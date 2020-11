Protest Fica, Kotlebu a Pellegríniho idú pošpiniť Jána a Martinu a 17.november + video.

Zlata Kušnírová: Špina špinavá Kaliňák, nech si neberie do úst meno mojich detí. Pýtam sa prečo to tak dopadlo? Padol rozsudok Marián Kočner ,,nevinný" a na Donovaloch a na Záhorí sa oslavovalo a my sme plakali. Pýtam sa prečo???

Títo ľudia ako Fico, Kotleba, dodnes nevyjadrili smútok nad smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, práve naopak skryte ich tieto udalosti popierajú a tvaria sa že nič s ními nemajú.

Pamätate si milión na stole? Vyhlásenia Gašpara po vražde o drogovej mafii v okolí Veĺkej Mače. Statusy Kotlebovcov vraj tak im treba Jánovi a Martine.

Fico birmovaný komunista. Kotleba vraj nie je neonacista a čo bol keď bol vodca naŕodnej pospolitosti bolo vymyslené, čo robil Mazurek na zraze neonacistov v Poľsku? Aspoň nech sa nepretvarujú.

Kto tu 40 rokov devastoval Slovensko pred rokom 1989 a 30 rokov po novembri 89 a tí čo to robia a robili idu pošpiniť aj pamatku 17.novembra.

Ostatné najdete vo videu

Tento človek vyzýva na protivládne protesty tak tu si najde odkaz aby na protesty 17.novembra nešiel. Na jeho mieste by som zaliezol aj do myšacej dierky. (OZ Ľudia dobrej mysle)