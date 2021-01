Mafiáni vynovené. Diel I. Marián Kočner Zločin za vlády Smeru.

Marian Kočner a ako zločin za vlády Smeru prenikol do najvyšších poschodí polície justície. Takže Kočner nikdy v živote ste nerešpektovalo zákony a obchadzali ich podobne ako Smerohlas a Kotleboci.

Takže zverejníme o Vašom živote pravdu tak, aby prenikla aj do najposlednejšej dediny na východnom Slovensku do poslednej lavice v škole a našli si ju na nete aj v najzaostalejšej krajine sveta na internete. Tak aby si všetci spájali Vaše meno s tým čo ste celý svoj život robili a to s organizovaným zločinom a kriminalitou všetkého možného druhu. Keď zomriete radšej nech Vás rozfukaju, lebo po smrti sa na Váš kameň hodí jediné slovo dokradol.

Vaša osoba ma zaujíma preto lebo toľko svinsta ako vy nespáchal ani Jánošík, prekonali Vás jedine ľudáci z vojnovej nacistickej republiky ako Tiso, Mach a Čarnogurský.

Pán Kočner a bývalí súdruh Kočner ja viem kto Vás zaplatil a úkoloval a to Robert Fico, Robert Kaliňák, Norbert Bodor, Slavomír Haščák, Jozef Majský a mnohí iní.

Vaša aktivita voči ostatným bola neskutočne agresívna a preto nás veľmi zaujíma čo ste predal alebo kúpil. Cudzí majetok je pre Vás len korisť, ku ktorému ste sa snažili dostať pomocou Vašich presnejšie našich ľudí z radou justicie, policie a politiky.

Teraz mlčíte lebo ste tam kde patríte minimalne 25 rokov sice zatiaľ len vo väzbe ale postaráme sa aby ste tam aj zhnil ale nie v Bratislave ale v Leopoldove lebo tam je Vaše miesto. Lebo je to celospoločenský záujem aby ste ako hláva mafie skončila. Dufajme že nebudete mať žiaden posledný pich iba ak od spoluväzňov. Budete potrebovať veľa indulony. Juj ale som hnusný he he.

Obyčajných ľudí ste považovali ako Váš šéf Haščák za hovná. Ukazuje sa že aj posledný bezdomovec a opilec má v sebe viac ľudského ako vy. Ste morálna a ľudská žumpa len ťažšie sa dá padnúť hlbšie ako vy. Lučanský napriek tomu že bol darebák si sám seba aspoň vážil. Vy ste zbabelec udržujete svoje nadeje vydieraním svojich našich ľudí.

Jedným z dôvodov prećo ste sa dostali do basy je Vaša lakomosť a hamižnosť a Vaša neomylnosť. Vaše plány A, B, C zlyhali na tom že ste si životy dvoch mladých ľudí necenili viac ako na 70 tisíc eur. Očakávali ste že sa všetci po tejto brutálnej mafiánskej vražde sa všetci zľaknú.

Nečakali ste masové protesty a takú reakciu od bežných ľudí, ktorých zrejme aj dnes považujete len za obyčajný nepríjemný hmyz. Našťastie sa do vyšetrovania zapojilo aj zahraničie. Lučanský a Saková síce zrušili vyšetrovací tím a Sabová, Mátel a Stieranka Vás zatiaľ oslobodili spod objednávky vraždy ale ukazuje sa že neskoro. Situacia vám začína prerastať cez hlavu aj keď si to nechcete priznať.

Teraz zrejme očakávate, že protesty komunistov, nacistov, slovanistov zmietnu Matovičovu vládu a vaši známi Vás dostanú von. Veľmi dobre viem že tieto protesty a šialenú mediálnu kampaň aj zmanipulované prieskumy riadia vaši spriaznení oligarchovia a politici a to len preto aby neskončili za mrežami vedľa Vás. Sklamem vás nepodarí sa im to.

A to aj napriek miliardam ktore vlastnia. Ani Ján Hus, ani Nelson Mandela, ani Martin Lither King, ani Vaclav Havel, ani Maratma Ghandy dokonca ani Ježiš Kristus pred 89 nemali miliardy, vily a drahe auta. Podobne ani Janko a Martinka. A predsa dejinami pohli títo ľudia. Keď poviete Ján Hus všetci vedia o koho ide ale len veľmi málo ľudí vie ktorý pápež alebo král vládol a dal ho upáliť.

A teraz je to podobne keď sa povie Janko a Martinka všetci vedia že ide o mimoriadne čestných ľudí a o Vás sa vie že ste ten najpodlejší darebák a môžete si obliecť aj zlatý oblek nikto si Vás nikdy vážiť nebude.

Nikto Vás nemá rád myslím si že ani Vaše deti, majú radi len Vaše nakradnuté majetky.

Viem veľmi dobre že z týchto riadkov si ponaučenie nevezmete neprejavíte ani ľútosť. Janka a Martinku ste neľutovali. Ľutujete len to že sa to vyšetrilo ako každý sebec.

Ešte v máji po vražde ste natáčali svoje videá a smiali ste sa nám z nich do očí.

Kým ste boli na vrchole ospevovali Vás ako ekonomického boha. Akonáhle ste stratili politické, justičné a policajné krytie ukázalo sa že ste len obyčajný primitivny hrubokrký podvodník, ktorý všetky svoje majetky získal podvodmi a zastrašovaním.

Dnes Vás nepozná ani vlastný bývalý sused z Bonaparte a všetci Vaši priatelia sa tvária že s Vami nič nemali a nepoznajú Vás. Bol ste pre nich len náhodná známosť fekália s mocným zápachom ktorú prekročili alebo obišli. Vaše deti by sa za Vás mali hanbiť ale nie som si istý pretože ak sú po Vás nesmrdia im Vaše nakradnuté peniaze a urobia čokoľvek aby si ich udržali.

Trnku má rád napriek tomu že bol darebák aj rodina aj vnučka aj manželka a miluje ho aj vlastný pes. Vás by nemilovala ani vretenica.

Máme pochybnosti o Vašom podnikaní a podľa všetkého ste si poctivým podnikaním nezarobili ani cent. Všetko čo vlastníte a máte len alen vďaka podvodom.

A pre toto všetko pán Kočner sa začneme zaujímať o Vašu matku, o vášho otca o vaśích súrodencov o vašu ženu o vaše dcéry a všetkých vašich známych. Nie preto aby sme zhaňali špinu, ale by sme otvorili oči a ukázali ľuďom váš svet našich ľudí. Uprednostníme Vás pred Zoroslavom Kollárom , Slavomírom Haščákom, Norbertom Bodorom, Ivanmi Lexovcami, Alojzom Lorencom, Vladimírom Mečiarom a inými. Pretože vy ste urobili nadpracu , lebo si Vás na to najali, lebo Vás pre to platili mali ste k dispozicii justíciu, policiu, kmotríkovú TA 3 a iné médiá.

Vy veľmi dobre viete že to čo tvrdím je pravda a nie klamstvá.

Kočner ste hlúpy a zle ste si pospájali suvislosti. A hlavne zle Vás navigovali a zle vás chránili a kryli. Dostali ste zlé informácie. Keby sme si spolu sadli hoc aj za plexisklom v justičáku, vás si do Prešova netrúfnu preveliť, vysvetlili by sme Vám a rozobrali by sme si kde robite chyby a v čom klamete.

Informujete ľudí jednostranne účelovo v prospech Smeru, Mostu Hídu, SNS a ich oligarchov. Ukazuje sa že ste boli aj informovaný jednostranne a účelovo ľuďmi ktorí páchali trestnú činnosť napríklad, Haščák, Bodor, Kováčik, Sklenka, Gašpar, Fico, Kaliňák, Lučanský, Saková a iní. My sa na rozdiel pán Kočner snaźime tomu zabrániť aby sa páchala a podporovala trestná činnosť

Vy viete prečo klamete, pre peniaze.

Každý kto nosí rúško a dodržuje protipandemické opatrenia, nevolil Smer, Hlas a Kotlebu teda nie je padnutý na hlavu vie koho branite a odkiaľ máte informácie.

Pán Kočner vy nie ste podnikateľ vy ste podvodník a k čestnému podnikateľovi to naozaj máte veľmi ďaleko. Čestných podnikateľov je na Slovensku veľmi málo a vy pán Kočner rozhodne medzi nich nepatríte, A už nikdy ani patriť nebudete. Ste len niekto kto objednáva aj vraždy a ste za to platený. Nevieme Vám priamo dokázať kto Vás platí ale celý národ napriek tomu vie kto Vás platil.

Keď sa obnoví vyšetrovací tím Kuciak verte tomu že tie dôkazy nájdeme aj keď aj vďaka Lučanskému a Sakovej ich dnes ešte nemáme.

Samozrejme že máte prsty aj v kauzach Technopol jedna, technopol dva a ďalších.

Nikdy ste nekupili dom ktorý bol na predaj na internete vždy ste ho získali podvodom.

Je do toho zapletená aj pani Pávková aj firma Midas investment, ktorá vystupovala vo viacerých vašich kauzách tomu sa ešte budeme venovať v ďalśích častiach o Vás.

Venujem vám špeciálne viac článkov a príhovorov na youtube.

A chodte mi do riti s Vašimi názormi prosím Vás aj vy ste hľadali špinu na Kuciakovu rodinu na rozdiel od nás ktorý hľadáme pravdu o Vaśej rodine.

Buďte si istý že nájdeme pomocou občanov Slovenska a pomocou vašich dnes už vystrašených sudcov, policajtov, politikov a známych úplne všetko. Ste prvý komu sa budeme špeciálne venovať

Verte tomu že budete sedieť v base do konca života.

Vašou vlastnou zbraňou arogantnosťou, Klamstvami, košpiráciami a vraždami ste naštvali aj pokojných a mierumilovných občanov Slovenka

Nepomôže Vám ani časť ohlúpených a zmanipulovaných občanov Smerohlasu a ĽSNS. Je príliš málo a nikto rozumný neuverí zmanipulovaným prieskumom a oligarchický mediam Našich ľudí.

Justicia a polícia už 4 mesiac ťahá čas akoby Kočnera nechceli odsúdiť. Pani sudcovia upozorňujeme Vás že všetci občania to vidia ako to je, je priehľadné ako sklo. Pán Kočner mal sedieť už pred 25 rokmi. Uź ste sa vyznamenali premlčanými mečiarovími amnestiami, zrušením nahrávky gorili a skutkami ktoré sa vraj nestali

A vy ľudia a občania Slovenska tešte sa na ďalšie časti kde si podrobne rozoberieme čo Kočner ešte napáchal a s kým.