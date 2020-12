Protesty si to odser*e ten najposlednejší a hlavní vinníci zostanú nepotrestaní ?

V Nemecku si s organizátormi týchto nepovolených zhromaždení v čase pandémie urobili poriadok bleskovo a dokonca teraz zrušili aj krajne pravicovú stranu. Ú nás je krajná pravica tolerovaná a nielen Kotlebovcami.

Corona a nepovolené zhromaždenia

Prepáčte že začnem obšírnejšie ale chcem aby ľudia pochopili podstatu

V Nemecku si s organizátormi týchto nepovolených zhromaždení v čase pandémie urobili poriadok bleskovo a dokonca teraz zrušili aj krajne pravicovú stranu. Ú nás je krajná pravica tolerovaná a nielen Kotlebovcami.

Kotlebovci samozrejme zásahy nemeckej polície voči svojim bratom z Nemecka rázne odsudzuju. Angelu Merkelovú Kotlebovci nemajú v láske, ale milujú Vladimíra Putina.

A Kotlebovci sú preto žiarliví na Kollára lebo im lezie do kapusty a vábi k sebe do rodinky ich voličov.

Napríklad Kollarova rodina si tu pozvala pred voľbami Mariu Le Pen a Mattea Salviniho a Kollár im ponúkal pagáčiky.

Kotlebovci bledli závisťou. Dokonca jeden Kotlebovec mi povedal že musí napísať tomu Matteovi Salvinimu mail, aky je ten Kollár zlý človek, aby sa s nim nekamarátil ale na Slovensku je predsa neporovnateľne lepšia alternatíva pre Salviniho a tou sú Kotlebovci.

Pred prezidentskými voľbami som zas čítal na weboch Kotlebovcov že v prvom kole budú voliť Kotlebu a ak neprejde potom pána Harabina.

Mimochodom Harabinovi pomahal vo voľbách Mečiar a v radách Kotlebovcov donedávna pôsobila poslankyňa Natália Grausová vášnivá obdivovateľka vojnového štátu Tis(z)a. A samozrejme nechýbal milovník orešanskeho vínka Ján Cuper

Janko Kuciak bol podľa Kotlebovcov napríklad len pošuk, ktorí písal na pokyn zhora a môže si za svoju smrť a smrť Martinky Kušnírovej sám, lebo vraj pchal nos kde nemal. Politika je panske huncutstvo, svinstvo a treba ju prenechať pánom na to povolaným teda Ficovi a spol.

Sice Fico podľa nich 100 percentný ale dobre vraví na rozdiel od tzv. Matelka, ktoremu nemôžu prísť na meno.

Treba pre objektivitu povedať ža rovnakeho názoru sú dôchodcovia babky demokratky voliči Fica zvážaní na MDŽ jednotou dôchodcov.

Nemusíme si klamať Kotlebovci sú pokračovatelia neonacistickej krajnej pravice len v nedavnej minulosti pobehovali tu pobehovali v uniformách Slovenskej pospolitosti mávali zastavami, pre istotu s dvojitými krížmi a vykrikovali pozdrav ľudákov a dodnes sa tak zdravia pozdravom, ktorí nemôžem povadať nahlas.

Kotlebovci tento pozdrav samozrejme môžu použivať a Kotleba sa nechal titulovať vodca. Keď ich najvyšší súd zrušil vyzliekli uniformy a prezliekli sa zelených mužíkov si navliekli si tričká a začali hliadkovať vo vlakoch a neskôr si dali poslanecké obleky.

Samozrejme v hlavách majú to isté čo predtým. Ale trošku zmiernili agresivitu ale keď je možnosť a ustupime im okamžite sa prejavia starí dobrí známi zo Slovenskej pospolitosti.

Videli sme to názorne v Nitre v čakárni na autobusovej stanici. Mazurek sa už otvorene vyhrážal v parlamente.

Notorik v zúfalstve Fico dúfal že s pomocou Kotlebovcov vyhrá voľby a prípadne s nimi zostaví vládu a tak justičná mafia aj samotný najvyšśí súd samozrejme stranu ĽSNS nemohla zrušiť a legalizovala ju.

Úprimne povedané Milana Mazureka si ako ministra vnútra neviem ani predstaviť, rovnako si neviem predstaviť Kotlebu ako premiera a Mizíka a Suju ako ministra školstva. Fico si to asi predstaviť vie.

Inak treba povedať, že sú Kotlebovci medzi sebou veľmi priateľský a oslovujú sa bratia. Kollárovci sú tiež familiarny a oni sa oslovujú priatelia. Ficovci sa v minulosti oslovovali súdruhovia ale dnes už sú páni. Darmo je zmena je život.

Inak títo všetci ľudia majú pasiu oháňať sa národom, mávať zástavou a oháňať sa kresťanstvom a bohom.Naučili sa to od Mečiara veď aj on spieval s pánom bohom idem od Vás.

Fico to ešte vylepšil a stvoril birmovaného komunistu. Harabin ako starý komunista zasadne používa národ a pána boha na všetko. Preto založil vlasť a zanechal ju po voľbách zadlženú až po uši.

Týmto ľuďom vadia migranti ktorí tu ani nie sú vadia im aj mešity ktoré tu nie sú. Ale oni dopredu vedia že tu budú. A treba tomu predchádzať. Aby sa černosi a Arabi nasťahovali napríklad do Budmeríc a nevyháňali domorode obyvatelstvo z domov a znasilnovali ich devy a plodili miešancov.

A najľahšie sa bojuje proti nepriateľovi ktorí nie tu nie je, lebo ešte tu migranti nie su.

Podobne ak Kotlebovci bojovali napríklad komunisti bojovali za mier ako Lasica povedal nič to nehovorí nič to nestojí ale znie to výborne.

Ani netuším ako sa dá za mier bojovať. To je presne to isté ako birmovaný komunista alebo ako Kňaźko povedal vlk vegetarián, Sulik zas maćko pes a mne sa páči prasovták. Hlavne nech je veselo.

Kotlebovci pchajú nos do aj interupcií a maju potrebu národ vychovávať a usmerňovať.

Oligarchovia Mečiara samozrejme Kotlebovcom nevadia. Vyjadruju sa k nim spôsobom. Prišiel s krížikom po funuse. Dava to zmysel nemôžu zhadzovať kapitalotvornú skupinu ktorú vytvoril sám otec národa nimi obdivovaný najslávnejší bača Mečiar. A nebráňme sa aj myšlienke, že financoval možno aj ich volebné kampane

Keď vládol Fico Kotlebovci nikdy neprotestovali pred Ficovým úradom vlády alebo pred Ficovým parlamentom nikdy sa nezučastnili na protestoch za Jána a Martinku.

Miňo Mazurek ohnivo sice pred voľbami ohnivo naháňal preferencie v boji proti Ficovým oligarchom, ale len na dedinských zhromaždeniach. Dnes už Miňo na Fica nenadava a Kotleba Fica vyzyva k spoluprác proti nimi nenavidenému Matovičovi.

Jasné triedny a národný socialisti sa momentalne potrebuju. Keď sa nebudú potrebovať nastane kuca paca ako pri pakte Ribbentrop Molotov. Teraz je to pre Kotlebu brat Fico. A pre Fica je to pán Kotleba. Od nacizmu a komunizmu si obidvaja umývajú ruky a týmito slovami spoločne označujú imi nenávideného Matoviča.

Samozrejme lebo sú zatknutý ich kamaráti Kočner, Haščák, Kováčik, Zoroslav Kollár, Gašpar, Lučanský, Jankovská, Bodor, Kičura. Kotleba je dokonca pravoplatne odsudeny za 1488 hosi je to vraj číslo ako každé iné , napríklad 69 poloha egypťana , alebo dokonca za komunistov sa vytrhavala 14 a 15 strana kto nesuhlasil s komunistami.

A potom tu máme samozrejme aj rôzne iné konspiracie a hoaxy ktoré so zdravým rozumom nevymyslíš.

Niečo podobné, ako tie Slovenské pesničky Hajajaj kukuku sedela som na buku sedela som na tom dube kde Janíčko drevo rube.

Absolutne veta mimo misu a nemá to logiku, ale kopec ľudí ju spieva hlavne v podnapitom stave roztúžené a bez toho aby si premýšľali o čom to spevame.

Podobne ovládajú svojich voličov aj Kotlebovci a Ficovci. 100 krát opakovať a je to. To tvrdil aj pan Goebbels a na mozgy vygumované komerčnými TV a médiami to skvele funguje.

Sledovatelia farmy a Tvoja mama vari lepsie ako moja a farmár hľadá ženu uveria. A ešte keď k tomu Jakubec prida svoje komentare je vymaľované jednoduche ako facka.

Nelogické je aj to, že Kotlebovci na jednej strane nadávajú na dúhové pochody, ale čuduj sa svete Pellegriniho tolerujú a otázna je aj sexualna orientacia Milana Mazureka.

Doporučujem preto Milanovi Mazurekovi vasnivemu milovnikovi Mein Kampf prečítať si čo sa stalo Ernstovi Rohmovi. Historia je sviňa aby sa nahodou nezopakovala keď vodcovi potečie do topánok 1488.

Potom tu máme pomocníkov Mariana Kotlebu bratov Kuffovcov poslanec mu už z ĽSNS ušiel ale duchovný ešte pokračuje v chvalospevoch.

Diabol a karma sa skrýva v detailoch a pán Kuffa by si mohol dať otázku prečo Frederika nasadila vodcovi moslimské egyptske parohy, kde sa vlúdila chybička.

Potom tu máme znameho hoaxera a odbornika na coronu doktora Vegetu aj ten sa mieša do všetkého.

Donedávna liečil len telo a výživu a dnes už lieči aj ubolené Kotlebovské duše a vysvetľuje prečo treba Matovića odstaviť od moci.

Ja mam silne podozrenie že doktor Vegeta mu chce Matovičovi vrátiť, že ho vyhodil jeho bomba relaciu z rozhlasu.

Potom sú tu aj ďalšie bomba zaručené správ a extra hoaxy.

Napríklad že Martina Kušnírová robila pre američanov a objavila nejakú vec, niečo ako svätý grál alebo šém Golema, ktorá by mohla rozvrátiť a zničiť celú Ameriku a že Kuciak bol zavraždený len nahodne pri vražde Kušnírovej, ktorá chcela túto super tajnosť zverejniť. Bratia Kotlebovci je možne že sa táto vec naozaj dostala na verejnosť pretože golfista Donald prehral voľby.

Ďalšia konšpirácia ktorá sa širila hlavne Zahorím medzi Malackami a Stupavou bola že vraždu Kuciakovcov zorganizoval Matovič a teraz zacitujem kolegu a hoaxera z práce bratranca samotného slávneho Erika Tomáša, tvrdil že túto zaručenú imfošku ma od samotného Ficovho Goebelsa. Dnes pán Erik Tomáš spieva v hlase.

Takže

Julku cele to narafičil Matovič za cílem, aby sa zmocnil vlady a zhodil Fica. Ale to se mu nepovedlo a klapli mu zuby naprázdno.

Keď sa v Rusku predlžovali vek dôchodku tak , že sa ho skoro nikto nedožije mi tento istý človek tvrdil že Soroš podplatil dvoch poslancov ruskej dumy aby schválili takýto vysoký vek odchodu do dôchodku. Vlastne Putin to nechcel ale títo dvaja poslanci presvedčili vraj celú Ruskú dumu ďalších 453 poslancov a schválili že ľudia pôjdu do dochodku neskor za peniaze Soroša.

A samozrejme pozná kopec ľudí čo chodia za výbornými zarobkami do Moskvy. Proste toto nevymyslíš. Nehľadiac na to že popularita ruských prezidentov sa odvíja od ceny vodky. A pri voľbách dostaneš takú super vec ako kupón na zľavu na topánky.

Tento človek, čo mal tieto zaručené informácie mi nedávno mi písal na messenger že má pre mňa ďalšie bomba informácie o politickej situacii na Slovensku.

Rado v poriadku teším sa na ďalší super hoax.

Taká Slovenská pospolitosť bola zrušená presne, preto lebo bola postavená na rasovej nenávisti čiže proti rómom, migrantom, židom , maďarom, ľuďom inej pleti. Chceli tu zriaďovať pracovné tábory pre asociálov, prevažne Romov ktorých ni nazývajú len ako cigánov. Sľubovali podobné veci ako rodinka úžasných zrušenie exekúcií, výstavbu bytov.

Podľa všetkého sa Kollár a Fico učili sľuboval u Fica aj ten im 12 rokov sľuboval 13 dôchodok. Kollár tvrdí že 13 dôchodok bol no áno dostalo sa v priemere 200 eur. Pán Kollár skúste dať tych 200 eur svojim priateľkám z rodinky mesačne a viac si ani nevrznete.

Takže sa nám rysuje super budúcnosť budeme čakať na zrušenie exekúcii a nájomné byty ďalších 12 rokov.

Kotlebovci, Kollarovci a Dankovci obdivuju Putina a Rusko, nočných vlkov a dávajú sa s nimi aj fotiť Kollár aj s detmi.

To že nás tu sovieti 20 rokov okupoval 200 tisícovou armádou nevadí, a nevadí ani to že sme tu živili len preto aby chránila železnú oponu a chrániť nás pred hnusným západom a jeho vydobytkami.

Kde sú tie nádherné časy keď sa spievali častušky a chodilo sa na rekreacie ROH do Tatranských Matliarov.

Nezabudnem na úžasnú večnú reklamu s varechu Vitana varí za vás. Mohla by sa prerobiť trebars Kotleba a Kollár robí za Vás to by bola bomba.

Deťom navrhujem urobiť Hop Klobúčik na každý klobúčik navrhujem napísať menom a hodnotou oligarchu, aby deti lepšie spoznali významné osobnosti nášho života.

Ale Kotlebovcom vadí keď keď príde pár stoviek američanova dokonca si zaplatia vycvikovy priestor. Nevidia NATO ale páči sa im ruská armáda.

Maju neskonalí obdiv voči Trumpovi a nenavisť voči Bidenovi. Vraj Bidena podporuje Čína.

Šíria konšpirácie typu že covid vymysleli Číňania na popud Američanov ktorí im tento výskum financovali.

Že voľby v amerike sú jeden obrovský podfuk. Podľa Kotlebovcov samozrejme vyhral Trump a Kotlebovci netrpezlivo čakajú na prevrat a vzburu američanov a ich armady aby sa Trump zaslúžene dostal k moci.

Samozrejme aj v Bielorusku je Lukašenko najlepší na svete a medzinárodné spoločenstvo sa nemá do toho starat.

A podľa nich sú Lukašenkove zásahy v absolútnom poriadku. Takže občania máme sa na čo tešiť ak Kotleba vyhrá voľby. Drtici pest delnicke tridy bude detska hračka oproti tom čo nam chlapci z vlakovych hliadok nachystajú.

Krym patrí podľa Kotlebovcov Rusku a preto obdivuju Marčeka.

Samozrejme broja proti EÚ hanlivo sa vyjadrujú o pani Angele Merkelovej o Sebastianovi Kurzovi. Ich ciel je úplné osamostatnenie Slovenska, silná armáda, mena Slovenská koruna a vystúpenie z NATO a EÚ.

Ich poslancovi Uhrikovi ale plat poslanca europarlamentu nesmrdí. Uhrík foti v Londýne na zastávke autobusu černochov a tvrdí že sú to nebezpečný migranti. K histórii sa nevyjadruje ale vie že to nebolo Nemecku tak ako tvrdia historici. Vcelku zábavný chlapík.

Kotlebov experiment v BB kraji s lopatami a krompáčmi mi silne pripomenul kambodžského diktatora Pol Pota. Ale myslím si že Kotlebovci ani netušia že nejaká Kambodža jestvuje a kto to bol pol pot o tom nemaju ani paru. Vzdelavanie alebo štúdium histórie nie je zrovna pre nich to obľúbené.

Prikladom vzdelanca u Kotlebovcov je Milan Mazurek ktorý tvrdil že o koncentračných táboroch sa cítili bludy a že ľudí tam nezabijali a zďaleka tam nemohlo umrieť toľko ľudí. Osoba Mazurek čerpala udaje z jeho obľúbenej literatúry mein kampf a bola pohoršená že má len české vydanie a že na Slovensku nebola vydaná.

Asi mu český jazyk robí trošku problém nevie preložiť slovo róm. Miňo róm je podľa vášho slovniku cigáň. Za svoje rasistické reči v rádiu bol Mazurek pravoplatne odsudeny a zbavení na chvíľu poslaneckeho mandatu. Samozrejme potom ako sa znova dostal do parlamentu v nastupenom smere veselo pokračuje ďalej.

Herec Kožka si vraj svoje video o covide nahral pred tým ako umrel a zomrel na iné choroby.

Plucne ventilácie sú vraj len makety na strašenie ľudí. A vraj štatistiky sú také že ľudia umierajú na iné choroby ale napíše sa že zomreli na covid.

Broja proti očkovaniu, vakcínam. Propagujú alternativne liečby ako je je vodka s bromhexinom.

Alebo Kotlebovci propagujú medzi sebou CMD ktorý je vraj už schválený niekde v južnej Amerike. Videl som to ako sa to pripravuje syčí to dymi to je to horuce niečo ako ten nápoj ako pripravoval asterix s obeliskom. Proste bomba, ale neodvazil by som sa z neho napiť aby som nevzlietol.

Potom ale nechápem prečo zdravotníctvo kolabuje prečo sú ľudia umierajú tak že simulujú covid.

Samozrejme covid je podľa Kotlebovcov niečo ako forma slabuckej chrípôčky a podľa nich netreba plakať ale utrieť si detský soplík.

Údaje svetovej zdravotníckej federácie neberú do úvahy vraj sú to zmanipulované štatistiky.



Takže si to zopakujme mimo iných sa konali tieto tri veľké zhromaždenia. Tieto zhromaždenia organizovali v drvivej väčšine Kotlebovci

17.novembra Bratislava zišlo sa asi 20 000 ľudí bez rúšiek

28.novembra Trnava pred Matovičovým domom keď priniesli Matovičovi truhlu a vence okolo 2000 ľudí

12.decembra v Bratislave keď sa zišlo okolo 2000 ľudí

okrem toho sa organizovali protesty napríklad v Košiciach a iných mestách

Výsledky týchto zhromaždení sa dostavujú teraz počet mrtvých infikovaných a na ventilácii stúpol asi troj až štvornásobne násobne a to v priebehu jedného mesiaca

17 novembra okolo 1000 nakazenych a priemer 20 mrtvych

a krivky nám klesali

prešiel mesiac

17 december a máme okolo 3000 nakazených a priemer 65 mrtvych

a krivky nám stúpajú v dôsledku nepovolených zhromaždení bez rúšiek

Tieto protesty organizovali Fico, Kotlebovci konkretne Kotleba, Mazurek, Suja, Medvedský Uhrík ale zúčastnili sa ich aj Ján Čarnogurský, Štefan Harabń ale aj Andrej Danko

Títo ľudia nesú hlavnú zodpovednosť zodpovednosť za rozširovanie tejto choroby a policia nesie zodpovednosť za to že ich nedokazala zastavit.

Väčšina týchto ľudí umrela vďaka tomu že sa táto choroba rozšírila na zhromaźdeniach Kotlebovcov. Tí sa dodnes z toho smejú a covid dodnes označujú za formu detskej chrípky a komentuju to slovami utri si soplík.

V Nemecku alebo inej krajine EU by títo pani čo zorganizovali nedovolené a porušili protipandemické opatrenia hneď po prvom zhromaždení boli stíhaní a sedeli by už v base.

U nás sa polícia v čase zhromaždení konala absolutne pasívne. A nekonala ani po ukončení zhromaźdení.

Vyzerá to tak že minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Peter Kovařík majú pred Kotlebovcami rešpekt alebo dokonca strach.

V podstate to je publikované aj v médiách vraj nechceli hrotiť situáciu lebo sa báli vraj provokacii zo strany fanúšikov ultras a Slovenských brancov.

Je to komická situácia lebo máme 23 tisíc policajtov také Dánsko ich má o polovicu menej pri rovnakom počte obyvateľov.

Dobre bali sa v čase priameho konania zhromaždenia ale prečo nezasiahli pred zhromaždením alebo po ňom

Ja nie som ani policajt nemám ani obušok ani pelendrek a na SNP som sa postavil asi 20 výtržníkov Hlasu ktorý zbierali bez rúšiek podpisy za predčasné volˇby. Priebeh….





V dňoch 17.novembra sa konalo obrovské nepovolené zhromaždenie zišlo sa na ňom podľa hlavného organizátorov Kotlebov okolo 20 000 ľudí možno 50 percent bolo bez rúšiek. O dodržaní nejakých rozostupov nemôže byť ani reč.

Pokiaľ viem Marček, Čarnogurský ani Harabin poslaneckú imunitu nemajú a neboli predvolaný na policiu aj keď sa ho aktívne zúčastnili

Ďalšia vec neviem čo brani Mikulcovi požiadať parlament aby vydali na stíhanie poslancov Kotlebu, Mazureka, Suju, Medvedskeho, Marčeka a ďalších.

Nemám rád i ľudia čo sa vyvŕšia na najslabších. Netvrdím ho že ich netreba potrestať práve naopak. Ale je nie je to v poriadku keď sa boja potrestať hlavných organizátorov.

.A presne toto teraz robí Kovařík a Mikulec pred Kotlebom maju rešpekt tak sa vyvŕšia na niekom slabšom aby sa ukázali v dobrom svetle, tak ako oni konajú len zbabelci a alibisti

Takže pro forma opatrenia a keď chcú trestať tak nech si pozrú kamerové záznamy a nech udelia pokuty vsetkym čo sa tam prezentovali bez rúšiek.

Ale najprv organizátorov a tribunov.

A teraz hrdinsky čin policie

BRATISLAVA. Polícia preveruje verejné nepovolené zhromaždenie, ktoré sa konalo vo štvrtok (17. 12.) na Hodžovom námestí v Bratislave.

Bolo mu vznesené obvinenie z prečinu podnecovania. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.

"Obvinený muž z okresu Poltár mal na Hodžovom námestí oslovovať okoloidúcich, aby sa pridali k zhromaždeniu. Vyzývať na účasť mal aj prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti," priblížila Mihalíková. Dodala, že svojím konaním mal verejne vyzývať na "hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej uznesením vlády SR".

Obvinený muž sa momentálne nachádza v cele policajného zaistenia.

Poverený príslušník zároveň spracoval pre prokurátora podnet k podaniu návrhu na vzatie obvineného do väzby, uviedla hovorkyňa.

Pripomenula, že policajti dnes monitorujú verejný poriadok v uliciach Bratislavského kraja. Dôvodom je dodržanie protipandemických opatrení.

V prípade zistenia protiprávneho konania budú policajti postupovať v súlade so zákonom o PZ, podotkla Mihalíková.