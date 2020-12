Padni komu padni a Lučanský sa nám radšej obesil.

Čo Lučanského pohnalo k samovražde? Z diskusie pod mojim videom. Nechal som ju neupravenú. A pripájam aj video. PS: Pán Matovič neodstúpte a dokončite to stojíme za Vami a pomôžeme.

Inak sociálne siete mi so zahadných príčin hodilo na toto video obmedzenia zrejme centrála SK google má pár našich ludí. Nebráňme sa aj tejto myšlienke. Kotlebovci a hoaxeri smú všetko a Kovácsa chytáme za príkrejšie slovíčko. Cítim PS vetrík.

Prečo sa nám Lučanský obesil (Antifico a Antismer)

Mikulas Valko

P. Kováč, vy my fakt pripadate ako ten truhlik z peknej rozprávky. Nechápem, prečo ste nekandidovali na post GP. Asi preto, lebo neviete, ze doposiaľ stále trvá a plati prezumpcia neviny a vam to nič nehovorí. U vás je každý mafian, zločinec a neviem čo ešte. Dam vam jednu radu. Skúste sa zamyslieť nad tým čo rozprávate. Treba si stále napocitat do desať a tak povedať to čo chcete povedať, lebo niekedy sa to nedá počúvať. Tu treba rozprávať aj o tých p. KOVAČ, ktorý rozkradali tento štát cez 30 rokov, a rozprávať pravdivo, keď už tak všetko viete a nielen spomínať 3, 4 mena stále dookola. O p. Lucanskom vam neprinalezi rozprávať, nepoznete ho, neviete co robil atď.Ste velky kecalek. Darmo pane, naučte sa vetu Padni komu padni a v tom prípade vás i ja rád budem počúvať

TY "prezumpcia neviny". Ešte sa musíš veľa učiť o mafianských praktikách. Ty by si sa zasamovraždil, keď si nevinný ????? ON , ako policajný prezident MUSEL o všetkom vedieť.... a možno TOTO prišlo niekomu veľmi VHOD.

Ten "dedo" , t.j. p. Kovács - netára len tak do vetra, je to človek, ktorý je vysoko zbehlý v hľadaní dokumentov ... a otvára OČI aj TEBE. A ešte Ti poviem INÁČ: Od skorumpovanej privatizácie - rozumej: KRÁDEŽ TISÍCROČIA - a to počnúc Mečiarom, cez Dzurindu, cez Fica ,...... rozkradli aj TVOJ majetok. Okradli Teba, Tvoje deti, Tvoje vnúčatá,.... A ... Nikomu sa NIČ nestalo.

Obrnili sa IMUNITOU, beztrestnosťou, a nedotknuteľnosťou. LEN DEBIL sa nechá takto OKRADAŤ !!!!!!!!§§§§§§ TOĽKO stručne.

Ak si nepochopil - neplač: Spasení budú chudobní duchom a ich bude kráľovstvo nebeské.

Záver: Aby si pochopil: Ani Kočner nie je to najväčšie zviera. Sú tam oveľa väčší NENAŽRANCI a zlodeji Slovenského národa. AAAAAAAAAAAle aj na NICH príde. Nie som Matovičan, ale ON chcel nenažrancov dať do basy - len ho zbrzdil "korunový vírus" .

Záver 2 : Pellegrini - je len produkt Fica - s ktorým spoločne tancoval kazačok. Padni - komu padni - možno on až tak veľa neukradol - ale never ani jemu.

Záver 3. Never politikom, sudcom, poslancom - ver len svojmu rozumu a svojim dvom zdravím rukám. Od nikoho pomoc nečakaj - lebo ju ani nedostaneš.

Záver 4: Nikdy na Slovensku nebude dobre, lebo do vládnutia sa sypú LEN nenažranci a zlodeji - tam čestného Slováka NENÁJDEŠ. Skôr nájdeš PANNU v Materskej škole. Viď: sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, politikov - už je pol Blavy v base. A teraz nielenže z mojich daní musím v base KŔMIŤ a ubytovať sudcov, prokur........... ale ešte musím aj POLICAJNÉHO PREZIDENTA liečiť z obesenia ..... a ľudia zomierajú na rakovinu.

DEBIL - neviem prečo sa už sám neodstrelil. Platí aj pre Jonkovvvvvskopvú, aj Gašparenka, aj Haščačiča, aj, aj ..........

Záver 5: Ja by som im dal - 150 posrancov - rozumej ďalších darmožračov - aj 15 by stačilo ......§§§§§§ Ďalší TUPCI - resp. papagáji na gombíky - ani nevedia za čo hlasujú.

Záver 6: Na jaku vagínu nám treba nakúpiť f-16 za 1,6 miliardy € - to chceme napadnúť čínu ????? nech kúpia DRONY za 40 € - a pokryjú celé VEĽKOPLOŠNÉ Slovensko. Ale samotné stíhačky - to je len hračka - treba na nich bomby, rakety - ďalšie milióny. Ale aj to ešte nie je všetko. Treba vyškoliť pilotov - a kde - no v USA. Ďalšie milióny. Potom treba na nich náhradné diely - ďalšie milióny.........

PADNI KOMU PADNI !!!!!!!!!!§§§§§§§§ Len aby si na hlavu nepadol. PS: Ak si aspoň trochu pochopil - som rád - ak nie ..... si ďalšia tragédia Slovenského národa. A posledný záver: Sulíkovi by som nedal ani VAKCÍNU - hoci by žobral o pol litra kyslíka - znemožnil (a to si domyslí čo...) Myslel som , že má väčšie IQ - sklamal ma. Dal by som mu dýchať kys. dusičnú + kys. sírovú + HCL-ku dokopy.

Ak Lúčanského NIEKTO "tlačil" - mal požiadať o mimoriadnu ochranu. Aj tak je už "MŔTVY" človek - preto, všetko čo vedel mal vyklopiť a nie zradcovsky "zutekať. Ako policajný prezident "MUSEL" o všetkom vedieť - preto mu už malo byť jedno , kto ho prípadne tlačí - lebo už je živo-mrtvy. Ak sa to neudialo INAK - a jeho smrť by pomohla INÝM.

Ale to je len začiatok tejto Slovenskej nenažranej PLIAGY. Onedlho príde aj na ďalších - len všetko zbrzdil ten prekliaty "korunový vírus. Už by ďalší hľadali povraz. To všetko je výsledok Mečiarovskej privatizácie (rozumej : Krádež tisícročia), Dzurindovej privatizácie strategických podnikov, Ficovej privatizácie prokuratúry a súdnictva - A ... Nikomu sa NIČ nestalo.

Okradli MŇA, Moje deti, Moje vnúčatá , .... dôchodca má vyžiť z 240 € / mesačne - A .. všetko je v poriadku. Vykravatovaní poslanci - 150 kusov - popíjajú v kantíne s platom 3600 € základ + 1600 paušálne výdavky (na rum) + od 1.1.2019 si zvýšili platy o 1500 €. SUMA: 6700 € /mesačne !!!!§

Slovom Šesťtisíc Sedemsto € mesačne. A NÁROD nech vyžije z 240 € mesačne. Ta taký VYJ*BANÝ viem byť aj ja. §§§§§§§ §§§!!!!!!!!!!!!!!! PLIAGA a NEŠŤASTIE tohto pracovitého Slovenského národa, ktorý živorí - A ONY nevedia čo z ROZKOŠOU.

A čudujem sa SUDCOM, PROKURÁTOROM, Vyšetrovateľom - že pri ich PLATOCH, boli odkázaní na Haščáka, Kočnera, ........ Aj na NICH príde.

PRVÝ - už sa obesil --- A prídu ďalší. !!!!!!!§§§§§§ Neužijete si tých nakradnutých miliónov - nespí te kľudne, budíte sa zo sna a pod vankúšom máte DRAHÝ pištoľ - ktorý onedlho na svoj mozog použijete !!!!!!!§§§§§§ Vlastne, ani INÉ si NEZASLÚŽITE. NENAŽRANCI. PLIAGA A NEŠŤASTIE tejto republiky. Fuuuuuuuuuuuuuuuj. Chce sa mi vracať !!!!!!§§§§