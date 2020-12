Pán premiér vydržte, sme na Vašej strane a máme Vás radi, nedáme si Vás. + Video

Jediný bol za razantne opatrenia a do 17.novembra sme boli na tom najlepšie z okolitých krajín. On konal a vyhlasoval nepopulárne opatrenia, miesto toho aby mu pomáhali všetci do neho kopali vrátane Kollara, Sulíka aj Čaputovej.

Nastal čas brániť Matoviča, jediní konal. Neverte prieskumom ľudia čo sa dali otestovať vás budú v drvivej väčšine voliť.

Podporujem Igora Matoviča, ako väčšina normálnych ľudí a prieskumy si strčte za klobúk

Keď sa Kollár dostal do nemocnice asi zapracovala samotná karma podobne, ako keď pár tisícin percent chýbalo, aby sa Štefunkovci dostali do parlamentu a začali sa diať aj iné veci. Dokonca začali platiť pravidlá aj v NRSR a pán Šeliga vykázal Kotlebovcov bez rúšiek z parlamentu, čo Kollár bežne toleruje a začalo sa zatýkať a v base zrazu skončil spolustolovník a Kollárov spisovateľ z Borguľovho Mamasu a Papasu Slavomír Haščák. Prekvapenie bolo také silné že Kollár napriek lešeniu začal organizovať a na žiadosť podpísal reverz z nemocnice. Predtým vytrestal personál za to že jeho zlatokopky za ním chodili v čase pandemie bez rúšiek včase pandemie kedykoľvek a robili si čo chceli.

Kollár nedodržiava nič a nič mu nie je sväté, keď Kollár ospevuje rodinu tak slovo rodina má rovnako trpkú príchuť v jeho ústnom otvore ako keď Bugar melie o charaktere, alebo ako keď Harabin, Fico a Kotleba omieĺajú vo svojich tlamách vlasť, národ, kresťanstvo. Keď sa Kollár a jeho sme rácky priatelia oháňajú týmito hodnotami zne to falošne. ako keď vlk chce aby mu kozliatka otvorili.

Aby bolo jasno ten, čo má 20 žien a vyspí sa s kýmkoľvek dokonca aj s volavkou asi mu slovo rodina do úst nepatrí. Podobné je to keď bývalí a tvrdím že aj súčasný komunisti a nacisti berú do svojej špinavej papule slovo národ, vlasť, morálka, kresťanstvo a mávajú zástavami a zároveň nabádajú ľudí, aby sa vystavovali smrteľnej chorobe covid 19. Doniesť premiérovi Matovičovi truhlu s vencom za to že bráni národ je hyenizmus najvyššieho zrna.

Vieme o čo Vám ide nastupcovia súdruhovia, ľudáci aj klerofašisti a ich potomkovia oslobodiť darebákov a znova sa prisať ako pijavice na štát. Pretože okrem klamani, zavadzania a kradnutia neviete poriadne nič. A preto kopete do Matoviča, zneužívate média a nielen konšpiratívne ale aj SME, Aktuality, JOJ, Markíza a iné. A zneužívate aj prieskumy, potrebujete Matoviča vykresliť ako čerta a obludu a seba pasujete do role bohov a ochrancov národa. Divím sa, že praotec Mečiar a Gašpar ostrostrelec sú ticho,

Takže nazvem vás Kollarovsko, Kotlebovsky. Komunisticko nacistickí priatelia a bratia skončili sme neveríme Vám a obludy ste vy a viac je vo videu. Neurobili ste pre národ nič. Použije slová doktora Maxa. Ste jedno veľké H*VNO.

Vďaka týmto hyenám a bohužiaľ aj neschopnosti našej premnoženej neschopnej policie číslo mrtvých nakazených hrozivo narastá včera takmer 70 mŕtvych vo štvrtok. Organizátori protestov pripravili ľuďom vianoce ale nie krásne a veselé. A odkaz pre políciu Organizátori protestov stale nie sú vyšetrovaní a trestaní.