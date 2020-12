Streda 16. decembra 58 mŕtvych výsledky zhromaždení Fica, Kotlebu a neschopnosti polície

58 mrtvych 3565 nakazených 150 na pľúcnej ventilácii a bude to rásť. Opatrenia nedodržiavajú hlavne voliči ĽSNS a Smer. Pribudnú ďalšie stovky a možno aj 1000 mŕtvych, ktorých sme mohli zachrániť ale Robo a Marian chcú mŕtvych.

Peter Ficov Kovařík odstúp, patríš za túto neschopnosť do basy a asi aj Roman Bilecovej Mikulec by mal odstupiť, príliš veľa kiksov má chlapec.

Samozrejme budú kydať a všetko zvaľovať na Matoviča a podraźať mu nohy, pritom z vlády je Matovič a Oľano za prísne dodržiavanie. Ide o veľa Fico a spol. si chcú zachrániť kožu a to za každú cenu aj za cenu šírenia smrteľnej nákazy.

Svetla buducnosť zariadená ĽSNS a SMEROM. Túto krivku som zrátal ešte koncom novembra a naplňa sa vďaka nedovoleným protestom bez rúšiek. (Antifico a Antismer)

Načo sú nám testy a opatrenia, keď sa organizujú zhromaždenia bez rúšiek a rozstupov?Boli organizátori týchto nepovolených protestov vôbec potrestaní? Neviem o tom.

Bol Uhrík , Mazurek , Kotleba, Marček, Medvedský, Suja , Čarnogurský, Harabin a iní zadržaní, vyśetrovaní a potrestaní ?

Prečo políciapod vedením Mikulca a Kovaříka nezakročila ráznejšiekeď videli že skoro všetko čo bolo nariadené v boji proti pandémii sa nedodržuje v priamom prenose.Prečo polícia nekonala ako v Berlíne? A nezatkla hlavných organizátorov?

Nadejný kandidat na policajneho prezidenta ministrom vnútra Ficov človek Kovařík (FB)

Peter Kovařík súčasný policajný prezident fyzicky podobný Balciarovi nielenže nevyšetril korupciu u za tri roky pôsobenia akoveliteľa korupcie u Fica, ale ukazuje sa, že je totálne neschopníaj v iných oblastiach.

Budeme zavádzať prisne opatrenia a ĽSNS Kotlebovci, SMER a Hlas sa smeje vlade do očí a organizuje zhromaždenia, kde sa nedodržiavajú pandemické opatrenia, nenosia sa rúška, nedodržiavajú rozostupy a otvorene na nich vyzývajú na nedodržiavanie pandemických opatrení,

Harabin vyzýva napríklad rúška dole a podobne , pritom nedávno vyhral zas 90 000 eur ----

Harabin (FB)

Ešte raz som si pustil prejav Mariana Kotlebu zo 17.novembra, kde Kotleba vysvetľuje, ako mu Roman Mikulec sľúbil, že ak bude zhromaždenie slušne aj polícia sa k nim bude správať slušne.A Marian sa nám vysmial do tváre, že sú slušníaž na pár detailov, že jeho poslanec Andrej Medvedský v nedávnej minulosti odsúdený Kotlebov podpredseda za to žebrutálne zbil cudzinca tmavej pleti z Dominikánskej republikya šoféroval opitý. Minulé volebné obdobie dokonca preto nesmel nastúpiť do parlamentu a plne ho nahradil ho Milan Mazurek.

Muž ktorý robil cirkus na 17.novembra podpredseda Kotlebovcov brutlne zbil cudzinca dva krát trestany (FB)

Milan Mazurek je zas známy svojimi rasistickými rečami v rádii za ktoré bol dokonca odsúdený, hrdo sa hlási ku knihe main kampf a znevažuje holokaust, chodí na zhromaždenia neonacistov do Poľska.

Má fajn priateľov Milan Mazurek (FB)

Samotný bývalý vodca dnes už rozpustenej Slovenskej pospolitosti Marian Kotlebaje právoplatne odsúdený v kauze šekov 1488, odvolal sa na najvyšší súd..

Ušľachtili čin Mazurek a spol. kupili klietku MMA pre výcvik mladých Kotlebovcov. (FB)

Vláde Igora Matovičarečníci nadávali do fašistov, ktorí vraj vo vláde nemajú čo hľadať a vyzývali IM na odchod. Vyzývali na demisiu Matovičovej vlády. ĽSNS Kotlebovci si demokraciu predstavuje zrejme, ako možnosť roznášať nákazlivú často smrteľnú chorobu. Sú proti EÚ a NATO a zbožňuju režim Vladimíra Putina. Samozrejme ich obdiv má aj Donald Trump a voľby v Amerike povaźuju za podfuk. Covid je podľa nich len forma chrípky a Kotleba vo videu doporučoval proti covidu kombinaciu vodky s bromhexinom, jeho video bolo potom zmazané na FB.

Služobníček Danko vaše blahorodie (FB)

3,5 milióna ľudí tu darmo bude dodržiavať opatrenia keď milion a pol to bude zamerne ignorovať.

Na jednej strane vláda dá pokuty ľuďom napríklad učiteľkám, opatrovateľkám, pokladníčkam, pendlerom a iným, že nenosili rúška a nedodržiavali pandemické opatrenia, ale ľuďom, ktorí ich nedodržiavajú v priamom prenose a hrdo zverejňujú svoje zvukové a obrazové záznamy ich nedaju.

Takže mi vychádza toto.

Boja sa ich, alebo ich tolerujú ?Hovorí sa tomu po kolarovsky papalašizmus, alebo dvojaký meter.

Milá vláda v prípade, že nedáte pokuty a nepotrestagte organizátorom týchto protestov, potom ich vráťte aj ľuďom, čo ste pokutovali, lebo ste ich tým pádom pokutovali neopravnene.

Organizátorom a učastníkom protestov ĽSNS, Smeru a Hlasuto tolerujemea obyčajným ľuďom nie?

A to kde sme? Somálsko ?

V priamom zázname aj so záznamov sme videli že ani jedno z troch zhromaždí 17 novembra , v Trnave 28. novembra a ani 12 decembra na Hodźovom námestí v Bratislave v žiadnom prípade slušné neboli. Boli arogantné, násilné a neslušné.

Takže pán Mikulec nagelovaný minister vnútra je mi jedno, že ste sukničkár čo je verejné tajomstvo. Aj to, čo ste robil s Bilecovou by mi bolo jedno, pokiaľ to nie je za štátne netlačíte do funkcii platených zo štatu. Celé východné Slovensko zhnusené, vie kto je táto pani Bilecová .

Mikulec a jeho štátna taomníčka Bilecová (FB)

Annu Bilecovú ste prijal za generálnu tajomníčku na ministerstvo vnútra. Anna Bilecová sa objavila v kauze podvodov s DPH za 70 miliónov, ktoré opisoval už Ján Kuciak. Ide o megapodvod kde boli zapletený zločinec Milan Chovanec, Sudca Dohňanský a zrejme aj Kaliňák a Počiatek a vý túto osobu zoberiete na ministerstvo vnútra, Mimochodom čo dnes robí táto pani dúfam, že nie je zamestnaná niekde u Vás.

To, že ste natlačili aj Petra Kovařika za policajného prezidenta, Ficovho veliteľa protikorupčného úradu je pľuvanec do tváre slušných občanov.

A Vaša neschopnosť potlačiťKotlebom a Ficom organizované zhromaždeniaje do neba volajúca neschopnosť, napríklad dňa 12.12 v sobotu ich bolo len niekoľko stoviek a policajti asi robili ochranný kordón, štafáž no možno sa niektorí aj potešili ísť na protivladne zhromaždenia, nie je žiadne tajomstvo, že mnoho policajtov volilo Kotlebu.

Nezasiahli poriadne a ešte budú mať aj pekne zapletené so sobotným a rizikovým príplatkom dobre, že nezatlieskali.

Pred Matovičovým domom to bolo podobné Kotlebovci doniesli truhlu s pohrebnými vencami apolicajti napríklad strážili túto truhlu opretú o jeho dom.Vraj to nebolo vyhrazanie sa smrťou.

Miroslav Suja (FB)

Truhlu Matovičovi tam doniesol poslanec Kotlebovcov Miroslav Suja to je ten poslanec. ktorý nepovie nikdy róm ale len hanlivé cigáň aj keď ho na to upozornili napríklad v televízii.Pan poslanec Miroslav Suja za LSNS je rodičom hajlujícího syna , snímka jeho potetovaného hajlujuceho synáčika obehla celý FB. Niečo podobné ako Kmotrikov syn ale ešte nedorastené.

Syn poslanca Miroslava Suju jablčko veru nepadlo ďaleko od stromu. (FB)

Miroslava Sujaje z Detvy a má nevídaným bohatstvo. Miesto domu vlastní haciendu, za ktorú by sa ani hocijaký oligarcha hanbiť nemusel. A jeho firmám tam patri niekoľko lukratívnych nehnuteľností. Vozí sa na autách zvučných značiek so špeciálnymi evidenčnými číslam. Suja mal vraj v minulosti blízko k mafianskemu bosovi Mikulášovi Černákovi. Dokonca ho údajne volali Černákov vojak a vraj cvičil jeho ochranku a možno aj iné služby. Takže možno aj odtiaľ pramení jeho bohatstvo. Takže tento človek priniesol truhlu pred dom Matoviča a vraj to naozaj ale naozaj nebola vyhrážka.

Samozrejme aj 1488 použité za sebou mnoho krát je vraj uplna nahoda.

Bežné číslo Kotlebovcov a Kotlebov brat predával niektore veci za 14,88 eura (FB)

Príliš veľa náhod, nezdá sa Vám.

Ale vráťme sa k pánovi nagelovanému Romanovi Mikulcovi.

Pán Mikulec zaujímalo mi, na základe akých kvalít ste prijali za policajného prezidenta ďalšieho Kaliňákovho a Ficovho poskoka Petra Kovaříka?

Ospevovali ste jeho návrat, ako návrat strateného syna v biblii bohužiaľ Ficovho. Chvali sa, že s Ficom si tykal, Kaliňáka bránil ako super človeka.

Kovařík odsudzoval verejne Rybaniča, bránil Kaliňáka, chválil sa že za ery Kaliňáka sa prijali super zákony. No ak by tomu tak, okamžite by musel zasiahnuť proti Korupcii a dať si otázku prečo Baštrnák poslal Kaliňákovi peniaze,?

Kovařík verejne odsudzoval aj zhromaždenia na Bonaparte.

Kovařík si Korupciu na úrade vlády nevšimol pod obu takmer 3 rokov bol slepý, hluchý a nemý a to sedel pár kancelarii vedľa Fica, keď tam boli Jasaň a Trošková a Kuciak o nich písal, dvere k Ficovi mal vždy otvorené. Ideálny bojovník proti korupcii pre Fica. Pán Mikulec prečítajte si Kuciakove Aktuality a rozhovory s Kovaříkom pred voľbami a zistite že niečo smrdí.

Pán Mikulec no horšieho policajného prezidenta ste si vybrať nemohol.

Na jednej strane, my všetci tu budeme dodržiavať protipandemické opatrenia a skupina grazlov a často aj bývalých kriminalnikov z ĽSNS si robí čo chce.

Uhrík je špeciálny prípad plat europoslanca mu nesmrdí ale bojuje proti EÚ a NATO. Odfoti černochov na autobusovej zastávke v Londýne a hneď vie že sú to agresivni migranti asi to vycital z farby pleti.

Uhrík, Marček, Fico si robia čo chcú ale mimo nich sú tam aj ľudia napríklad v minulosti trestaní a vyšetrovaní za nasilie alebo rasistické prejavy Napríklad, Kotleba Mazurek, Medvedský, Suja, Magát sa Vám aj nám slušným občanom smeju do tváre a policia im to toleruje.

Pán Mikulec to že polícia pár ľudí predvediete na pár hodín na policiu nestačí. Títo ľudia nemali rúška podnecovali a nedodržiavajú protipandemické opatrenia a vy si s Marianom Kotlebom podľa rečí Kotlebu zrejme tykate a možno si aj podávate ruky s vodcom byvalej neonacistickej rozpustenej Slovenskej pospolitosti..

Dostanú ľudia, čo bez rúšiek kričali na námestiach organizovali pokutu?

Alebo im to budeme tolerovať?

Takže bez Rúšiek boli všetci uvedení ale napríklad Harabin ten si vysudil 90 000 eur a smeje sa spravodlivosti do očí.

Dostane pokutu za nenosenie rúška aj Ján Čarnogurský, obdivovateľ maršala Koneva?

Čo sa stalo výtržníkovi z Nitry, čo v priamom prenose kopol človek do hlavy len preto, lebo upozornil na nenosenie rúšiek a toto video lajkovali Kotlebovci ako besní, páčilo sa im to. Aký trest ho stihne za hrubé bezdôvodné násilie?

Budeme čakať, kým nás Kotlebovci začnú biť a polícia sa bude prizerať ?

Pán Mikulec, prebuďte sa Vaše neurćité reči nás už prestali baviť a pozrite sa konečne skutočnosti do očí neuhybajte aj keď to máte vo zvyku možno vrodené

Alebo budeme kontrolovať učiteľky v škôlke, zdravotnícky personál, pokladničky a keď nebudú mať na par sekund rúška dostanú pokutu,

Ale pán Kotleba a jemu podobný s rúškom na Kotlebu ted popod nos si nakúpia, čo budú chce a bude sa rehotať

Roman Mikulec Kotlebovi nesľubujte s takými ako on sa nevyjednáva to je cesta do pekla. To že ich najvyšší súd za vlády Fica nezrušila legalizoval sa ukazuje že je zasluhov justičnej mafie a zlého Čižnárovho podania.

Kotlebovci sú viac ako na 50 percent tí istí ľudia čo obliekali uniformy narodnej pospolitosti a vedie ich ten istý vodca Marian Kotleba. Neobratil sa k lepšiemu len sa pretvaruje. Kaźdý rok poslanci ĽSNS kladú vence na hrob Tisa

Potom sa nedivte že máme pocit, že grazlov sa buď bojíte alebo, čo je horšie, ich tolerujete a nevylučujem, že ich aj nepriamo podporuje. Na slušných a obyčajných ľudí si trúfnete. Čiže buď ste neschopní, alebo zákerní.

A ešte pripájam komentár Natalie Blahovej z FB a plne sa s ním stotožňujem

SAMI SI VYBRALI

Sami si dali dolu rúška, navzájom si prskali do tvárí, samí ochorejú. Vôbec by nás to nemuselo zaujímať.

Ale tí hlupáci sa práve vracali domov k svojim rodičom, ženám a deťom. Cestou sa zastavili ešte nakúpiť chlast a nejaké darčeky, vo vlaku poobťažovali pár spolucestujúcich a podaktorí z nich pôjdu do práce.

Vďaka ich tuposti budú nakazení nielen oni sami, ktorí si to dobrovoľne vybrali, ale aj ich starí rodičia, ich ženy, deti, učiteľky ich detí, kolegovia, lekári a sestričky, ktorí sa budú o nich starať, nemocnice budú kolabovať.

Takže nie, nie je to ich vec. Je to vec nás všetkých. Uškodili každému z vás.

(Natália Blahová)

Video Borisov čajový večierok (Július Kovács kanál)

A ešte dodatok k rodine užasných.

Pán Mikulec vaši známi Vás opisujú, ako sukničkára. Ano to je Váša súkromná vec pokiaľ to neovplyvňuje Vašu prácu nesnažte sa za každú cenu vyrovnať Kollárovi, lebo aj dopadnete ako Kollar.

Prosím Vás miesto sestričiek a ich nadriadených v nemocnici svätého Michala vyhodte toho pána riaditeľa, ktorý pred Kollárom stal v pozore a nevedel sa zastať svojich najlepších podriadených. Kollár nie prvýkrát porušil opatrenia, on ich porušuje sústavne a dokazuje nám, že jemu všetko dovolené a on smie so svojim haremom všetko.

Kollár má pekné reči, ale skutok utiekol. Z 13 dôchodku sa stal pol dôchodok, sociálne byty aj exekucie zamrzli, vydržiavať hárem viac ako 20 luxusných priateliek a 11 detí nie je lacná záležitosť.

Ak má byť Kollár vzor rodiny na Slovensku. Tak sa SAE môže blednúť závisťou a môžu hanbiť, tam majú povolené oficialne maximalne 4 ženy. U nás napríklad 4 z jeho priateliek pôsobia, ako asistentky jeho poslancov poberajuce mesačne každá 2950 eur. To je tragikomédia naživo. Jedna z nich keď som sa pýtal na úradné hodiny a kontakt na poslanca. Doslovný text radšej neuvádzam ale niečo ako že som škaredý, nemúdry a že jej zavidim jej krásu.

takže dnes je 46 mrtvych a 2034 nakazených aj Vašou zásluhou pán Mikulec lebo ste nezasiahli učinne proti zhromaždeniam kde sa táto nakaza šírila

a súd s Marianom Kotlebom v kauze zmenky je zas posunutý aź na budúci rok pani sudcovia musia mať obrovský strach

V Kauze Kuciak sa čaká na najvyšší súd od septembra je to paradne dlhá doba.

Viete na čo sa čaká na pád Matovičovej vlády a predčasné voľby aby sa zachranil, Haščák, Zoroslav Kollár, Kováčik, Bodor, Gašpar, Lučanský, Jankovská, Kvietik,Kičura, Krajmer, Hraško a aby náhodou nedôšlo na hlavneho šéfa, šefinka, hranola Fica, Kaliňáka, Richtera , Vážneho najhoršiu politickú mafiu.

A aby sa mohlo ďalej kradnúť klamať a možno aj vraždiť.