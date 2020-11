YouTube propaguje kanál ĽS NS, ktorý propaguje nedodržiavanie pandemických opatrení

Upozornili sme YouTube že kanál ĽSNS pôsobí na youtube a jeho prostredníctvom sa obrazovo propaguje nenosenie rúšiek a pandemických opatrení. Podáme sťažnosť na tento kanál na Olaf a súdny dvor EÚ v Štrasburgu.

Kanal na YouTube LSNS propagujúci obrazom nenošenie rúšiek (YB)

Neonacistická strana podľa môjho názoru nemá na politickej mape Slovenska miesto a do parlamentu jednoznačne nepatrí.

Vidíme dnes, čo bol najvyšší súd a kto boli ľudia, ktorí schválili ďalšie pôsobenie ĽSNS. A napriek tomu že bol podaný návrh na zrušenie ĽSNS Mazurek, Mizík, Kotleba ale aj ďalší propagujú nenosenie rúšiek, velebia vodcu neonacistického štátu Jozefa Tisa, kladú mu vence na hrob. Zľahčujú, bagatelizujú a znevažujú tým, že 70 000 slovenských židov bolo vyvezených do koncentračných táborov.

Okrem toho videá s Harabínom aj obrazové záznamy kanálu ĽS Naše Slovensko dokazujú, že nenosia rúška a podnecujú k nedodržiavaniu pandemických opatrení. V zrušenom videu propagoval Marian Kotleba proti koronavírusu Bromhexin s vodkou a bagatelizoval túto chorobu. Toto video YouTube zrušil, ale ostatné videá ĽS Naše Slovensko kanala , ktoré obrazom propagujú obrazom nenosenie rúšiek na verejných zhromaždeniach ponechal. ĽS Naše Slovensko má vo svojich radoch a to aj vo svojim vedení aj medzi poslancami a asistentmi viac ľudí, ktorí boli súdení, či už za propagáciu nacizmu alebo za násilné trestné činy. Sú to na 80 percent ľudia z národnej pospolitosti nosili uniformi propagovali násilie a rasizmus a fašistický a nacistický vojnový Slovenský štát. Dnes robia to isté len v inej forme napriklad propagáciou čísla 1488, nosením rúška len popod nos. Ľahko to do hľadáte.

A toto sú ľudia ktorí prevadzkujú kanal youtube

Marian Kotleba na sude ako vždy rúška popod noc (FB)

Ing. Mgr. Marian Kotleba je slovenský krajne pravicový, fašistický, resp. neonacistický politik a bývalý pedagóg, predseda Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR; od roku 2016) a bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (2013 – 2017).V minulosti pôsobil ako vodca neonacistického politického hnutia Slovenská pospolitosť (2003 – 2007), ktoré bolo v roku 2006 rozpustené Najvyšším súdom SR (NS SR) pre jeho extrémistické politické tendencie a rozpor s ústavou.

12. októbra 2020 bol Špecializovaným trestným súdom odsúdený za trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere štyroch rokov a štyroch mesiacov; rozsudok ale nie je právoplatný, nakoľko sa proti nemu odvolal na NS SR.[6]

Milan Mazurek je médiami označovaný za neonacistu. Organizoval protislamskú protestnú akciu.[ V roku 2016 bol zvolený do parlamentu za stranu ĽSNS.

Milan Mazurek pri napadnutí skupiny migrantov v Bratislave (FB)

V januári 2017 začala Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru trestné stíhanie v súvislosti s Mazurekovými výrokmi na adresu Rómov v relácii Debata na telefón Rádia Frontinus odvysielanej naživo 2. októbra 2016, kde pôvodne mal vystúpiť predseda ĽSNS Marian Kotleba. Poslanec Milan Mazurek v rozhlasovom vysielaní okrem iného povedal, že „150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí z cigánskych komunít. To jest pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát nič neurobili, práve naopak, rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na nás štát úplne kašle, zatiaľ čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko“. Na tieto vyjadrenia nereagoval ani moderátor, v dôsledku čoho Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila rádiu pokutu vo výške 15 000 eur. 3. septembra 2019 Najvyšší súd SR v odvolacom konaní potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici a uznal Mazureka za vinného z úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia za jeho výroky v rádiu Frontinus.

Mazurek na zhromaždení v Poľsku proti migrantom (FB)

Rozhodnutím Mazurek automaticky stratil svoj poslanecký mandát. Tiež mu súd zvýšil pokutu, ktorú musí zaplatiť, z 5- na 10-tisíc eur. Pokutu k 31. októbru 2019 zaplatil.

Stanislav Mizík a jeho status (FB)

Poslanec extrémistickej ĽSNS Stanislav Mizík nebude pykať za internetový status, ktorý pod jeho menom hanobil prezidentom vyznamenané osobnosti pre ich údajný židovský pôvod. Podľa Najvyššieho súdu sa nepodarilo preukázať, že autorom týchto slov bol skutočne Mizík. Ľudskoprávny aktivista Peter Weisenbacher si myslí, že poslanec by za zverejnené slová mal niesť zodpovednosť, aj keby ich napísal napríklad jeho asistent.

Senát súdu pod vedením predsedu Martina Piovartsyho dnes rozhodoval iba niečo vyše hodiny. Odvolanie prokurátora, ktorý namietal oslobodenie Mizíka spod obžaloby, zamietol ako nedôvodné.

Medvedsky (FB)

Poslanec ĽSNS Andrej Medvecký, ktorého počas dnešných protestov zadržala polícia, má kriminálnu minulosť – dvakrát bol odsúdený: za jazdu v opitosti a za to, že zbil cudzinca z Dominikánskej republiky. Nateraz nie je jasné, prečo Medveckého zadržali a ani to, ako sa to stalo.

Pred krajským riaditeľstvom banskobystrickej polície stojí asi dvadsiatka zoradených mužov. Vybraní z nich postupne striedajú pred kamerou a v rámci predvolebnej kampane upozorňujú na „útoky asociálov“. Ostatní uhrančivo hľadia pred seba.

Takto vyzerá predvolebná kampaň Kotlebovej ĽSNS a vystupuje v nej aj Andrej Medvecký. Neisto do kamery číta pripravené vety o osadníkoch, ich útokoch a o tom, ako vraj zlyháva polícia.

Deviatka kotlebovej kandidátky Medvecký pritom vie, aké to je pobiť sa. Známy je najmä tým, že krátko po voľbách 2016 sa vzdal mandátu pre trestné stíhanie za napadnutie cudzinca z Dominikánskej republiky, na jeho miesto vtedy nastúpil Milan Mazurek

A mnohí ďalší výkvet neonacizmu v Národnej Rade Slovenskej Republiky.