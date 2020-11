Páni čitatelie a blogeri celé to tu v SME zapácha hoci Haščákom a Martinom Borguľom

Vždy o polnoci sa záhadne dostane v čítanosti blogov na prvé miesto tento byvaly SMER za SME rodina majiteľ asi 20 firiem a poberateľ rôznych miliónových dotacií od Smeru. Nuž nenadarmo hostil Haščáka a Kollára v Mamas Papas.

Martin Borguľa píše o nájomných bytoch, exekúciách, týranie dôchodcov no ako, keby som čítal volebnú kampaň vydarenej Smeru rodina, keby som nevedel kto to píše asi by som si aj poplakal od dojatia. Nech pán Borguľa skúsi napísať o sebe ako je napchatý do všetkých firiem ktoré má staré mesto čistenie, údržba, voda atď. Ktorú školu vyštudoval aká je jeho rodina teda okrem Sme rodina. O 5,5 miliónovej dotácii o Smeru pre rodinku Borguľovcov a čo konkretne táto rodina vyprodukovala pre ľudí. To čo napísal o sebe na kandidatúru v Sme rodine mi pripomína propagáciu v komunistickom týźdenníku. Ale veď sú tam aj iné esá Krištufková, Vážny, Guspan Hrnko, pán Borguľa zapadnete.