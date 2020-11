Jedine Kotleba dá ľudu na chleba.

Covid 19 Pellegrini, Fico a Kotleba. A ako sa šíria konšpirácie? Ako sa zmocniť eurofondov a spoločne kradnúť a ako zvrhnúť Matoviča?

A keď kliknete na flaštičku dostanete bonus otvorí sa Vám video

Univerzalny liek proti Covidu (FB)

Otvorím si noviny a čítam, že všetko čo spáchal Matovič je antidemokratické a ako porušuje ľudské práva a že sa správa ako diktátor. A hlavne média čiže noviny, rozhlas a televízie sa predbiehajú kto si lepšie kopne do Matoviča. Porovnávajú ho s Hitlerom, Stalinom a nevedia mu prísť na meno uťahujú si z neho a striehnu na jeho čo i len najmenšiu chybičku.

Celkovo mi to však pripadá ako v tej biblii, že tí, čo majú brvno v oku hľadajú v Matovičových očiach triesku.

Najnovšie si do neho kopú preto, lebo musia nosiť rúško, nemôžu ísť na hromadné podujatia a to len preto lebo pán Matovič chce zabrániť šíreniu nebezpečnej a smrteľnej choroby covid 19.

Túto chorobu bývalí komunisti vedení Robertom Ficom vyznavači Biľaka, Husáka, Lenina a Stalina a bývalí členovia narodnej pospolitosti vedený Marianom Kotlebom a uctievači Tis(z)a a Hitlera považujú za slabšiu formu chrípky a mávnu nad ňou rukou.

Vadí im Európska Únia, ale fondy europskej únie im nesmrdeli keď ich rozkrádali a radi by ich rozkradali znova a preto sa usiluju o zvrhnutie súčasnej vlády všetkými možnými prostriedkami. A čokoľvek čo Matovič a jeho vláda urobí je zle. Treba vśak povedať na ich obranu že rozkradali nielen fondy ale aj DPH a vykradali aj štátny rozpočet, dotácie a iné veci. Rozpredávali štátny majetok napríklad pod cenu alebo kupovali pre štát veci predražene. Skratka ako sa to hovorí u nás, boli šikovní.

Škoda že Fico a spol. nedostali zniečo z fondov Ruska. Rusi ale okrem vývozu dreva, ropy , surovín a utekajucich mozgov nemajú nič poriadne čo by mohli vyviesť. Za hranice Ruska bieda vyhnala okolo 20 miliónov ľudí. A keď su voľby Putin sľubuje zníženie ceny vodky a ľudia dostávajú pri voľbách poukážky na zľavu topánok. Vek odchodu do dôchodku je tak vysoký že sa ho muži sťažka dožijú aj keď nemajú čo ľutovať lebo ledva sa z neho dá prežiť podobne ako na Slovensku

Zvláštne je že im napríklad vadí NATO a americká armáda ale sovietska ruská okupačná armáda čo nás tu vyžierali 20 rokov a výcvikový priestor Lešť a mesto Oremov Láz nechali v oveľa horšom stave ako Rómovia na Luníku 9 tak tí im nevadia. 200 000 sovietov čo nás držali za železnou oponou a pomáhali Husakovi a Biľakovi a nedali nám ani cent odškodného nevadia. A nevadí ani to že nám predávajú predražený plyn omnoho drahšie ako nemcom. Toto je v poriadku. Bohužiaľ aj náš Mohamedán bývalý šofér Steinhubela čo oblbuje Igora sa deťmi sa fotí na Slavine s Putinovými nočnými vlkmi. Stále rozmýšľam čo robil na tom zadnom sedadle s miskou že neboli asi zapasaní keď si dochramali stavce

Vadí že na letisku pristál jeden americky vrtulnik nudzovo, čo hľadá v kráľovstve Fica a Kotlebu? Vadí par tisíc američanov na 14 dní čo si zaplatia výcvikový priestor. Kedy platili Rusi no nikdy naopak platili sme ich mi za ich skvelu ochranu ktorá nás priviedla takmer na psí triciatok.

Chlapci si asi neuvedomujú a ušlo im že sme súčasťou NATO a Varšavská zmluva ktorá nás aj v 68 oslobodila pred hnusným kapitalizmom aký majú v Rakúsku už nie je. Je fakt že Rakúšania majú takmer 3 krát také platy a dôchodky ako Slováci aj to je dôsledok tohto oslobodenia.

Dokonca im ušlo že nie sme už v RVHP ale v EÚ.

Treba uzavrieť hranice zvoliť Kotlebu za prezidenta urobiť okolo ostnatý drôt, pre Rómov a intelektuálnych asocialov zradiť pracovné tábory. Zdvojnásobiť armádu a policiu zaviesť dobrú starú Slovenskú korunu. Fica za premiéra. Pellegriniho orientácia na premiéra nie je dobrá nech robí predsedu národnej rady. Bojujeme proti migrantom, maďarom, židom, mohamedán. Arabov je tu hadam aj 500 aspoň je proti komu bojovať. A už strašia ako budú vybuchovať kostoly, ako budú znásilňovať ženy a budovať mešity. Škoda že Kotlebova Frederika keď spoznala lepšie Kotlebu si radšej vzala araba a marianovi nasadila parohy. Chudak Marian ešte aj rodinný dom si kúpil zo stranickych peňazí z volieb.

Ale vráťme sa ku covidu ktorý vraj v Rusku nie je. Ale potom prečo je v novinách že Ruské nemocnice pripomínajú skôr márnice? A to už majú vraj super Vakcínu. Dopručujem priaznivcom ĽSNS, Smeru a Hlasu nech sa dajú očkovať touto skvelou Putinovou vakcínou.

Kym sa nedaju. Kdyby neco morskej soli, bromhexinu a vodky je nadostač a priaznivcom Smeru a ĽSNS zjavne chutí.

Ale teraz Vážne covid 19 nie je forma neškodnej chrípky na ktorú stačí bylinkový čajík alebo štamperlík slivovice, ale nebezpečná zákerná infekčná choroba proti ktorej sa treba chrániť, ma kratku inkubačnú dobu, napáda hlavne dýchacie cesty a podliehajú jej hlavne starší ľudia a ľudia so zníženou imunitou, nadváhou, cukrovkou a podobne.

Pre tych čo maju slabšiu pamäť treba si pripomenúť udalosti zo zaćiatku roka keď umierali ludia v Taliansku, Španielsku a vo Francuzsku. Belgičania, Holanďania a Angličania si budovali kolektívnu imunitu na túto sprostosť zomrelo v tychto krajinach dodnes u nich 65 tisíc ľudí. Podobne si počínal Trump v USA tam už zomrelo viac ako 230 tisíc ľudí. Zrazu sa tam nesmu ľudia schádzať vo veľkom a musia sa nosiť rúška a dodržiavať prísne opatrenia.

Slovensko má najmenší počet zomretých na Covid na milión ľudí a hlavne vďaka Matovičovej vláde. Sme v tom suverénne najlepší v celej Európe.

V Belgicku a susednom česku umrie kaźdý 4 zomretý na covid u nás jeden zo 400. Keď chcete prepočet napríklad na Čechy tak opatrenia premiéra Matoviča zachranili minimalne 1000 ľudí pred smrťou keď to prerátať na Belgicko potom je to 5000.

To čo robí ĽSNS a Smer nemá nič spoločné s ochranou ľudských práv a demokracie. To čo robia je poplašná správa a snažia sa aby sa nebezpečná choroba šírila čo najviac a potom to zvalia na Matoviča aby sa dostali k moci.

Ja osobne by som bol pri plošnom testovaní ešte silnejśí ten čo sa nedá otestovať by šiel automaticky do karantény a ten čo by neposluchol na 14 dní do basy. Dá sa tu otestovať 3,5 milióna ľudí a 1 milion darebakov prevažne voličov Smeru, Hlasu a Kotlebu tu bude roznášať nákazu.

Samozrejme sú tu ľudia ako Bukovský, Kotleba, Fico , Pellegrini čo sa oháňajú ľudskými právami a nemôže chýbať ani pán Harabin, ten by sa skôr uplatnil v detskom divadle ako čert.

Obviňuju Matoviča že si kratil dane par sto tisic a podľa mňa je to hoax. Ale to že Fico a spol a ich oligarchovia tieto dane rozkrádajú to im nevadí. Podľa mňa Fico, Počiatek, Kaliňák, Richter a im podobní si rukami a hlavou poctivo nezarobili ani jediné euro. Všetko čo majú ukradli a preto im Matovič vadí.