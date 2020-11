Kliment Koza sa bojí a na najvyššom súde vladnu po zadržaní sudcov obavy.

No bodaj by nie pani vedia v čom sa vezú. Už sa nedá len tak lárom fárom rozhodovať v prospech mafošov s rozviazanymi rukami a už sú pod kontrolou verejnej mienky.

Aj keď sme si zvykli, že konania sudcov prebiehajú za zatvorenými dverami bez možnosti robiť zvukové a obrazové záznamy. Bez toho, aby páni komentovali a zdôvodňovali svoje rozhodnutia.

Teraz niečo o čom sa hovorí málo

Vieme ako páni exekutori a sudcovia vyrobili zo 100 euro za pár rokov aj tisice a pán Kollár sa vyviezol do parlamentu na tom že to vyrieši. Vyriešilo sa pramalo, exekúcie veselo bežia ďalej. Naša malá krajina má viac ako 3 miliony exekucii a viac exekutorov o 50 percent viac ako v Česku, ktoré je dvakrát také ako Slovensko a exekutori si žijú, ako prasce v žite. Ficov sociálny štát vás doženie do dlžôb a ešte na týchto dlžobách vyryžuje tak, že si prídete aj o gate. No skús neposlúchať máme na Teba dosah.

Potom sa divíme, že ľudia utekajú k extremistom už po roku 2000 som spoznal jedneho Braňa a považujem tento príbeh za veľmi osožný. Braňo si požičal v tej dobe od nemenovanej nebankovky 7 000 korún na konci roka napriek tomu že splácal sa mu dlžoba vyšplhala na koncom roka na 70 000 korún čiže na 10 krát toľko. Braňo robil vo dne v sklade Crowne Plazza bývalý hotel fórum po nociach robil v Mc. Donalde v Auparku a nestačilo to aj tak býval v podnájme s mamou a mladším bratom prisťahovali sa do Bratislavy z východného Slovenska. Hrubokrkí mafiáni ale chodili po výpalné za Braňovou mamou do podnájmu. Braňo sa pridal zo zúfalstva k Slovenskej pospolitosti vedenej vtedy Kotlebom lebo len vtedy sľuboval že takéto veci dorieši. Ako to dopadlo neviem, lebo som šiel robiť inde a od tej doby s Braňom kontakt nemám. Ak sa mi Braňo ozveš na FB budem rád a dopovieme si príbeh.

Takže vidite ten rozdiel Braňa doženú k šialenstvu za pár tisíc ale Mišel Počiatek má jeden dom na Slavine za 5 miliónov ďalší v Cannes za 10 miliónov. V Trnkovom filmovom zázname vidíme, ako si nakradol. Ale nestane sa mu nič, smeje sa a vychvaľuje skvelého Fica a pani sudcovia a policajti sa nám tvária že v tomto prípade je to v najlepšom poriadku. Zákony su na strane Mišela a nie na strane Braňa.

Druhý prípad prepáč Ernest, napíšem to za Teba. Ernest robí v Rakúsku opatrovateľa aj dnes na Slovensku prácu zoženie ťažko lebo má záznam v registri trestov.Z peňazí ktoré ťažko zarobí platí mame podnájom v Bratislave lebo Ernest ma viac ako 55 rokov, mama má okolo 80. Čo sa stalo. Nuž mama bývala v Šamoríne a bytová mafia získala jej byt. Viete ako to chodí vyhliadnu si osamelých dôchodcov okolo 80 tky prídu za ními, pani tu nám podpíšte zvýšenie plynu, alebo doplatok za elektrinu. A pani podpíše trebars prevod bytu pánovi bytovému mafiánovi. Pani mafiani si vedia tieto zmluvy dodatočne overiť s notárom a previesť v katastri. Jestvuje aj exekučná a notárska mafia. Ernest mal smolu prišiel domov v dobe, keď pán mafián žiadal mamu, aby sa vysťahovala. A vošla do neho taká zlosť že pána mafiana sotil dole po schodišti pán mafian si zlomil ruku a narazil zadok a Ernesta dal na súd a Ernest ešte musel panovi mafiánovi zaplatiť bolestné 4000 euro a dostal podmienku a samozrejme o byt prišli. Hoci predtým nikdy nebol trestaný. Ernest chodil so mnou na mítingy potom jeden deň z neho vyliezlo prepáč Julo nemôžem mám podmienku. Viete si domyslieť ja áno, určite ho vydierali. Otazka je kto ? Odpoveď niekto z Ficovho štátumožno aj Pčolinskeho SIS.

Ďalší je príbeh pána Janička ako ho Čongrádyho mafia pomocou pani Jankovskej pripravila o bar Fatima v Trenčíne. Tento príbeh pozná veľa ľudí a ešte donedávna časť Fatimy bár vlastnila pani Krajmerová žena toho Krajmera šéfa NAKA o ktorom Kaliňák tvrdí že je absolutne nevinný, toho Krajmera čo bol skontrolovať, či vražda Jána a Martiny vo Veľkej Mači prebehla v poriadku . Ale šéfovi slávne súdu bratislava jedna Golianovi to nevadí ťahá Janička po súdoch za ohovaranie Janičkovej aby sme nemali prístup minule preložil jeho proces do uplne najmenšej sály justičného paláca samozrejme to vraj nebola náhoda aj ked sa tak stalo v deň pojednávania. Myslím si že by tomuto sudcovi prospela zdravá dobrá výchovná poriadna facka, aby sa spamätal. Súd Bratislava jedna je ten súd, kde sa rieśia najcitlivejšie kauzy a istú dobu pred Golianom tam bol šéfom slávny Sklenka, ten kajúcnik Sklenka, ktorý si urobil šikovne vysokú právnickú ako šofér Harabína a rýchlo sa stal šéfom sudu Bratislava jedna a tu pracovali aj kamarátky Jankovskej a vybavovali aj veci pre Kočnera samozrejme spolu so Sklenkom aj pre pána Zorra Kollára. Dnes sa pán Sklenka kajucnik spovedá sa NAKA veď ako dôverník Štefana Harabína šéfa vlasti bývalého ministra spravodlivosti Mečiara a Fica vie všeličo. A nepochybujte o tom že pán Harabín vybavil svojmu šoférovi toto fajn miestečko.A chce sa zachrániť nechce sa mu do basy.

Inak šoféri majú v tomto štáte tradiciu ďalší významný šofér Steinhubela tieź dostal výborný flak len mi vrta hlavou čo robil naposledy s tou babou na zadnom sedadle že majú dochramany stavce a že zatial má klietku len na hlave.

A teraz o mojem mame ma 84 rokov ale našťastie býva u brata a takto jej chodili aj slovensko poštou veci napríklad pán perá smeru, tričko Smer s nápisom Glváč, mama ho predo mnou skryla, lebo som v ňom šiel provokativne do obchodu. Pozvánka na stretnutie dôchodcov s členmi Smeru v Hamuliakove tam jej Glvač dal vyplnený a platný tiket tiposu na tipos pani Kovacsová ak vyhrate tak to spolu prepijeme. Švanda že, až na to že mame volali ľudia pani Kováčová predáme Vám strojček na uši za 70 euro ledva som to zrušil. Netuším odkiaľ mali títo ľudia kontakt na moju mamu, že by zo socialnej, zdravotnej poisťovne alebo policie. Nebráňme sa tomu za vlády Fica bolo možné všeličo. Dôchodcovia pokiaľ neboli ŠtB alebo prisluśníkmi ozbrojených, alebo bezpečnostných zložiek, prípadne v minulosti vysokými funkcionármi KSČ majú dôchodok okolo 400 až 450 euro ak nežijú v páre alebo jeden nebodaj umrie je to hotová katastrofa, zaplatia za bývanie a ledva im ostane na jedlo a nejakým zázrakom ešte aj z toho mála dokážu ušetriť. A Fico si ich kúpi za 100 euro na vianoce za listok zadarmo na vlak a za lacný obed. Sú často málo mobilný nikam nechodia skoro veď na to ani nemajú, šetria aj na kúrení veď na to treba peniaze. Všetko sa snažia kúpiť v akcii napríklad párky v Lidli. Ale jednota dôchodcov im donedávna robila raz do roka výlet zadarmo na MDŽ do tenisového centra Bratislavy , doprava zadarmo až pred halu, guláš zadarmo, karafiát bozk od predstaviteľa Smeru. Na pódiu Michal David. Kto si na chudakov dôchodcov spomenie no jedine Fico. Večery trávia za telkou tam ich štatna TV a súkromné nakrmia vládnou demagogiou potom bomba programami ako moja mama varí lepšie, farma , smotanka, let of dance a podobne kraviny. No dobre ale čo majú robiť. A potom sa dozvedia že pán Sulik je proti valorizacii dôchodkov že na 13 dôchodky nebude a možno aj cestovanie zadarmo zrušíme, A pán Sulik je za to aby sa dostala maximálne jedna teplá polievka denne. Či je to Ficova len Ficova propaganda neviem, ale každopádne nikto to dôchodcom ani nepotvrdí ani nevyvrati načo?

Dobre odbočili sme vrátime sa k našej justícii

Tak sa pozrime na výsledok ich práce. Konštatovanie že sme doteraz boli právny štát a sme právny štát tomu fakt uverí len menej rozumovo zdatný jedinec.

Sice je pravda že po zatknutí Kičuru a po forenznom audite ministerstva pôdohospodárstva sa nám asi 30 toxických ľudí z horného poschodia Ficovho riadenia štátu ocitlo vo väzbe ale okrem malého Lacka ktorý bol neadekvátne mäkko potrestaný k tomu ešte prídeme nebol odsudený zatiaľ nikto. Zatiaľ sú len a len vo väzbe. Vo väzbe sa na človeka hľadí ako na nevinného lebo doposiaľ nebol odsúdený. No a doposiaľ boli odsúdení okrem výkvetu mafie ako kamaráti šoféra Steinhubela Ondrejčák, Černák, Kudlička a iní len Malý Lacko Bašternák a Jožko Majský slávny poľovník z BMG investu ale toho nám Andrej z Čiech nevydá, ten sedí v Prahe veď čo keby ujo marhuľa začal spievať čo bolo na Majského chalupke ako to bolo so zmenkami Duckeho so zmenkami v Markíze ako to bolo s BMG a možno Marhuľa vedel aj ako zišiel zo sveta Ernest Valko alebo biely koník Mariana Kočnera Tibor Líška. Kočnera volali na marhuľovej chalupke likvidátor a vybavovač mal vypracovaný vždy plán A a keď nevyśiel aj B a C. Na Majského chalupke boli častými návštevníkmi aj Gaspar strelec ostrostrelec, celá prokuratúra, predseda strany vlasť, riaditeľ terajšej TV Markíza, nejaký Pavol so SDĽ čo vyhral nekresťanské peniaze na tipovani ,mladý právnik z Lesostavu a iné celebrity ako nejaký Vítek ale nie ten fotbalista ale nějaký Čech. A ine celebrity , skrátka a jasne nebolo by vhodné aby Jožko Marhuľa spieval na Slovensku. Trebars o tom prečo sa mu upálil jeden človek pred centralou BMG horizontu a akozvažali peniažky a z čo dnes žiju jeho detičky.

Takže pani Jankovská by aj chcela rozprávať ale nedovolili jej aj napriek hladovke potom sa jej pani Kováčiková snažila vybaviť miernejší trest ale nepodarilo sa. Par zatknutých kamarátiek ktorým plakali doma deti tir prepustili ale dve sú ešte asi vo väzbe. Kolegyňa tajomníka z ministerstva sa stala ministerkou a ministerka sa stala jej poradkyńou. Našťastie a možno práve preto sú zatiaľ všetci vo väzbe a nikto nie je odsúdený Nebráňme sa aj tejto myšlienke sú aj také názory.

Malý Lacko stihol mega vilu za 6 miliónov prepísať na manželku, ďalšie byty na otca mamu, brata a kamarátov. Tiež prepísal na manželku svoj skromný vozový park. Firmy na brata a kamarátov. Štátu ostal len byt ktorý prenajal Ficovi lebo ten sa nestihol prepísať lebo nájomník sa tvrdošijne odmietal odťahovať a nestihlo sa to včas prepísať. Nájomník dokonca vytrhal podlahy a poškodil vnútorné zariadenie bytu a tak ho teraz za sumu 1,7 milióna euro nechce nikto kúpiť. Peniaze z DPH sú možno niekde na cyperských uctoch nevieme. Štátu ešte ostali nejaké poľovné alebo útočné zbrane za 20 000 euro, kto vie načo slúžili či na jelene alebo na biele koniky. Lacko po prevedení majetku dostal prísny trest rokov v najlahšej napravnej skupine v Dubnici. Keď sa bude dobre chovať o dva a pol roka ho máme vonku a majetkom okolo 10 miliónov samozrejme nie jeho ale príbuzných ale hadam sa nad ním manželka, brat, otec a mama zľutujú. Denne takto legalizuje príjem v hodnote asi 10 000 eur a celkove asi 10 miliónov. Lacko je zatiaľ jediný právoplatne odsúdený.

Marián Kočner ten je stále len a len vo väzbe, A najhoršie je že všetky jeho kauzy vraj nepravdivo opísal istý pisálek Ján Kuciak. Na Mariána sa snažia justičná zvaliť že dal Kuciaka zabiť s istou Alenou Zsuzsovou, naštatie sú aj poctivý sudcovia ako Matel, Stieranka, Sabová a Hrubala a nedovolia aby Marian bol odsúdený. Spravodlivosť zvíťazila. Najvyšší súd pod vedením Klimenta Kozu sa bojí rozhodnúť a vrátiť vec nazad na pojednávanie špeciálneho súdu. Veď chudák predošlý predseda špecializovaneho trestného Truban pustil pána Bodora z väzby. Bodorov ktorého otec zamestnáva 1500 ľudí a strážia väznice a budovy štátu. A chudak najvyšší súd pod vedením Klimenta Kozu nariadil vrátiť Norberta do väzby. Následne šiel do väzby aj kolega Klimenta Kozu prokurator Kováćik. A teraz je strašný tlak verejnosti aby odsudili Kočnera napríklad vo veci objednávky vraždy, alebo technopolu, alebo zmeniek TV Markiza alebo prevodu bytovky Glance hause, prípade vydierania nahravky gorili, potom sútam ďalšie drobnosti ako bytovka five starce rezidense, golfový areál báč, niečo v Donovaloch a iné drobnosti. A predstavte si všetko sú to poctivo zarobené peniaze a sú spochybňované pisalkami a novinarskými a povedzme si to na plne usta slovami najslavnejšieho premiera novinárskym prostitútkami.

A teraz je chudák Kliment Koza pod tlakom týchto pisálkov a verejnosti aby odsudili najpoctivejšieho podnikateľa vśetkých čias Mariana Kočnera , kamarata sudcov. Toto ma marian za to že im robil zabíjačku že chodil na súdy nosi domáce, namontoval kamery aby spravodlivosť zvíťazila. Ešte že stihol majetky prepísať ako Lacko Baśtrnák na príbuzných.

Pokračovanie príbehu si dáme poobede napíšte do komentárov či chcete, lebo zelení a červení mužíci ma napadaju že som starý veď viete čo a mam si vypočuť otca Štefana, lebo ten má pravdu