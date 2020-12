Pozor na Hodžovom namestí dnes o 13.hod Kotlebovci!!! Neprovokujte ich ruškami !!!

Neznámi mladici napadli staršieho človeka v Nitre na stanici. Brutálny útok. Muž si dovolil upozorniť na chýbajúce rúško. „Po krátkej slovnej výmene ho jeden z mladíkov začal biť a kopať.

Pre policiu sú to zatiaľ neznáme osoby

NITRA. Šokujúci prípad sa stal v čakárni na autobusovej stanici v Nitre. Brutálny útok na 49-ročného muža zaznamenala kamera, na sociálnej sieti ho zverejnila polícia.

Mladý muž útočí už s rúškom na tvári. Druhý sa tomu len prizerá. Postupne obaja opustia čakáreň.

Uvidime čo predvedú dnes na Hodźovom námestí v Bratislave. Pozor akcia o 13 hodine bez rušiek samozrejme.

ĽSNS podporuje tieto výborne športy aby si vedelo poradiť s asocilami (FB Milana)

Video z útoku skutočne len pre silné povahy, vidieť že útočník je trenovaný na MMA a aj Miňko Mazurek podporuje túto športovú nasilnú činnosť na socialnych sietiach hlavne pre priaznivcov ĽSNS.

Video z útoku (video nie je vhodné pre citlivé povahy):

A trošku k Nitre aj Atila Vegh bol trenovaný Bodorovími ľuďmi. Asi pred dvoma rokmi Bodorov výpalník zrazil mladú ženu v plnej rýchlosti na priechode a napriek tomu že mal zhruba 100 dopravných priestupkov Mečár vyšiel len z podmienkou a trojročným zakazom šoferovania. Takto funguje mafia v Nitre zrejme tu má Bodor centrálu.

Nuž...

Ty si ozaj génius,

pred vírusom ktorý vypadne z tvojej chlebárne ma neochráni moje rúško, ale tvoje. Preto by si ho mal nosiť. To nie je moje staranie sa do tvojho života, ale tvoja ohľaduplnosť a zodpovednosť.

vďaka vám bojovníci za národ a za krista

o ďakujeme vám ficovci kotlebovci harabínovci preveľmi ďakujeme že nám v praxi dokazujete ako si tú slobodu predstavujete

možno ho trénoval

noro z hrnčároviec , ako atilu végha ...

V každom prípade to je úbožiak s bocianími nohami.

Žiaľ v Nitre a v okolí sa často stávali a stávajú takéto prípady. Predtým to boli silní

"národniari" a teraz podporovatelia tej strany ktorá už dávno mala byť zakázaná. Sú to skôr aké si obludy a nie ľudia. Doplatila na to aj Hedviga .Nitrianska polícia spolu s najlepším ministrom vnútra na čele s hranolom vyhlásili vtedy, že skutok sa nestal a smerovalo to k "povaleniu vlády". Tam sú začiatky Nitrianskych policajných funkcionárov na ministerstve vnútra a inde.

Pevne verím že sa polícii podarí zadržať tu poloopicu a vzhľadom na povahu útoku bude exemplárne potrestaný. Presne mi zapadá do obrazu mentálneho atléta ktorý popiera pandemiu a boj proti nej a kľudne sa za to pobije pričom zasadne zaútočí na slabšieho (v tomto prípade podstatne staršieho človeka) Presne ako Kotleby, Krajnikova a konspiračná scéna ala infovojna.