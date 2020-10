Chameleón Šimečka, kade vietor tade plášť.

Dnes, ako som včera čítal, zaraďuje Milan Šimečka Petra Pellegríniho , k tým politikom s vysokou dôverou, s dobrým úmyslom a demokratickou kontinuitou.

Prepustite na slobodu Mariána Kočnera, Alenu Zsuzsovú i vraha Tomáša Szabóa, zničte všetky spomienky a pamätníky zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi i popravenej snúbenici Martiny Kušnírovej.

Novinárovi z denníka N stačilo sedem mesiacov a osem dní na zásadnú zmenu hodnotenia aktivistov moci v službách mafie a oligarchov Smer-SD, aby zneuctil.

Sám seba.

Pri druhom výročí vraždy dvoch mladých ľudí, Milan Šimečka sa prihovára mŕtvym :

„Milá Martina a milý Ján, našu vlasť okupujú zločinci, ktorí vydrancovali jej prírodu, ukradli jej bohatstvo, povýšili lož nad pravdu, nakazili ľudí nenávisťou proti menšinám a ešte sa tvária ako obrancovia tradičných hodnôt“.

21. februára 2020. Pár dni pred parlamentnými voľbami.

A pokračoval v rozhovore s dvoma mŕtvymi :

„Keby ste vedeli, čo všetko vyšlo najavo, hoci malo byť navždy utajené, boli by ste šokovaní rovnako ako my. Zloduch menom Marian Kočner a podľa všetkého tiež muž, ktorý si objednal vašu vraždu, mal vo svojom mobile chobotnicu, ktorej chápadlá sa teraz vynorili z hlbín. My sme vďaka tomu uvideli, aká skazená je celá politická trieda na čele s Robertom Ficom a Andrejom Dankom. Nazreli sme do diabolského sveta hriechu, ktorý sme nikdy nemali vidieť“.

Ak som v jedinom prípade veril slovám Roberta Fica, bolo to jeho hodnotenie Petra Pellegríniho :

„Ja som stvoril Petra Pellegríniho. On a ostatní zo strany Hlas sú moje deti“.

Áno, vydávajú potvrdenku všetci, ktorí videli svet zločinu a zločincov pri moci v Mafiánskom štáte Fica a Pellegríniho. Riadených päticou oligarchov Smer-SD z hotela eštebáka.

Sme mafiánskym štátom. Hovoril Andrej Kiska, drvivá väčšina slušných občanov Slovenska, potvrdzoval to Kočner a jeho threema, dokladuje to Ľudovít Makó, spojka medzi štátom a mafiou.

Proti reálnym faktom protestuje Šimečka, Slosiarik s Kováčičom a niekoľko „slniečkárov“ , kedysi „slziacich“ nad dvoma mŕtvymi na protestoch Za slušné Slovensko.

Peter Pellegríni už „nie je súčasťou straníckeho spolku zločineckých okupantov, už nie je súčasťou „Chobotnice Mariána Kočnera“ ba ani skazenosti „politickej triedy na čele s Robertom Ficom“.

Slová Martina Šimečka z denníka N pri druhom výročí dvojnásobnej vraždy.

Je málo vídané, keď novinár jedným škrtom pera položí noviny a hlavne poctivú prácu. Napríklad Moniky Tódovej.

A dodáva, že „je to dobrá správa o krajine“.

Ak je to dobrá správa o krajine, kde sa vyrába čistý Pellegríni už nie v „práčovni Moniky Beňovej a Mr.Poriadok, Roberta Fica, ale v práčovni denníka N a jeho redaktora, Martina Šimečku, potom stojíme pred zásadným obratom.

Historickým.

Kedy si prečítam, z toho istého mediálneho prostredia záverečnú výzvu a obhajobu.

Na obranu Mariána Kotlebu a jeho kriminálnikov z ĽSNS spolu s požiadavkou odmietnuť „konštrukciu“ prokurátora o jeho podpore zločineckej fašistickej ideológií.

Lebo šeky na 1488 eur nie sú symbolom fašistickým.

Sú iba jednou z milých spomienok na Slovenský fašistický štát a jeho výhodnou spoluprácou s hitlerovským Nemeckom. Prečo nie.

To nie je otázka, iba potvrdenka o dlhodobej a plodnej spolupráci Fica, Pellegríniho a Kotlebu, na konci ktorej sú predčasné voľby a návrat.

Návrat k moci tých, ktorých Martin Šimečka pri druhom výročí vraždy novinára a popravy snúbenice nazval presne.

„Našu vlasť okupujú zločinci“ !