Prečo neonacistu Kotlebu nemôžu odsúdiť ? Lebo Fico a Pellegríni.

Prečo si birmovaný alkoholik nedal urobiť bajpas u „chirurga“ Pellegríniho, ktorý za pár týždňov vyoperoval mozog Slosiarikovi z Focusu, Kováčičovi z Markízy a jeho „voličom“, keď Covid 19 je blud.

Budeme pozorne sledovať, či justičná mafia neurobí to isté v procese Kotlebu a Jankovskej, ako v prípade Kočnera a Zsusovej a napriek jasným dôkazom ich oslobodili z objednávky vraždy a napľuli celému národu do očí ?

Prečo zbabelý fašista Kotleba, skrývajúci sa ako Majský pred väzením, nešiel si dať urobiť stery a laboratórne vyšetrenia k fašistovi Mazurekovi do posilňovne, alebo zahnať pochybnosti hrsťou anabolík na rast prsníkov, keď pandémia je výmysel medzinárodnej loby.

Komunistka Emília Blážová si odskočila k Leninovi, aby pandémii nasadila knokaut tvrdením, že svet kráča k policajnému štátu a zodpovedné sú paškvilové „sionske protokoly“. Čo jej nebránilo sa dať zaočkovať ruskou vakcínou proti nejestvujúcemu Covid 19.

Jablko padnúce pod strom, čo sa neodkotúľalo v podobe povestnej Lotosovej Adélky, cení zuby Stalingradu na drahšie Jogurty západnej civilizácie.

„Naše telá sú ako záhrady, ktoré ošetruje naša vôľa – Záhradník. Tá rozhoduje o tom, čo z nich vyrastie“.

Tvrdí neznámy autor, ktorý „napísal“ všetky drámy za Williama Shakespeara.

V štáte Bláznov, nami platených, dobre padnú dve správy.

Prezidentka Čaputová s ministrom Budajom otvorila debatu o „zelených úradoch“.

Parlament o návrhu „označiť komunistický režim za odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody.

Držím palce poslancom, konečne po schválení, budem môcť podať Trestné oznámenie na generála štb Lorenca a komunistu Rudolfa Schustera. Vykonávateľa akcie štb NORBERT. Akcie namierenej proti občanom.

Trestné činy proti ľudskosti sú totiž nepremlčateľné.

Je dobré, ak v štáte dostala zelenú aj NAKA, aj Polícia a hlavne súdy a prokuratúra. Pri tej poslednej treba byť v strehu, aby sa nám nevrátil typ prokurátora Kováčika, Trnku či Čižnára.

Pre očistu aj Duše spoločnosti.

Aby k akciám NAKA – Búrka, Plevel, Božie mlyny – o sudcoch v putách o vysokých úradníkoch štátu za mrežami, pribudli tisícky iných akcií, ktoré odmenia zločiny vnesené komunistami a fašistami do nimi vymodelovanej zbastardenej „demokracie“.

Aby som v krátkom čase mohol napísať prezidentke, ktorá prišla z prostredia nových pokušiteľov reinkarnácie zločineckého režimu Rudofa Schustera, že Slovensko už nie je Mafiánsky štát Mečiara, Fica a Pellegríniho.

Uvidíme (OZ Ľudia dobrej mysle.)

Tento človek je rodu verný neonacista, priaznivec Tisza, Putina, Mečiara a Harabína. Je to bývalý vodca národnej pospolitosti, dnes sa už k nej nehlási. Nosili čierne uniformy a hlásili sa k Hlinkovom, Tisovi a Hitlerovi. Pospolitosť síce súd zrušil ale ĽSNS zlým podaním generálny prokurátor Jaromír Čižnár doslova legalizoval aj za pomoci najvyššieho súdu. ĽSNS používa pozdrav "Na stráž!" je spojená s neonacistami v Poľsku aj v Čechách pomocou jej členov a pravdepodobne je dotovaná aj z Ruska možno aj za pomoci bývalého HZDS alebo dnešného Smeru, zaujímavá osoba je Smerák Hambálek a skupina Slovenskí branci. Slovenskí neonacisti obdivujú Vladimíra Mečiara aj Štefana Harabín a nedajú na nich dopustiť. O holokauste sa vyjadrujú že to je len rozprávka a hanobia aj rasy a národy. Vystupujú proti Rómom, Maďarom, Židom. Samozrejme aktívne bojujú proti používaniu rúšiek, migrantom, EÚ, NATO, potratom, gayom a lesbám. Naopak páči sa im Rusko. Sú spravidla agresívni holohlaví a často majú po tele potetovanú neonacistickú symboliku. Treba si dať pozor aj na Boris Kollára ktorý pred voľbamiv roku 2020 vítal na Slovensku s Marií Le Pen a má čulé kontakty s Európskymi neonacistami a ani sa s tým netají, so svojimi deťmi sa nechal Kollár na Slavíne odfotiť s nočnými vlkmi Putina. Za Boha a Národ skrývajú nenávisť. Pomáhajú im v tom aj katolícky kňazi ako napríklad je Marián Kuffa a jeho brat je poslancom v parlamente SR.