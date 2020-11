Kotlebovci sa vyhražali Matovičovi smrťou, pred jeho dom doniesli truhlu a vence

Títo ľudia sa neštítia ničoho. Väčšina poslancov ĽSNS aj ich asistentov sú kriminálnici, proti viac ako polovice z nich boli vedené rôzne trestné stihania za propagaciu násilia ale často aj priame fyzické nasilie.

Znevažuju rasy, národnosti,naboženstvo, sexuálnu orientaciu a propaguju násilie ako formu riešenia problémov. Ľuďom nadavaju do nacistov, asocialov pritom oni sú presne to čo hadžu na ostatných.

Sú za vystúpenia Slovenska z NATO a EÚ.

Rozširuju smrteľne nebezpečnú chorobu coronavirus. Propaguju nenošenie rúšiek a nedodržiavanie rozostupov a organizuju v čase corony zhromaždenia bez rušiek aj rozostupova a propaguju na nich násilie.

Mečiar, Kočner, Fico, Kaliňák, Kovačik, Hraško tám nepovedia krivé slovo.

Vyhražanie sa smrťou Igorovi Matovičovi pred jeho domom je formou najhnusnejšieho násilia. Preto na nich podáme trestné oznámenie. Nabudúce možno prinesú šibenicu a budú sa ho snažiť fyzicky obesiť.

Táto strana nemá čo v parlamente hľadať. Fico, Čižnár a najvyšší súd sa postarali aby boli legalizovaný. ĽSNS nie je nič iné ako preoblečená Slovenská pospolitosť. Obdivuju Tisa kladú mu vence na hrob a ospevuju ho, Obdivuju Trumpa, Putina, Hitlera velebia Rusko.

O holokauste tvrdia že je vymyslený.

Kotleba aj Mazurek s najväčšou pravdepodosnosťou patria do väzby.

Miroslav Suja Černákov vojak v službách Kotlebu prináša Matovičovi smrť

a video

Toto máme v parlamente, keď kliknete na obrazok otvorí sa Vám video (FB)

Miroslav Suja (FB)

Kotlebovec Medvecký, ktorý brutálne zbil cudzinca. Aj toto máme v parlamente

Muž ktorý robil cirkus na 17.novembra podpredseda Kotlebovcov brutlne zbil cudzinca dva krát trestany (FB)

3.11. 2017 Žije na kopci nad Detvou v haciende, ktorá skôr pripomína sídlo hollywoodskej hviezdy, a vozí sa na najdrahších autách s prominentnými evidenčnými číslami. Reč je o šéfovi Banskobystrickej regionálnej správy ciest a kandidátovi na poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko Miroslavovi Sujovi (42).

Bolo to v roku 1996, keď Suja vstúpil do služieb mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka. A práve s týmto temným obdobím kandidáta na poslanca do Baskobystrického samosprávneho kraja sa spája informácia, ktorú svojim voličom zrejme zabudol povedať. Muž z kandidátky Ľudovej strany Naše Slovensko bol za čias fungovania v Černákovej bezpečnostnej službe súdený za vydieranie. „V roku 1996 mal jeden vysokopostavený SIS-kár syna u Černáka, ten niečo urobil na aute, ktoré patrilo SIS-ke. A to súviselo s tou vydieračkou. Chalan, ktorý bol v tej veci so mnou, preto ušiel do Ameriky a je tam už 19 rokov,“ rozhovoril sa po prvotnom zahmlievaní Suja. Na otázku, ako to teda bolo, a aby to skúsil celé vysvetliť, reagoval vyhýbavo. „Nechcem sa k tomu vracať, lebo tí ľudia stále žijú aj v Detve a nikto nevie, aké dlhé majú prsty. Dal som aj návrh na obnovu konania, ale zamietli mi všetkých svedkov, tak som sa na to vykašľal. Ale viete, to je vždy tak pred voľbami. Niekto príde, že sa im vyhrážam zabitím, potom ma vodia po súdoch a súd to potom zamietne. A tak to je vždy,“ ponúkol svoj pohľad na vec Suja, ktorý sa dnes po meste vyváža na luxusnom Bentley či Range Roveri.