Ak sa na Vianoce začne vo veľkom umierať, poďakujte sa Ficovi, Kotlebovi a Pellegrinimu

Lebo nahovárajú ľuďom nenosiť rúška a nedodržiavať opatrenia. Darmo sa dá 3.5 milióna ľudí otestovať, keď priaznivci Fica, Kotlebu a Fica roznášajú nákazu. Štatisticky zomrie na Slovensku za deň 180 ľudí,čo je navrch to vďaka nim.

Je tu tretina vyše milióna nedisciplinovaných ľudí, hlavne voličov Kotlebu, Fica a Pellegriniho, ktorí považujú coronavirus za soplík a výmysel Slobodomurárov, židov a podobné blbosti. Keď nám na vianoce bude denne umierať 100 ľudí na coronu navrch nad prirodzenú úmrtnosť 180 denne, môžeme sa poďakovať týmto ľuďom napríklad aj s dnešného pochodu.

Samozrejme, keď to prepukne naplno Kotleba, Fico, Pellegriniho a spol budú tvrdiť nezmysli o tom že sa nakazili ľudia pri testovaní. Ano účinnosť gelových testov je 98 percent ani jeden test nie je uplne 100 percentný. Zbytočne sú traja ľudia zodpovední keď štvrtý darebak roznáša chorobu a ohańa sa ľudskými právami. To je podľa mňa podobné ako keby sa títo ľudia rozčuľovali že chudaci syfilitici a tí čo dostali AIDS musia dodržiavať to že nesmú nakaziť ostatných.

Nezodpovednosť hazardovanie so životom ľudí. Pamätáte sa na začiatok roka keď v Severnom Taliansku bol poharovy zapas a jeho dôsledky sú známe.

Takže Fico, Kotleba a Pellegrini pripravil ľuďom krásne vianoce podľa môjho skromného odhadu 100 zomretých ľudí denne naviac.

Nepomôźe Vám ani vodka s bromhexinom ani soľné kúpele. Ľudia prosím Vás o zvýšenú opatrnosť rúška, dezinfekcia. A pár darebákov od Pellegriniho si pri podpisovej akcii na SNP nie len že nemala rúška. Kričali na mňa že som Matovičova ovca a snažili sa na mňa dýchať alebo pľuť z blízka. Žiadny rozostup žiadne rúška určite je to na kamerových záznamoch.

Potom sa vrele poďakujte Pellegrinimu, Kotlebovi a Ficovi.

Pochod Kotlebovcov, Ficovcov a Pellegríniovcov proti Matovičovej vláde (Foto SME)

A ďalší

Podľa môjho odhadu tretina ľudí buď nemala rúška alebo ich mala na krku. Alebo ich nosili na Kotlebu teda popod nos. Keď sme ich na SNP na pamätnom mieste Jána a Martiny upozorňovali ak chcú s nami debatovať nech si nasadia rúška a dodržiavali rozostup boli agresívni a urazení.

Fico a jeho priaznivci pred parlamentom (Foto SME)

A teraz paradox

Toľko sme chceli spriechodniť to referendum, ale po dnešku už NETREBA!

Zaujímavé, že keď bol Ficko 12 rokov pri moci tak s tým nefunkčným slovenským referendom vôbec nič nerobil a teraz po jeho dnešnom vyhláseni (17.11.2020) by sa mu zrazu zišlo? Skúsi zohnať potrebných 350 000 podpisov v petíci? Prezidentka môže referendum dať odobriť na ústavný súd. Prejde - neprejde? Na referende sa potom musí zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, inak je neplatné. Takže suma sumárum slovenské referendum je nepriechodné. Za 30 rokov trvania Slovenska neprešlo jediné referendum inicializované zdola. Teraz je to naše nefunkčné referendum istou formou ochrany pred reakčnými temnými silami, ktoré by sa chceli vydriapať naspäť ku moci. Keď to referendum mohlo byť dlhé roky nefunkčné tak nech ešte nejaký čas nefunkčným ostane!

Karma Vás dobieha pán Fico patríte do basy.