Som Boris a priatelia stala sa mi taká nehoda plus Video

Išiel som s mojim šoférom a ochrankárom do Mostu pri Bratislave. Bol som môjmu synovi zobrať tašku s učebnicami, farbičkami, perami k mojej priateľke. Syn bol u mňa a potrebuje sa učiť a nie len mastiť hry, ako mladý Počiatek.

A ja som dobrý otec. Ideme z Mostu a predstavte si zvoní telefón a volá ďalšia dobrá priateľka, skutočne len priateľka, viete ja mám len a len priateľky a preto že som dobrý človek tak mám aj veľa priateliek.

Mám 10 priateliek s ktorým mám 11 detí ako starý Klabzuba, ale chlapcov ešte nemám 11 a preto ich musím dorobiť a ďalších 10 priateliek a s týmito sa snažím dorobiť tých chlapcov. Ide o bezdetné priateľky a o tieto sa starajú aj poslanci z mojej rodiny sme dobrá rodina a tak moje priateľky pomáhajú mojím poslancom sú pomocníčky po anglicky asistentky. Robia to ako charitu za pár šupov 2950 eur mesačne, čo si budeme klamať nie je to veľa sotva to stačí na jednu peknú kabelku a topánočky. Ale poteší aj to málo v tejto dobe je každé euro dobré.

Ale vráťme sa k autu v Lužnej nastúpila moja priateľka maskérka aj s tým receptom na ktorom bol liek ktorý sa nachádza v jedinej lekárni v Bratislave. Táto priateľka je veľmi pekná a podľa mňa je oveľa krajšia ako by bola tá volavka čo som nedávno spomínal, že by som sa s ňou vyspal keby mi ju nastrčili a bola by pekná.

Ja som chlap a tak som sa jej začal intenzívne venovať a táto moja činnosť spôsobila zniženú ostražitosť môjho šoféra aj môjho ochrankára. Špionážne sily bohužiaľ nespia. Nesmejte sa,musela nás napadnúť nejaká zahraničná rozviedka, alebo aj domáca mafia, len nedávno som poslal známych do basy Norberta a Kudlu. Sú vo väzbe a nudia sa a peňazí majú ešte stále dosť a dokonca sa domnievajú že ich oslobodím.

Dosť na tom že z boku do nás narazilo auto, pamätám si len veľmi silný náraz a potom mi priateľ vytiahol jazyk a tým ma zachranil lebo inak by som sa zadusil a potom by ekonomicky trpelo mojich 20 priateliek a mojich 11 detí by sa stalo sirotami a ešte raz úprimne ďakujem môjmu priateľovi ochrankarovi.

Po aute ktoré do nás vrazilo sa naďalej intenzívne pátra ak by ste náhodou videli nejaké auto s narazeným bokom urýchlene zavolajte 158.

