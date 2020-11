Zelený mužík zatlieskal "Kuciakofil si psychopatické lajno a Kalimu daj pokoj !

Mám sa starať sa o rozkrádačky covidového brífingoviča, židovského mastnohlava, cyklo čurindu a čadičovú a ctiť si otca národa a vlasteneckého tanečníka kazačoka. A vraj mám dať pokoj aj Kalimu, Hranolovi a Dúhovemu. + video

Čítal som ich statusy, kde pozývajú ľudí na mega párty bez rúšiek a že 1488 je niečo ako dobrý deň priatelia. Na párty možno príde aj Miňko a Magián. Podávať sa bude vodka s bromhexinom. K dispozícii budú aj soľné kúpele.

Robert Kaliňák ctihodný dôchodca, donedávna podľa zelených mužíkov bulharský židák a c*gáň.

Dnes ctihodný človek a politický dôchodca prestal chytať ryby a odskočil si chrániť našich ľudí.

Ako perfektne má Kaliňák naštudované, čo sa deje Ajajaj.

Človek bez škrupúl a neskutočný manipulátor, pravdu ani nedýcha, neviem čo mu robili v detstve, že vyrástlo z neho toto monštrum.

Chudák zrejme ani netuší, že Vietnamec už medzičasom zomrel v base.

Hedviga Malinová pred jeho spravodlivosťou ušla do Maďarska.

Za jeho éry sa vkladali do ruksakov na letisku ľuďom výbušniny a strielalo sa do aut so študentmi.

Rómov mlátili ako žito a dnes vyplakáva Robert o plačúcich deťoch pri zásahu NAKA minulý týždeň keď zatykali jeho kamarátov z Bodorovej kriminálnej skupiny..

Slovenské zbrane zo starých skladov a strelivo pravdepodobne skončilo niekde v Emirátoch ani o tom pán Kaliňák vôbec nevie, ale ide im vyrobiť pušku asi na vrabce.

Filipa Rybaniča by najradšej dal Smer popraviť a odsúdili ho sice podmienečne ale Filip v banke už miesto nezoženie. To že banka nenahlásila podozrivú transakciu to dnes nikto nešetrí.

S malym Lackom a Michelom a Marianom Robo nič nemal, nejaké drobné par 100 tisíc na učte nebuďte smiešni občania.

Predal pár pozemkov a policajných budov, keď bol na ministerstve vnútra no a čo aj štát zarobil, nebráňme sa tomu.

Na kauzu Kovošrot sa už dávno zabudlo.

Likvidátor a hovorca Smeru Kočner dal na niečí príkaz popraviť Jána Martinu, pravdaže ani o tom nevie.

Stratilo sa 70 miliónov o ktorých písal Jano Kuciak prosím Vás pekne Dohňanský, Michel a Robo v tom nemajú prsty. Nevymyšlajte si áno.

Kde sú tie časy kešu, keď na motorkách s Ficom a Počiatkom pre brázdili západ USA.

Motorka, ktorú daroval asi z dobrých pohnútok arabský šejk trčí v múzeu.

Čo pána Kaliňáka otravujete s emisnými kauzami za pár šupov mal to riešiť pán Petr Kovařík a má pravdu chalan.

Naozaj Petr Kovařik aj Mária Kolíková aj Lucia Žitňanská boli za Fica dlho vo vysokých funkciách a dnes sa hrajú na disidentov. Má pravdu ten chlapec Robert Kaliňák v tomto Smere až mi je to divné.

Dobre že títo disidenti Koliková , Žitňanská a Kovařík neskákali s tými oltárnymi sviečkami v divadle SND na pódiu v hre 17 november na 30 výročie nežnej revolúcie a v hladisku im nezatlieskala pani prezidentka po boku Pellegriniho, Babiša a Orbána. Kto neverí záznam má Slovenská televízia. Na námestie SNP pani prezidentka medzi ľudí nešla no uznajte nemohla pol hodinu nechať osamote premiérov Slovenska, Maďarska a Česka. Podľa mňa mohla a mohli ísť na námestie spoločne s nimi no neviem ako by sa ľudia tvárili, keby 17.november ospevovali Babiš, Pellegrini a Orbán. Ale čo, salám na to, sľúbili sme si lásku len a hrubá čiara a je to, však súdruh Štefunko dobrý človek?

To čo robilo Bodorove komando s jeho zastupcom Gašparom o tom Kaliňák nemal ani tušenie. A podľa neho nie ja na tom ani 10 percent pravdy. Lebo predsa pán Tibor Gašpar bol najlepší policajný prezident v histórii. Pre istotu by mu mali dať klingačiky na hlavu aby ľudia vedeli že zákon a spravodlivosť prichádza s ním.

Vybralo sa na daniach viac ako 3 miliardy to že 2 miliardy niekam ušli a že výber DPH máme najhorší vo V4 o tom pán Kaliňák nič nevie.

On na ministerstve ani nevedel, čo policajti robia on sa im staral aby mali autá, zbrane a zabezpečenie.

Už sa nepamätá na oslavy prosím Vás pekne policajti mali mesačne aj dve tri oslavy novoročné, veľkonočné a kapurkové, pardon nie kapurkové ale kačicové a bolo na nich aj 10 aj 20 aj 30 aj viac ľudí dokonca aj civili, možno aj Kováčik alebo aj Kočner, ale prebrali sa tam len, bežne veci nie služobné aj vo vinárni.

To čo sa deje je politická objednávka súčasnej vlády ak ju nesplnia stratia chudaci sudcovia, prokurátori a policajti miesto.

Mali by vyšetrovať vraj Matoviča a Kisku a to by sa vyšetrilo zločinov podľa Roba.

Takže takto aby ste boli v obraze.

Videjko o najlepšom ministrovi vnútra mliećnej cesty (FB)