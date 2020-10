Kto je pani Lucia Gocníková ?

A čo je s ňom? Bývalá dočasná šéfka hmotných štátnych rezerv zástupkyňa Kajetana Kičuru. Možno by nám o tom vedel povedať Ján Rudolf chránenec Richarda Sulíka.

Treba podotknúť že nedávno pán Ján Rudolf podpísal zas Bonulu faktúry viac ako za 300 000 euro. Zuzana Šubová poukázala na divné zmluvy napríklad bleskozvody za takmer 300 tisíc ktorý sa nakúpili za 10 tisíc. Zdá sa že naši ľudia pokračujú v mierne pozmenenej podobe. Pani Šubovú Ján Rudolf s požehnaním Richarda Sulika vyrazil, ale pani Gocníková ako skúsená to harcovníčka Kajetána ostala.

Toto je zástupkyňa Kajetána Kičuru Lúcia Gocniková (FB)

Dočasná šéfka Správy štátnych hmotných rezerv Lucia Gocníková v rozhovore pre Aktuality.sk hovoríla aj o vzťahoch s Jahnátkom, mimosúdnej dohode s Bonulom či postoji k oligarchom za stranou Most-Híd.

Od roku 2017 pôsobila v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) ako zástupkyňa Kajetána Kičuru, ktorý dnes sedí vo väzbe s obvinením z brania úplatku na krku. Hoci k vysokému postu prináležal plat presahujúci 3-tisíc eur a každodoročne niekoľkotisícové odmeny, dnes tvrdí, že ako Kičurova zástupkyňa „bola fakticky vylúčená zo všetkých procesov na úrade“.

Lucia Gocníková sa na Správu štátnych hmotných rezerv, ktorá má podľa zákona vytvárať, dopĺňať a zabezpečiť doplnenie rezerv pri riešení krízovej situácie, dostala ako manažérka s bohatými skúsenosťami zo štátnej správy.

Za smeráckeho exministra Ľubomíra Jahnátka získala v roku 2010 vedúci post na ministerstve hospodárstva. Aj keď pochádza z jeho rodiska – vyše štvortisícových Komjatíc, odkiaľ smerovalo na štátne úrady viacero Jahnátkových rodákov, podľa Gocníkovej sa spoznali až po jej príchode na ministerstvo hospodárstva.

Podpísala ešte 7 mája 2020 toto

1. Jednorazový ochranný oblek cena za ks 13,20 počet 500 000

cena s DPH 6 600 000,00

https://www.crz.gov.sk/4619770/

„Jednorazový ochranný oblek“

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

• Farba biela, nie je nutnosťou, Antistatický, S podlepenými švami, S elastickým patentom na rukávoch

• Kategória 3, Typ 4B, 5B, 6B, EN 14126 musí spĺňať - minimálna požiadavka, EN 14605,13982-1, 13034,1149-5, 1073-2 – vhodné nie potrebné, Celotelový aj s ochranou hlavy s integrovanými návlekmi na nohy

• alternatíva bez integrovaných návlekov – návleky musia byť súčasťou dodania a musia byť pevne

utiahnuteľné na nohavicu ochranného obleku

• 100% polyetylén TYVEK, alebo alternatívny materiál membránový, netkaná textília

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY:

Ochranný odev proti pôvodcom nákazy zaručujú ochranu pokožky a používateľov pred možným kontaktom

s biologickými látkami a pomáha zamedziť šíreniu choroboplodných zárodkov. Ochranný odev certifikovaný podľa

normy EN 14126 možno identifikovať podľa piktogramu označujúceho biologické nebezpečenstvá.

Neviem to posúdiť podľa špecifikácie ale za štátne hmotne rezervy to podpísala "Ing. Lucia Gocníková, ktorá ako štátny zamestnanec je zároveň alebo bola v 8 spoločnostiach podľa obchodného registra, ktoré sa zaoberajú aj dodávaním zdravotníckeho materiálu a to sprostredkovane.

Jedna zo spoločností vybraté z obchodného registra

Sixma Holding, s. r. o. (od: 26.10.2019)

GLC Consulting, s. r. o. (od: 26.03.2009 do: 25.10.2019)

Mgr. Magdaléna Gocníková Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR (od: 03.06.2020)

Ing. Lucia Gocníková Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR (od: 26.03.2009 do: 08.10.2010)

Marián Gocník Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR (od: 09.10.2010 do: 09.05.2013)

Ing. Lucia Gocníková Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad )



Zdá sa kde iný končia iní začínajú Gocníkovia

1. Ing. Lucia Gocníková ACIERTO SLOVAKIA s.r.o. Aktuálny Úplný 2. Ing. Lucia Gocníková Energotel,a.s. Aktuálny Úplný 3. Ing. Lucia Gocníková MEDIGROUP s. r. o. Aktuálny Úplný 4. Ing. Lucia Gocníková NEWRA GROUP, s.r.o. Aktuálny Úplný 5. Ing. Lucia Gocníková PERFEKT a.s. Aktuálny Úplný 6. Ing. Lucia Gocníková PharmVital Retro s. r. o. Aktuálny Úplný 7. Ing. Lucia Gocníková Sixma Holding, s. r. o. Aktuálny Úplný 8. Ing. Lucia Gocníková SUNPHARMA 34, s. r. o. Aktuálny Úplný