Jeden zo šmolkov a hobitov,rákosník generál tajňášov maršál Ján Balciar, článok plus Video

A je o ňom podozrivo ticho.Nevieme ani či je Balciar fajčiar.

Dňa 24.10.2018 uskutočnil pracovnú návštevu Vojenského spravodajstva (ďalej len "VS") námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť – Dr. Arndt Freytag von LORINGHOVEN v sprievode tajomníka Civilného spravodajského výboru v NATO p. Gabriela MOLDOVEANU. Oboch významných predstaviteľov spravodajskej komunity Aliancie prijal priamo v priestoroch Vojenského spravodajstva riaditeľ gen. Ing. Ján BALCIAR a hlavní funkcionári VS.

Takym, ako on sme my na vojne hovorili rakosnici alebo bojovníci vo vysokej tráve čudujem sa že toto mini človeka niekto vôbec odviedol.

Možno by sa hodil za generála v Číne.

Tento minichlap vyštudovaný poľnohospodársky inžinier v Nitre si viedol fakt vynikajuco. Treba pripomenúť že poľnohospodársky inžinier bol aj jeden z vrahov Jána Kuciak a to Tomáš Szabo. Aj on sa podobne ako Ján Balciar sa stal vyšetrovateľom v polícii. A tiež predčasne skončil služobný pomer.

Ale nazad k nášmu velikanovi.

Po skončení vojenskej služby roku 1987 sa stal v Rimavskej Sobote policajtom kde zotrval až do roku 2003. Venoval sa vraj násilnej trestnej činnosti a drogám v Rimavskej Sobote.

Pretože skvele pracoval všimli si ho aj vojaci a povedali si takeho schopneho chlapa potrebujeme aj v armáde, to sme tu ešte nemali. Keď to dokazal v Rimavskej Sobote zvládne to aj v Bratislave. Je nenápadný, miniatúrny a veľmi nebezpečný a presne takýto typ nám chýba do vojenského spravodajstva. Neabsolvoval sice žiadne klasické, vysoké vojenské vzdelanie. Ale v športovej oblasti sa aktívne venoval džudu podobne ako Vladimir Putin.



Aby ho rekvalifikovali prešiel výcvikom a kurzami. A začala jeho blesková kariéra.

Pracoval vo viacerých pozíciách vo Vojenskom spravodajstve. Od začiatku roka 2013 vykonával funkciu 1. zástupcu riaditeľa. RiaditeľomVojenského spravodajstvasa stal v roku 2016

Postupoval raketovo rýchlo v roku 2013 sa stal brigádny generál, 2016 už generál major, 2017 generálporučík a 2018 absolútny generál zrejme maršal tajňašov.

23. marca 2020 oznámil, že na vlastnú žiadosť končí.]Funkcie sa vzdá k 31. marcu 2020

Je ženatý a s rodinou býva v mesteBratislava

Naposledy mal na sebe toľko metálov že keby ho chytil medveď v tej vysokej tráve asi by týždeň kakal metále.

Tento malý pánko keď odchádzal mal vyśší plat ako premiér.

Za svoju dobrú prácu dostával aj vysokánske odmeny a príplatky.

Na vojenskom spravodajstve vravievali.Je veľmi, veľmi vysoký. Samozrejme nie vzrastom ale platom. Takto komentovali plat bývalého riaditeľa Vojenského spravodajstva členovia kontrolného výboru a neskrývali prekvapenie. Presnú výšku tohto platu sa ale verejnosť nikdy poriadne nedozvedela.

Napriek astronomickému platu bývalého šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara zostáva nejasné, či by si z rodinných príjmov dokázal našetriť na rozprávkový majetok, ktorý vlastní. Jedná sa o 15 luxusných apartmánov na Táloch v piatich chatách plus 5 obrovských iných chát, apartmán v Chorvátsku za 250 000 eur, ďalśie byty a domi po celom v Slovensku plus luxusný byt ktorý vraj dal otec Balciara vnukovi, čiže Baliarovmu synovi. Tento pán rákosníček pravdepodobne využil to že vojenské spravodajstvo nie je kontrolované inými uradmi alebo štátom. Dokonca aj jeho majetkové priznanie je utajené.

Vraj mal byť nejaký nový zákon tak by som požiadal pana ministra Naďa aby zverejnil majetkové priznania pána Maršala Rakosnička.

My verejnosť nechceme aby to vyhnilo alebo aby sa to premlčalo, chceme aby sa to vyšetrilo.

Vojenské spravodajstvo je dodnes tak utajené, že nikto nevie čo robia a ani za koľko takže ani verejnosť nesmie ani vedieť aký mal plat. A on ako šéf spravodajstva to utajenie riadil. Dokonca ani parlament nemá oprávnenie kontrolovať Balciara. Jedine minister a ten dogajdoval

Ma 21 nehnuteľností po celom Slovensku z ktorých 19 kúpil po roku 2015 keď už bol vysokým funkcionárom vojenskeho spravodajstva. A nebráňme sa aj myšlienke že to bolo približne v tej dobe ako sa tunelovalo vojenské spravodajstvo a asi si škrečok naškrečkoval

Skromným odhadom minimálne za 3 milióny. Šmolka Baliar ale má vysvetlenie 12 apartmánov mu vraj daroval otec a na ostatné si poctivo natentoval.

Šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar nedokáže verejnosti dôveryhodne vysvetliť, za čo a ako získal lukratívne nehnuteľnosti.



Výpočet nehnuteľností, ktorými sa môžu pochváliť generál Balciar s Vlastou Balciarou je veľký. Patrí im aj rodinný dom vo Valaskej a nehnuteľnosť v obci Bystrá neďaleko Táľov.



Vlastnia tiež chatu Barbora, neďaleko lyžiarskeho strediska Čertovica. Chata v minulosti patrila ministerstvu obrany, ktoré ju malo previesť na obec Jarabá. Vláda napokon rozhodla inak, chata Barbora skončila v rukách súkromných osôb teda Balciara.

Vraj polícia preveruje majetok exšéfa vojenských tajných Jána Balciara, ale ani za boha nevedia prísť na to kde tento piadimužík naśkrabal toľko peňazí.

Zatiaľ čo Ján Balciar dodnes verejnosti dôveryhodne nevysvetlil pôvod miliónových nehnuteľností a z vplyvného postu riaditeľa Vojenského spravodajstva sa porúčal krátko po nástupe kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO), jeho rodina začala s majetkami podnikať.



Konkrétne ide o manželku dnes už bývalého šéfa vojenských tajných Vlastu Balciarovú, ktorá je jedinou majiteľkou a konateľkou eseročky Natural Slovakia. Firmy prenajímajúcej najkontroverznejšiu časť majetku Balciarovcov – 15 apartmánov v piatich štýlových chatách na Táloch v odhadovanej hodnote dva milióny eur.

Baliarovci ich spoločnosť Natural Slovakia preložím prirodzené Slovensko však ponúka na prenájom iba rodinné zlato Balciarovcov. Zastrešuje aj prenájom približne kilometer vzdialených kanadských zrubov, patriacich firme z portfólia ostrieľaného finančníka Antona Siekela.

Manželka niekdajšieho vysokého štátneho funkcionára, ktorý pred odchodom z funkciezarábal viac ako premiérči ministri, sa môže pri podnikaní navyše oprieť aj o štát. A pretože sa im zdá že majú ešte málo od štátu v dôsledku koronakrízy totiž požiadala o finančnú pomoc.

Apartmány s výmerou 100 a 75 metrov štvorcových sa môžu pochváliť samostatnými vchodmi a prístupom na terasu. Súčasťou vybavenia sú podľa informácií na webe aj krbové drevo, grily, altánky či parkovacie miesta, čo ešte zvyšuje hodnotu miliónových nehnuteľností. Noc pre štyri osoby v stometrových apartmánoch s dvoma kúpeľňami a krbom vyjde od 110 eur vyššie. Menší, podkrovný apartmán stojí od 80 eur na noc.

Kde vzali manželia hnojári absolventi z Nitry s celoživotným pôsobením v štátnych službách a jeho manželka peniaze na financovanie apartmánov, verejnosť dodnes netuší.

Štvorhviezdičkový generál totiž použil pri vysvetľovaní ich pôvoduosvedčenú floskulupolitikov a iných štátnych funkcionárov – vlastného rodiča.

Tvrdil, že 12 lukratívnych nehnuteľností v Nízkych Tatrách mu daroval otec – dôchodca. Zvyšné tri kúpil od Pavla Pančíka, muža s väzbami na niekdajšiu pravú ruku mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka – Jána Kána.

Pripomeňme, že Balciarovo meno sa ešte pred nástupom do čela tajnej služby pracujúcej s informáciami dôležitými na zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenska objavilo v správe Vladimíra Suchodolinského o tunelovaní Vojenského spravodajstva pod vedením Ľubomíra Skuhru.

Hlavné menu webu ponúkajúceho na prenájom apartmány Jána a Vlasty Balciarovcov obsahuje aj ďalšiu zaujímavú položku – Zruby Bystrá zo Siekelovho portfólia.

Siekel predseda Slovenského olympijského výboru je podobne ako Zoro Kollár je prepletený s sro v samotnom Londýne a samozrejme ma obľubenú koncovku Kočnerových firiem limited preložím ohranočený. Siekel je spájaný so stranou SNS.

Kapacita každého z troch promovaných zrubov je 10 ľudí, cena za noc sa pohybuje od 300 eur.

Zaujímavejšie ako cena, počet kúpeľní či vybavenie zrubov je však ich vlastnícke pozadie. Všetky tri zruby, vrátnica a priľahlé pozemky patria firmeFlat Group, ktorá cez reťazec iných firiem spadá do portfólia prezidenta slovenského olympijského výboru, majiteľa denníka Nový čas, spoluzakladateľa finančnej skupiny Istrokapitál a neskoršieho vlastníka skupiny FPD Antona Siekela.

Takže uvidime spobuj a uvidziš dobryj šmak

Pán generál maršál vratte majetok a možno obídete s podmienkou

