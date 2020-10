Justičná komédia s neonacistom Kotlebom pokračuje

Zlé podanie Jaromíra Čižnára, jeho syn je prokurátor, jeho brat je boháč. Fico a Pellegríni nutne potrebujú Kotlebu a Mečiar a proruské živly aj proruský trolling podporuje ĽSNS. Čo vlastne očakávame od skorumpovaných súdov? Nič.

1488 je vraj viacnásobná náhodička a to ešte s tabuľou veľkou takmer ako billboard. Náhodička je aj kladenie vencov Tis(z)ovi, nahodička je aj celá slovenská pospolitosť. Sú to identickí ľudia, akurát sa pretransformovali do ĽSNS. Nahodička je sú aj Mazurekové vystúpenia na neonacistických zrazoch v Poľsku. Aj jeho nenávistné vystúpenia v rádiu proti Rómom. Aj statusy neonacistov proti židom sú náhodička. Náhodička je aj Uhrík, natočí černochov na autobusovej zastávke a komentuje ich ako agresívnych migrantov. Pritom sa možno narodili v Londýne, ale nevadí účel svätí prostriedky. Náhodička sú aj ich kerky, často s nacistickými heslami a hákovými krížmi. Náhodička je aj Mizík, ktorý Islam nazval satansko-pedofilným dielom diabla a osobnosti, ktorým Andrej Kiska odovzdal v roku 2017 štátne vyznamenania, kritizoval za židovský pôvod. Mizíkovi, ale nevadilo že Fico tlieskal, keď Zeman zneucťoval Dubčeka. A Kotlebovci obdivujú aj Mečiara a Harabina, tam im ich komunistický pôvod nevadí. Nevadí ani Jozef Kiraly , Róbert Martinák, Andrej Medvecký a ďalší

Výkvet ĽSNS – odsúdení násilníci, fašisti, klamári

Zvláštne je, že toto si pred voľbami nevšimla ani naša pani prezidentka.

Takže justičná show dnes bude pokračovať. Čoho sa dočkáme? Ďalšieho preloženia? Alebo Marián Kotleba dostane s veľkou slávou podmienečný trest, proti ktorému sa odvolá. Vážený súd zistí, že to čo som popísal v úvode článku vlastne nie je a vlastne sa to ani nestalo a vlastne sa to ani nedeje.

Nieto divu, keď niektorí páni učitelia volia ĽSNS a podľa niektorých ľudí boli koncentračné tábory vlastne len pionierskym táborom a ružovou záhradou. A Tis(z)o bol vlastne ľudomil aj keď do poslednej chvíle podporoval Hitlera, ako jeho najvernejší spojenec a Slovenský štát ako jediný v Európe platil dobrovoľne za odvoz Židov do koncentračných táborov. A komunisti ako Ľudo Ondrejov a jeho kamaráti dobráci posielali židov do plynu. Pred tým to boli spravidla katolíci a chudáci museli arizovať. Je super beztrestne poslať rodinu s deťmi do plynu a ľahko prísť k majetku. Pritom Židia boli občania Slovenska narodili sa tu aj žili ako dnes Maďari, Rómovia, Rusnáci, Češi, Nemci a iné národy. ĽSNS sú viac menej len propagátori toho, čo tu väčšina slovenského národa predvádzala počas druhej svetovej vojny. No a z nacistov a hlinkovcov a sa po vojne stali komunisti a dnes neokapitalisti a privatizéri, skrátka nestratia sa.

Čo očakávame od komunistických sudcov vyučených za Gašparoviča, Ficovej, Cupera? Všetko možné, ale určite nie spravodlivosť. To, čo táto zberba predvádza v tomto štáte nemá obdobu a nič spoločné s právnym štátom. Stanovia si vlastné pravidlá, aby neboli postihnuteľní za rozhodnutia v prospech mafie. Spravodlivosť sa stala pre nich tovarom a kupčia s rozsudkami a obohacujú sa na tom.

To sa naozaj medzi nimi nenájde sudca s kúskom citu pre spravodlivosť? Asi zbytočná otázka.