsovú a miss Hermafrodit je úctyhodný výkon.

Boh ochraňuj aby sa mu niečo stalo, lebo táto skupina žien ho privedie do šialenstva. Starať sa o celý tento hárem luxusných a náročných dev a 12 detí je úctyhodný výkon.

Šofér Steinhubela sa nám proste vypracoval a jeho väzby na zločinecké strany Smer a SNS dnes už nevidí len padnutý na hlavu. Je to dráha nevesta, len aby po nasledujúcich voľbách nebola aj predaná a neslúžila najznámejšiemu gayovi Slovenska.

Škoda, že obyčajní ľudia zatvárajú pred týmito faktami oči a strkajú hlavu do piesku, prebudenie môže byť veľmi kruté a obávam sa že takto novovzniknutá koalícia za pomoci neonacistov Kotlebu a komunistov Smeru sa veľmi rýchlo a kruto vysporiada so súčasnou koalíciou a veru sa nebude vyhovárať na kovid a zákony. No a tešíme sa na knihu agenta malého o Gorile, o vražde Kuciaka o privatizácii a o podnikaní. Dúfajme že ju napíše v nápravnom zariadení.

Video (OZ Ľudia dobrej mysle)