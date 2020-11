Výzva vláde a prezidentke, zastavte nacistov Kotlebu a komunistov Fica !

Vyzývame vládu Slovenskej republiky a prezidentku Slovenskej republiky Igora Matoviča, Jána Budaja aj Milana Kňažka, aby tomu zabranili a nedovolili pošpiniť pamiatku 17.novembra a pamiatku Jána a Martiny červeno-hnedým morom.

Kotlebovi nacisti, Ficovi komunisti spolu idú zneuctiť 17.novembra pamiatku Jána a Martiny je to pokus o prevrat a predčasné voľby, aby sa zachránili !

Je pekné že významná časť policajnej a justičnej mafie je za mrežami, ale sú zatiaľ len a len vo väzbe, nikto z nich nebol pravoplatne okrem Baštrnáka a Majského riadne odsúdený. Aj Baštrnák a Majský dostali neadekvátne smiešne nízke tresty a majetok ktorý rozkradli im nebol vzatý, previedli ho na deti, príbuzných a známych.

Nebol odsúdený dokonca ani Kočner z objednávky vraždy. Keby sme odhliadli aj od toho. Aj tak Kočner má na krku minimálne 20 závažných kauz od Technopolu, nahrávky gorily, Glance housu, golfového ihriska, Gamatex, zmenky Markíza a ďalších a súdna mafia sa ho bojí pravoplatne už 20 rokov odsúdiť. Trasú sa pred nim. Čo všetko na nich tento človek má, že sa ho tak boja? No nahrávky a dôkazy, ako ich korumpoval a podplacal napríklad a iné veci.

Chodievame pravidelne každý piatok o piatej už viac ako 4 mesiace na námestie SNP v Bratislave na stretnutia proti súdnej mafii a oprávnene. Kočnera neodsudili 30 rokov je stale len a len vo väzbe.

Portret Jánovi a Martine na SNP už rozbili asi 10 krát, na vlastné náklady sme ho tam vždy dali vytlačiť, zaskliť a vyvesili vždy pod pamätnú tabuľu VPN , po týždni po dvoch sme ju vždy našli rozbitú a podklad popísaný vulgarizmami najhrubšieho zrna. Na poslednom zhromaždení Kotlebovi náckovia zneužili malé deti, chceme vedieť či ich polícia potrestala tých dospelých nie tie deti.

Vieme, ako Kotlebovi nacisti špinili pamiatku Jána a Martiny po ich smrti to isté platí o Ficovich komunistoch. Dodnes sa na sociálnych sieťach zabávajú na ich smrti.

Dodržiavame na rozdiel od Kotlebových nackov a Fašistov a Ficových komunistov pandemické opatrenia a nechávali sme sa otestovať a považujeme to za užitočné. Ale ak teraz 17. novembra ak zvolá na SNP Kotleba alebo Fico zhromaždenie, ideme tam. Postavime sa s našim plagatom skorumpovaných sudcov a prokurátorov na SNP pod tabuľu VPN a donesieme aj portrét a Martiny a je nám srdečne jedno čo sa stane nenecháme na 17. november špiniť a nenecháme špiniť ani na pamiatku Jána a Martiny.

Zároveň vyzývame aj predstaviteľov mesta Bratislavy a primátora Bratislavy pana Matúša Valla aby sa osobne angažoval to isté platí aj o prezidentke Zuzane Čaputovej. Pani prezidentka boli ste dať tesne po Vašom zvolení Jánovi a Martine kvety po voľbách, nebuďte teraz hluchá, slepá a nemá nastal čas brániť Jána a Martinu.

Vidime akých obludností sa dopustila Mafia policajná, justičná, oligarchická aj hrubokrká neštítili sa aj vraždiť a teraz jej šéf Fico za pomoci Kotlebu ide oslavovať 17.november, toto proste nevymyslíš. To čo idu urobiť nazvyme pravim menom, puč a pokus o prevrat, chcú sa zachrániť za pomoci náckov samozrejme zapoja do toho Ultras Slovana, Trnavy a iných. To ako sa arogatne teraz správali v NRSR k poslancovi pánovi Polákovi je zrejme len slabý odvar toho na čo sa chystajú.

Ak to nezastavite prídeme na SNP neviem koľkí, mne je to osobne jedno aj keď prídem sám a donesieme portrety skorumpovaných sudcov, policajtov aj oligarchov aspoň TOP 30.

Tento plagát má už dva roky a zdá sa, že sme ho vytvorili neskutočne aktuálny chodili sme s nim už za Ficovej vlady pred Generálnu Prokuratúru. Keď kliknete na obrazok otvorí sa Vám video. (OZ Ľudia dobrej mysle)

Zastavte toto šialenstvo ak ho nezastavite vy, zastavíme ho mi

Antifico a Antismer

OZ Ľudia dobrej mysle

a vyzývame aby sa pridali aj ostatní k tejto výzve

ďakujeme všetkým odvážnym a čestným ľuďom čo sa pridajú k tejto výzve