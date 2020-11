Vraj len židia su boháči napísal som parodiu a Fico a Kotleba ju dali zmazať + VIDEO

Prosim Vás zdieľajte nech Fica, Kotlebu, Kmotríka, Majského aj šlak trafí. Nenormalne im toto video vadí . Toto video je vraj nevhodné nahlasil to Fico a Kotleba .Takže si ho pozrite je to parodia toho čo tvdia oni.

O židoch Rockefeller, Trump, Fico, Kočner, Kollár,Trocky, Marx, Engels, Kmotrík, Široký a ďalší

Slovensko ovládla tvrdá židovsko, komunistická birmovaná lobby, pre krátkosť času Vám predstavujeme aspoň tých najvýznamnejších. Keď Vám chýbajú Sionske protokoly alebo Main Kampf dostanete ich u otca Kuffu alebo na centrale ĽSNS u Mariana Kočneru za ľudovú cenu 14,88 euro. Vstupe len bez rúška a so špinavými paprčami. V predaji majú aj morskú soľ a bromhexin, vodku si kúpite v obchode. Židia sa dostali na Slovensku všade do parlamentu, na súdy, na políciu, na vládu. Všade samí židák. Našťastie tu máme ľudí ako je Kotleba, Uhrík, Mazurek, Mizík a tí to všetko majú v merku. Bojovnici za demokraciu vycvičení v národnej pospolitosti podporovaný otcom vlasti Harabínom. Dokonca žid Gál sa narodil v Terezine našťastie ho pán Slot vyštval do Čiech.

Inak pan policajt Mozoľ na dôchodku ďakujem za podnet k tomuto videu. Bez Vás by naozaj nevzniklo.

Video o židoch na Slovensku, Široký, Haščák, Kmotrík, Richter, Kaliňák (FB)

Takže naše video je nenavistné ale video ĽS Naše Slovensko a ostatné sú vraj v poriadku. Pozrite si čo šíria oni, nenavistné prejavy, nedodržiavajú bezpečnostné opatrenia nenosia rúška. Tým, že ich nahlasite a zrušia im kanál ich podstatne oslabíme, lebo socialne siete sú ich živná pôda. A ešte aj zarabajú na tom že šíria nenávisť. Prečitajte si inštrukcie na obrazku a nahláste ich.

Prosim Vás nahlasujte (OZ Ľudia dobrej mysle)