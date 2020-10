Láska k peniazom je krásna vec.

Päť kardinálov, preložené do súčasného slovníka, päť oligarchov Smer-SD, riadilo Králika Fica a ten im popri radovánkach prinášal istoty na ich nákladný život, že nezostalo ani na povestnú nemocnicu – Invalidovňu

Zosnulí sa veľmi potešia, keď budeme cestovať na Dušičky a stretnú sa s nami, skôr ako predpokladali.

Keď minister školstva za Smer-SD, Dušan Čaplovič, v roku 2014 dal 28 miliónov eur na rekvalifikáciu pre bačov a honelníkov a ovce a barany, málokto tušil jej mimoriadny úspech v krajine zázrakov.

Peniaze sa minuli po ficovský, bačov nepribudlo, zato milovníkov békania a znalcov antiky ako keby lopatou na sneh zhŕňal.

Avē, caesar, moritūrī tē salūtant ! Zdravia rímski gladiátori svojho Cézara.

Buď pozdravený, Cisár, tí, ktorí idú na smrť, ťa zdravia. Békajú ovečky i barani, slovenskí, s marxistickou výchovou.

Pred vrátami Bitúnku. Občanov.

V dolináách...no, preskočím kvet, lásku, tmavé rána i brieždenie, ba i lesný med...a nechám zrak spočinúť na obraze, ako „na svahoch ovčie stáda sa túlia“. Lebo „je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád“.

Toľko z grúňov a tiesňav duše krajiny, od iného. Karola i Duchoňa.

„Jo, láska je krásna věc, ale jak to leze do peněz“. Filozofuje Ducháček vo filme, kde „Ducháček to všechno zařídi“.

Destilát filozofa Ducháčka dnes na Slovensku znie inak.

„Láska k penězum je krásna věc“.

Dlhých dvanásť rokov na Slovensku zomieralo cca šesťtisíc ľudí. Zbytočne. Zomierajú aj teraz, iba k ním pribudlo 57 obetí korony. Lebo ?

Lebo iba Číňania dokážu postaviť obrovskú nemocnicu za 10 dní v meste, kde sa pandémia narodila, vo Wu – Chan, iba Boris Kollár dokáže sľúbiť 10 tisíc bytov ročne.

Na Slovensku prelomiť dvanásťročnú „reformu“ zdravotníctva Pavla Pašku – „Vyhraj voľby a môžeš všetko“ sa pokúšajú mnohí.

Hlavne tí bez moci, ktorí miništrovali košickému bossovi života a smrti, hlavne tí, čo volajú sami seba k mocovaniu sa s mocou.

Najznámejšia „mediálna konzerva“ béka v HN „za osvietencov s pravdou, že nie je Ovca a keď má počúvať obyčajného hlavného baču“, osvieti ju ešte viac.

V najbližších voľbách „ netreba voliť, postačí žrebovanie z obyčajného ľudu“ !

Bez komentára, pretože táto pandémia nadradenosti a čistej, rozumej osvietenej rasy už priniesla milióny mŕtvych.

Keď k tomu priložím lásku súdruha od Fica k Baranovi, pri ktorom sa zastrája Baránek, že na jeho ceste k mŕtvym ho nezastaví ani armáda, lebo aj on je štát, potom je tu zjavná túžba po absolutizme. Neobmedzenej moci malej skupiny ľudí.

Po francúzskom kráľovi Ľudovítovi XIV. a jeho Richelieuavi a kardinálovi Mazarinovi zažilo aj Slovensko svoj špecifický absolutizmus.

Nuž, dvanásťročné istoty birmovaného alkoholika sa stratili a ďalej strácajú ľuďom z rodu osvieteného – rodu „Náš človek“.

Čo je dobrá správa pre zdravých i chorých občanov, no zlá pre osvietenú rasu.

Dušanovi Čaplovičovi sa tie Barany a Ovce nepodarilo rekvalifikovať na slušných ľudí, lebo ani tých 29 miliónov eur nevystačilo na rekvalifikáciu pocitu patriť k bohatým osvietencom „mediálnej konzervy“.

Zato dva páry Kozičiek sa vydarili.

Jedni Rašiho, bez jeho otázky, ako kvalitne, honosne a bohato ste strávili víkend a Kotlebových, oveľa väčších kozičiek, no toho času ovísajúcich pri predstave osudu gréckych fašistov.

Strana zrušená, vodca vo väzení.

Fakt, že enkláva ficových mocovačov bola občanmi zbalená vo voľbách ešte nezakladá občanom povinnosť , po svadobných radovánkach Oravy baliť batoh k mŕtvym Slovenska.