Na každú sviňu sa voda varí aj na telocvikára.

Tento pán si myslil že je nepostihnuteľný, že smie všetko. Rok 2000 Majskeho salaš Obice, zastane džip vystupi z neho Gašpar, Gerek a Čongrady. Vnutry džipu je sputaný Tibor Líška biely kôň Mariana Kočnera.

Na druhý deň sú jeho šaty najdené krvavé vedľa klietky tigra. A toto bolo policajným prezidentom.

Kamaráti Kočnera a Majskeho Gašpar, Krajmerv a ďalší nasledujú do nápravneho výchovneho zariadenia. Ozdravný proces spoločnosti začína kriminálnici začinajú spievať. Sudruhovia vrátte nakradnuté majetky, zbalte sa a zmiznite najlepšie do Ruska tam Vám bude dobre, budete sa cítiť ako doma po zuby ozbrojený s holým zadkom. Defraudovali ste štát. A neberte si rúška nech chytíte tu pliagu o ktorej tvrdite že je to len neškodný soplík, užite si. A tešíme sa na Fica, Kaliňáka, Počiatka a Richtera. Pevnosť v Leopoldove ich netrpezlivo privíta.

