Matovič nastúp do truhly ozývalo sa z davu náckov pred jeho domom.

p.Mikulec prehlasil že budúcnosť policajného prezidenta vidí dobre ale záleží od toho ako zvládne protesty. Zvládol ich výborne k prospechu p.Fica a p.Kotlebu o dom Matoviča opreli truhlu a dali na ňu vence policajti ju strážili.

Kliknutím na obrázok sa Vám otvorí video Peter Kovařík je asi náš človek Fica a náš človek Kotlebu.

Zhromaždenia sa konali bez rozostupov bez rušiek a hlavný organizator Kotleba v prejave na Hoďžovom námestí tvrdíl ako mu Roman Mikulec sľubil, že ak budu zhromaždenia slušné tak že aj policia bude ustreťová. Organizatori protestov bez rúšiek nie su ani pokutovaný, ani predvolaní. Kotleba naopak vykrikoval, no veď ja mu ukažem, rozmýšlam kto riadi policiu Kotleba, Mikulec alebo Kovařík. Keď ma policia zadržala viac policajtov sa mi pochvalilo, že volilo Kotlebu.

Potvrdzuje sa. Napríklad aj tým, že keď trestaný Suja Černákov človek oprel o Matovičov dom truhlu určenú Igorovi a nakladli na ňu aj vence policajti truhlu miesto toho, aby ju odstranili, dom je majetok pána Matoviča ju naopak poslušne strážili. Neviem či na vlastný popud. alebo to rial pán p. Kovařík.

p.Peter Kovařík. Za p.si dosadte buď pán ale ja som si dosadil to čo používa vo filmoch Bolek Polívka.

Takže p.Kovařík mal vždy u p.Fica otvorené dvere a tykali si spolu. Zrejme mu hovoril Robert a ten mu hovoril asi Peťo. Vraj výborne spolu vychádzali asi ano, keď p.Kovařík tvrdil, že p.Ficovi nerobil figový list a za tri roky neobjavil na úrade vlády ani len náznak korupcie. Možno mu robil spartakiadne veľké červené trenky dynamo Moskva. Výborne vychádzal aj s p. Kaliňákom či mu tiež hovoril Róbert neviem ale asi áno. Lebo p.Kovařík odsudzoval pána Rybaniča aj protesty na Bonaparte. Skrátka malý p.kamoš p.Robertov.

Treba povedať že p.Kovařík bolod roku 2017 bol vedúcim protikorupčného odboru Úradu vlády SR. Tesne pred svojím terajším menovaním v roku 2020 do funkcie prezidenta policajného zboru pôsobil akoako riaditeľ Sekcie prevencie, korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR a súčasne ako riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady na Úrade vlády.

Dokonca ho poslali aj do D.C.Washingtonu, ale ani to nepomohlo, on korupciu nepozná a nikdy sa s ňou vraj nestretol. Zrejme nejaká vrodená úchylka. Skutok sa nestal korupcia na najvyššom poschodí podľa nneho nebola. Náš človek predsa nekorumpuje. Nezbadal ani Jasaňa ani Troškovú a nedoplo mu ani po článkoch pána Kuciaka o Vadalovi. Veril slepo p.Ficovi a ani vo sne ho nenapadlo že by p.Fico mohol klamať a korumpovať. Smer považoval za božstvo. A riadil sa zásadou. Koho chlebík papkáš tomu verne služiś.

Zhrňme si to čiže takmer 4 roky pôsobil ako malý najväčší strážca korupcie a za 4 roky nezistil na úrade vlády ani mimo úradu pokiaľ mi je známe ani najmenší náznak korupcie. Možno sa mýlim a objavil nejakú fľašu koňaku, alebo klobásku. Ale nepochvalil sa ňou a nerozdelil sa.

Preto sa p.Ficovi určite páčil presne takéhoto protikorupčného šéfa potrebovali. Prečo sa páči aj p. Mikulcovi a prečo Mikulec ani náznakom nespomenie tienisté stránky p. Kovařika ale vychvaľuje ho ako strateneho biblického syna nie je jasné.

No nebráňme sa napríklad aj myślienke, že možno p.Mikulec má niečo z dúhového jamkatého Peťka. A Román chce roman. P. Kovařík má spodnú časť postavy fajn , niečím musí predsa Mikulca priťahovať musí mať nejaké čaro, ako ten černokňažník v Dobšinského rozprávke, kde sila bola ukrytá v jeho vajci. Nevieme čím p.Mikulca p. Kovařík očaril poznáte to keď veľká možno aj malá vie očariť.

Som starší človek a mám problémy sem tam s trávením a keď si sadnem na môj porcelánový tron ako Guliver predstavujem si v ňom korupčných liliputánov justičných, vládných oligarchických a riadne na nich tlačím minule sa mi nedalo tak som tam pridal ako liliputána Kovařika hneď sa to pohlo. Možno by sa oplatilo urobiť plastické umývateľné figurky s napichovacími sedielkami, aby to bolo veselšie. Ale bol by to len zachod pre dospelých.

Aj keď za komunistov, keď sa vytieral zadok Pravdou. Na toalete ste sa dočítali aj zaujímavosti aj ste si vytreli zadnicu, dva v jednom. Písmo trošku olovené, preto trebalo večernú sprchu. Náš učiteľ dejepisu nás upozornil aby sme si všímali, či si náhodou rodičia alebo príbuzní nevytierajú zadok Husákom, Brežnevom alebo inou významnou osobou. Juj zas ma napadlo že toaleťák s portretmi súčasných politikov by zas bodol.

p.Peter Kovařik je ako nealkoholický alkohol, beznikotinová cigareta, vzrastom čínsky basketbalista. Tento pán je všetko možné len nie schopný policajt. Sluha lasé, lokaj, podržtaška, vytrimisko to áno. Podrží dvere pokloní sa vykoná, prikývne.

Moja máma raz povedala čim je človek menší tým vyššie vyskakuje aby si ho všimli a presne takto mi pripadá aj p. Kovařík. Stale sa mi tam motá čeština a Slovenčina Petr Kovařík, alebo Peter Kovačik, skratka nečitateľné a má pohľad Ficovho potkana. Servilný, úslužný, ale vidno že je pekne zákerný. Najradšej by som na neho pustil môjho kocúra.