Jaroslav Haščák prepustený najvyšśím súdom na Slobodu.

Haščák s majetkom 500 miliónov bol prepustený na slobodu. Najvyšší súd je justičná hanba Slovenska. Takže pripajame video a pár informácii o ctihodných sudcoch.

Jedna zo sudcov senátu najvyššiho súdu

Ak ste chceli naštvať občanov Slovenska prepustením Haščáka, tak sa Vám to podarilo. Rozhodujú tu peniaze nie spravodlivosť. Prípad ešte v polovici decembra systém pridelil senátu, ktorého členmi sú Pavol Farkaš, Alena Šišková a Martina Zeleňaková.

Alena Šišková nie je jediná sudkyňa, ktorá získala veľmi výhodnú zmluvu na prenájom bývania. Za byt v historickom centre Bratislavy platila do októbra 50 eur mesačne, už je to stovka. Získava tak výhodu, ktorú nepovoľuje ani zákon. Ona v tom problém nevidí. Rovnako ani v tom, že v minulosti použila vo svojich motivačných listoch citácie od iných kolegov. Šišková bola známa najmä ako jedna zo sudkýň z okruhu niekdajšieho šéfa Najvyššieho súdu a bývalého ministra spravodlivosti za HZDS Štefana Harabina.

V aktuálnej kauze Threema sa jej meno vynorilo opäť. V komunikácii sa spomína v pasáži, keď Kočner v apríli 2018 zisťoval u bratislavského okresného sudcu Vladimíra Sklenku, či by „sa dalo niekde prikloniť“ v kauze tunelovania nebankoviek. Hrozil v nej vysoký trest pre podnikateľa Jozefa Majského. V máji 2001 uniesli dvaja muži štrnásťročného syna bratislavského podnikateľa.

Počkali si naňho o tretej poobede, keď išiel zo školy. Dnes sú páchatelia na slobode. Predseda senátu Krajského súdu Pavol Farkaš odsúdil pred mesiacom jedného z nich na štrnásť mesiacov s osemnásťmesačnou podmienkou a druhého na osem mesiacov so štrnásťmesačnou podmienkou. Sudkyňa Najvyššieho súdu a členka Súdnej rady Alena Šišková vysvetľuje, kto podľa nej môže za chybu, po ktorej sa Miroslav Štvrtecký ocitol na slobode. Stalo sa to potom, čo z Najvyššieho súdu nedorazil na Špecializovaný trestný súd spis. Prípad napokon preverí aj Súdna rada.

Sudkyňa Najvyššieho súdu Alena Šišková si aj s nadpriemerným platom necháva od štátu uhrádzať bývanie v historickom centre Bratislavy. Mesačne zarába zhruba 5200 eur podľa denníka N

Takže obyčajní ľudia platia za podnajom v Bratislave zhruba 250 eur za jednu izbu a Alenka s ríše súdov platí 100 eur za byt v centre v Starého mesta Bratislavy a žiadny problém v tom nevidí.

Najkratšia cesta z Bratislavy do Topoľčian, odkiaľ Šišková pochádza, meria podľa navigácie 104 kilometrov. Znamená to, že Šišková má nárok na 260 eur mesačne podľa zákonov ktoré si sami stanovili. A samozrejme prečo by sudcovia používaci špeciálne zákony na ich ochranudodržiavali nejaké zákony. Aj Alenka ide príkladom ako ich porušovať takže platí len 100 eur.

Mesačne totiž stojí Najvyšší súd byt, v ktorom Šišková býva, 550 eur a napriek jej vysokému platu jej to platíme my občania. doplácame 450 eur mesačne z našich daní.

No pozrime sa na tuto damu podrobnejšie samozrejme nikde nenajdete udaje o jej rodine príbuzných atď čo samozrejme indikuje spravidla niečo nekalé

Na Najvyšší súd prišla táto dáma pred šiestimi rokmi z Okresného súdu Topoľčany. Dokonca kandidovala na jeho šéfku. Pred revolúciou 89 robila podobne ako súdruh Mečiar podnikovú právničku 7 rokov ale v kovopodniku Topoľčany.

Po 89 robila pred tým kým sa dostala na PZ Topoľčany a robial tam 6 rokov. Najprv pôsobila ako vyšetrovateľka a neskôr veliteľka personálneho, vnútorného a organizačného odboru.

V roku 1997 nastúpila na Krajský úrad práce v Nitre ako vedúca právneho odboru, kde zotrvala do roku 2001. Jej poslednou pracovnou pozíciou pred nástupom do justície v roku 2003 bol post právničky v Chemickej zdravotnej poisťovni Nitra.

Štatistický úrad uvádza vo výsledkoch volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2002 osobu s menom Alena Šišková. Kandidovala zo 65. miesta za politickú stranu Hnutie za demokratické Slovensko.Získala 1082 preferenčných hlasova do parlamentu sa nedostala. Bez ďalších údajov (titul, vek, zamestnanie) však nie je možné s istotou tvrdiť, či ide o tú istú Alenu Šiškovú, ktorá sa chcela stať v súčastnosti predsedkyňou Najvyššieho súdu. Taktiež nie je možné zistiť, či Alena Šišková bola aj členkou nejakej politickej strany, Samozrejme Alenka potvrdí že nikdy žiadnou členkou politickej strany nebola

Na Okresný súd Topoľčany nastúpila v roku 2003, pričom od nasledujúceho roku pôsobila na trestnom úseku. V roku 2007 ju minister Štefan Harabin (nominant ĽS-HZDS) vymenoval za predsedníčku tohto súdu. Na tomto poste zotrvala jedno funkčné obdobie, teda do roku 2012. Predsedníčkou sa chcela stať opäť, no neprešla cez výberové konania.

Kariéra Aleny Šiškovej sa však tomuto neúspechu nezabrzdila. Národná rada, v tom čase kontrolovaná stranou Smer-SD,zvolilaza členku Súdnej rady.Navrhlaju poslankyňa Jana Laššáková (v súčastnosti sudkyňa Ústavného súdu) a vtajnej voľbezískala 80 hlasov.

Jej hviezdna kariéra tak samozrejme začala po páde vlády Ivety Radičovej s nástupom Fica v roku 2012. Ficová vláda potrebovala zrejme odborníkov jej typu. Pretože vraj za Fica korupcia nebola to môže kvalifikovane potvrdiť aj Mikulcom pretláčaný teraz ešte len dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Je na to kvalifikovaný keďže šefoval na Ficovmu úradu boja proti korupcii.

A tak z okresného súdu pani Šišková smerovala priamo na Najvyšší súd. Najprv tam bola dočasne pridelená (v rokoch 2013-14) Člen súdnej rady Dušan Čimo toto zadelenie kritizoval, ale bolo mu to prd platné. Harabin reagoval, že títo sudcovia „na najvyšší súd nikdy nepôjdu, podľa môjho názoru, a ani by neprešli, ak by bolo výberové konanie, pokiaľ by si nevykonali stáž a nezískali skúsenosti aj na krajskom súde“.

Šišková síce podľa svojho životopisu žiadne skúsenosti na krajskom súde nezískala, no už v roku 2014uspela vo výberovom konanía stala sa tak členkou Najvyššieho súdu natrvalo.

Šišková získala vo výberovom konaní maximálny možný počet bodov a stala sa stálou sudkyňou trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu. O dva rokyuspelaaj vo výberom konaní na funkciu predsedníčky senátu. V zozname blízkych osôb uvádza JUDr. Mgr. Vladimíra Šišku, pôsobiaceho na Najvyššom súde v pozícii asistenta.

Táto dáma bola aj členkou senátu, ktorý saspomínaaj v komunikácii Mariána Kočnera s Vladimírom Sklenkom, vtedajším podpredsedom Okresného súdu Bratislava I. Bola členkou senátu, ktorý rozhodol, že konanie s obžalovaným Jozefom Majským sa preruší pre jeho nepriaznivý zdravotný stav, čo bol výsledok, na ktorom Kočnerovi záležalo. V senáte boli okrem Šiškovej ešte Jana Serbová a Gabriela Šimonová, pričom Kočner písal Sklenkovi, že dve členky senátu sú OK a „len Serbová štrajkuje“. Novšie informácie ohľadom tejto komunikáciepriniesolaj denník SME.

Plat 5000 eur je naozaj veľmi nízky a zrejme potrebuje dorovnať tento schodok aby sa dotiahla aj na iných kolegov nebráňme sa aj myšlienke že aj toto je možno dôvod prečo bol Jaroslav Haščák prepustený na slobodu. Možno bude Slavo potrebovať nejaké nadštandardné právne služby a možno Alenka má nejakých známych alebo príbuzných ktorí vedia túto pomoc poskytnúť za nejakú mastnú sumičku. V našom právnom štáte je možné všeličo.

