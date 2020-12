Bol Uhrík , Mazurek zadržaní a ostatní organizátori potrestaní? Alebo Roman M. zas sľubil?

Prečo polícia pod vedením Mikulca a Kovaříka nezakročila ráznejšie? Kovařík nie že len nevyšetril korupciu u Fica za tri roky ale ukazuje sa,že je totálne neschopní. Budeme zavádzať prisne opatrenia a ĽSNS sa smeje vlade do očí?

Ešte raz som si pustil prejav Mariana Kotlebu zo 17.novembra, kde Kotleba vysvetľuje, ako mu Roman sľúbil, že ak bude zhromaždenie slušne aj on sa k nim bude správať slušne. A Marian sa smial, že sú slušní až na pár detailov, vláde nadávali do gestapakov a fašistov , ktorí tam nemajú čo hľadať a demokraciu si predstavovali, ako možnosť roznášať nákazlivú chorobu.

Takto sa tlemili sluśn´m ľuďom nacisti do očí. (FB)

Toto su vraj podľa našej policie slušné zhromaždenia a dodržujú sa na ních proti pandemické opatrenia. Aké su potom neslušné?

Takže pán nagelovaný sukničkar je mi jedno, čo ste robil s Bilecovou, pokiaľ to nie je za štátne peniaze. To, že ste natlačili Kovařika za policajného prezidenta Ficovho veliteľa protikorupčného úradu je pľuvanec do tváre slušných občanov. A Vaša neschopnosť potlačiť neonacistické aj komunisticke zhromaždenia je do neba volajuca, včera dňa 12.12 v sobotu ich bolo len niekoľko stoviek a policajti asi robili ochranný kordón, štafáž no možno sa niektorí aj potešili ísť na protivladne zhromaždenia a ešte mať aj pekne zapletené so sobotným a rizikovým príplatkom dobre, že nezatlieskali.

Nadejný kandidat na policajneho prezidenta podporovaný ministrom vnútra Ficov človek Kovařík (FB)

Pred Matovičovým domom strážili truhlu s vencami opretú o jeho dom. Zaujímalo mi, na základe akých kvalít ste prijali za policajného prezidenta ďalšieho Kaliňákovho a Ficovho poskoka? Ospevovali ste jeho návrat, ako návrat strateného syna v biblii bohužiaľ Ficovho. Chvali sa, že s Ficom si tykal, Kaliňáka bránil ako super človeka. Odsudzoval verejne Rybaniča a zhromaždenia na Bonaparte no horšie ste si vybrať nemohol. Korupciu si na úrade vlády nevšimol a to sedel pár kancelarii vedľa Fica, dvere k nemu mal vždy otvorené. Pan Mikulec prečítajte si Kuciakove Aktuality a rozhovor s Kovaříkom. Vaši známi Vás opisujú, ako sukničkára. Ano to je Váša súkromná vec pokiaľ to neovplyvňuje Vašu prácu nesnažte sa za každú cenu vyrovnať Kollárovi, lebo aj dopadnete ako Kollar a miesto sestričiek v nemocnici svätého Michala vyhodte toho pána riaditeľa, ktorý sa dobreže pred Kollárom nepos*al a nevedel sa zastáť svojich najlepších podriadených.

Na jednej strane, my všetci tu budeme dodržiavať protipandemické opatrenia a skupina grazlov aj kriminalnikov z ĽSNS si robí čo chce. Kotleba , Uhrík, Marček, Fico a kriminalnici Medvedský, Suja, Magát sa Vám aj nám smeju do ksichtu. To že pár ľudí predvediete na pár hodín na policiu nestačí. Títo ľudia nemali rúška podnecovali a nedodržiavajú protipandemické opatrenia a vy si s Marianom Kotlebom si zrejme tykate a možno si aj podávate ruky s nacistom.. Dostanú ľudia, čo bez rúšiek kričali na námestiach organizovali pokutu? Alebo im to budeme tolerovať. Takže bez Rúšiek boli všetci uvedení plus Harabin ten si vysudil 90 000 euro a smeje sa spravodlivosti do očí. Čo sa stalo výtržníkovi z Nitry, čo v priamom prenose kopol človek do hlavy len preto, lebo upozornil na nenosenie rúšiek a toto video lajkovali Kotlebovci ako besní, páčilo sa im to. Budeme čakať, kým nás nackovia začnú biť a polícia sa bude prizerať ? Pán Mikulec, prebuďte sa Vaše neurćité reči nás už prestali baviť a pozrite sa konečne skutočnosti do očí neuhybajte aj keď to máte vo zvyku možno vrodené

Alebo budeme kontrolovať učiteľky v škôlke, zdravotnícky personál, pokladničky a keď nebudú mať na par sekund rúška dostanú pokutu, ale pán Kotleba s rúškom popod nos si nakupy čo chce a bude sa rehotaťRoman mi sľúbil. Potom sa nedivte že máme pocit, že grazlov sa buď bojíte alebo, čo je horšie, ich tolerujete a nevylučujem, že ich aj nepriamo podporuje. Na slušných a obyčajných ľudí si trúfnete. Čiže buď ste neschopní, alebo zákerní.

A ešte pripájam komentár Natalie Blahovej z FB a plne sa s ním stotožňujem

SAMI SI VYBRALI

Sami si dali dolu rúška, navzájom si prskali do tvárí, sami ochorejú. Vôbec by nás to nemuselo zaujímať.

Ale tí hlupáci sa práve vracajú domov k svojim rodičom, ženám a deťom. Cestou sa zastavili ešte nakúpiť chlast a nejaké darčeky, vo vlaku poobťažovali pár spolucestujúcich a v pondelok podaktorí z nich pôjdu do práce.

Vďaka ich tuposti budú nakazení nielen oni sami, ktorí si to dobrovoľne vybrali, ale aj ich starí rodičia, ich ženy, deti, učiteľky ich detí, kolegovia, lekári a sestričky, ktorí sa budú o nich starať, nemocnice budú kolabovať.

Takže nie, nie je to ich vec. Je to vec nás všetkých. Prave uškodili každému z vás.

(Natália Blahová)