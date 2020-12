Jaroslav Haščák prvý žralok v sietiach justície asi jeden z objednavateľov vraždy Kuciaka

Plus Video Konečne už bolo načase, Haščák, Dospíva a spol. ale riadený Lorencom a inými starými ŠtB. Takže uvidime či si ho dozorujuci prokurátor trúfne pustiť.

Kliknutím na obrazok sa Vám otvorí video

Takže sme sa dočkali

Konečne už bolo načase, Haščák, Dospíva a spol. dovliekli akýsi textil z Číny a niečo predali, ale potom zistili, že sa im otvárajú oveľa lepšie možnosti ako rozprávkovo zbohatnúť, s textilom je spusta roboty a tak sa pustili do skupovania akcii a podvodov s nimi, vďaka kontaktom s ŠTB-ákmi. ŠTB-áci to všetko kryli, Lorenc im radil a poskytoval sieť svojich ŠTB kontaktov. ŠTB-áci vycítili svoju šancu, do basy ich nikto neposadil, tak začali podnikať, oni mali svoje metódy ako vydierať ľudí, boli na to cvičení.

Haščák a spol. boli a sú len figurky, skutoční vlastníci, stari ŠTB-áci stoja v pozadí a kontrolujú všetko. Oni sa nepotrebujú ukazovať, máju na to Haščaka a spol. Keď Penta prišla k peniazom vytunelovaním viacerých investičných fondov (VUB kupón) alebo napríklad podplatením Haracha, ktorý skúpil akcie VSŽ od Penty a Penta prišla k 250 000 000 Sk http://www.poslednykriziak.sk/prvy-vyvar-z-vsz-penta-story-8/286/ z večera do rana...

Penta sa potom rozhodla, že začne podnikať akože seriózne, aspoň to skúsia. Čosi skúšali s poľskými supermarketmi Žabka, kúpili to a za 3 roky to predali a údajne na tom zarobili, ale ja si myslím, že sa toho vzdali, lebo to nevedeli robiť.

Kúpili mäsiarenský podnik Mecom v Humennom, prinášal im len stratu.

Tak sa rozhodli, že asi najlepšie bude, keď budú robiť business so štátom... Motali sa okolo energetiky, no tam si tiež vylámali zuby, lebo znovu sa tlačili tam, kde to nevedeli robiť.

Najistejší business sa im javí business so štátom. Kúpili zdravotnú poisťovňu Dôvera, sprivatizovali nemocnice a skúpili lekárne a prevádzkujú ich pod značkou Dr.Max. Aby si zabezpečili bezproblémový chod tohto business modelu, dokážu si presadiť, aby minister zdravotníctva bol človek, na ktorého majú dosah. Kategorizácie liekov, ceny za výkony v zdravotnej starostlivosti, toto všetko majú pod svojim palcom.

Penta sa chová presne, ako sa kedysi choval pán Marhuľa, ten dal peniaze každej politickej strane, ktorá za nim prišla, on si potom tie peniaze od víťazov vybral naspäť v podobe štátnych zakazovať.

Penta investuje peniaze do viacerých politických strán, aby si udržala svoj dosah na to, na čo potrebuje. Haščák dával peniaze kade komu, vsetko toto si môžeme prečítať v spise Gorila.

Haščák je rovnaký intrigán, ako Kočner, on sa s Kočnerom priatelil a možno ho aj zaplatil, aby mal informácie na kde koho, ktoré sa mu zišli, keď niečo chcel dosiahnuť. On mal Kočnera za svoje oko a ucho a vďaka Kočnerovi a jeho informáciách, si nemusel potiť svoje tričko a získavať priamo informácie, mal na to Kočnera a samozrejme sieť svojich ludi o ktorých sa asi veľa nevie. S Kočnerom sa museli rozprávať o všetkom a teraz sa Haščák bojí, že Kočner začne rozprávať a povie vsetko, ako to bolo. Vyšetrovanie vraždy vedie medzinárodný team a Haščák si veľmi dobre uvedomuje, že on síce má pod kontrolou celu políciu cez svojich známych, ale na zahraničných vyšetrovateľov dosah nemá a toho sa pán Haščák boji, ako smrti. Teraz sa mu rozviazal jazyk a snaží sa urobit z Kočnera nesvojprávneho blbca, ktoremu netreba veriť, keď začne Kočner vypovedať, že ako to cele vlastne bolo.

Kočner nebol až taký blbec a vsetko si to poistil. Haščák určite dostal informácie alebo si kúpil informácie, že čo všetko policajti vedia a myslím, že už vie, že je podozrenie, že je do toho namočený. Zato tieto rozhovory... najprv sa stretával s Kočnerom sporadicky, teraz sme sa dozvedeli, že sa stretával pravidelne. Haščák musí dostávať info z vyšetrovatelia a podľa toho podnika svoje kroky aby sa z toho vyvinil. Keď sa o tom dozvie Kočner cez obhajcu, že čo všetko robí Haščák, tak Kočner začne spievať a celé sa to zrúti ako domček z karát. Škoda, že museli zomrieť dvaja mladí ľudia, aby sme sa k niečomu takému dopracovali... ale nadej tu je veľká, že vyšetrovanie prinesie veľmi veľké otrasy.... Ktovie, čo Kočner vytiahne na Fica, Kaliňáka a spol