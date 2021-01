Dnes je súd s Kočnerom a Ruskom, pozor na justičnú mafiu!!!

Rozhoduje aj Alena Šišková, ktorá rozhodovala o prepustení Jaroslava Haščáka a dnes vylúčíla verejnosť. Už rok sa ťahá kauza zmenky Markíza a 4 mesiace vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kočner a Rusko dávno patria do basy.

Súd v prípade kauzy televíznych zmeniek s väzobne stíhaným Kočnerom a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom, ktorý medzičasom tiež skončil vo väzbe, patrí medzi najsledovanejšie.

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Marian Kočner a Pavol Rusko a neskôr aj Štefan Agh boli v tejto kauze obvinení z falšovanía zmeniek TV Markíza za takmer 70 miliónov eur. Vo februári minulého roka Kočnera a Ruska odsúdil Špecializovaný trestný súd na 19 rokov väzenia. Kočner dostal aj peňažný trest vo výške 10-tisíc eur. Keďže všetky strany vrátane prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu sa odvolali, rozsudok nie je právoplatný.

Odvolací Najvyšší súd mal o treste rozhodovať už v novembri 2020, ale pre pandemickú situáciu však preložil pojednávanie na december 2020.

V predvečer súdu vyrukoval exminister hospodárstva Rusko s tým, že ho napadli počas behu a poliali neznámou látkou. Podľa niektorých zúčastnených strán šlo v skutočnosti o obštrukciu a súd vydal príkaz na Ruskovo zadržanie. Rusko prišiel na Najvyšší súd so zalepenými očami, čo mu však nepomohlo – súd ho poslal v obave z úteku do väzby.

Najvyšší súd pojednávanie v kauze televíznych zmeniek odročil

na 12. a 13. január 2021.

V tejto súvislosti ešte maličkosť prečo nemá pán Haščák náramok na nohe vážené talare? Haščák zarobil na zdravotníctve viac ako 70 miliónov dokonca 700 miliónov.

Vrátime sa do roku 2000 prvý júnový týždeň piatok poobede Majského hacienda Obyce medzi 13 a 16 hodinou. Stretli sa Kočner, Majský, Fides a Ernest Valko.

Svedectvo zo zdroja, ktorí musel ujsť zo Slovenska ale všetko počul najdete to aj vo videách z Majského chalupy.

Išlo tam vtedy o to že Majský a Kočner chceli, aby Valko uznal dve zmenky ktoré podpísal Rusko. Pravdepodobne to súviselo s TV Markíza, ktorej Rusko bol riaditeľom až do začiatku roka 2000

Valko povedal, že Rusko zmenkami to nemôže ako dlžník vyrovnať, keď nemá protihodnotu,

povedal im, že je to kus papiera, nič viac a skrátka bol proti všetkým návrhom Majského a Kočnera, ktorí sa zrejme dožadovali aby ich Valko uznal.

Valko im dokonca povedal, že ak to nevyrovnajú tak Pavol Rusko bude mat problem.

Povedal že sa s Ruskom stretol dva krat a vyjadril sa jasne, že nie.

Zmenky chceli Kočner a Majský vidieť, náš zdroj si myslel, že Valko ich mal určite v taške tie zadržane, vraj aby sa nedali použiť, Ale Valko im tvrdil, že ich u seba nemá.

Valko im nakoniec povedal definitívne nie a to citujem Definitivne nie to vyšlo z ust Valka

Valko im povedal, že ked sa tak dobre poznajú s Ruskom a keď sú taký dobrí kamaráti nech sa mu Kočner s Majským na ten dlh zložia

Nebolo to nič prijemne pre Kočnera a Majskeho a Valko bol nadmieru vážny.

A preto ked Valko odišiel už vtedy riešili jeho diskreditáciu. Kočner vtedy dodal že Valko je príliš veľký frajer a ak jeho diskreditacia nevyjde zlikviduju ho.

Potom sa Majsky pytal Kočnera prečo ich chcel vidieť tie zmenky.

A Kočner Majskému povedal, že ma ešte dve čisté zmenky aj keď zafarbene, že by ich vymenil, keď tie sú neplatne, čo zaistil Valko a na jednu ze sa podpísal v mene Ruska a Majsky povedal. Ty vies napodobniť Ruskov podpis? A Kočner povedal, že sa podpísal iba skratkou P R alebo R P ale viem ze skratkou, že ta sa mu podarila ako tak vyčistiť .

A Majsky vraví odkial si mal este zmenky, myslel som že sme minuli všetky ze tie 2 dve Ruskove boli posledné?

A Kočner nato, keď sme boli posledne upratat Duckeho kancelariu ležali na poličke tak som ich dal do tajného vrecka riflí a pustila mi na ne ta riflova farba Majsky sa zasmial to ešte stále nakupuješ rifle u Číňana?

Tak taká je realita.

A to ešte Kočner vtedy, dodal keď ich mal brať z tej poličky z Duckého kancelárie musel ich dať do vrecka pri tom rozhovore s Majskym povedal: Veď vieš, keby som ich nevzal to by už boli na k*k*t.

A zasmial sa.

Valkovu vraždu nevyšetrili dodnes a nehľadali objednavatelov ale vrahovia vedeli, že Valko má alergiu, preto rozliali aceton a aj Kočner s Majským to vedeli, že alergiu má bavili sa o tom s Majským už v roku 2000 Kočner povedal aspoň jedna dobra sprava a možno sa hodi.

Zdroj pokračoval:

Valko bol fakt čestný a viem, ake plany s nim mali po tom rozhovore zdiskreditovať ak to nezaberie, tak zlikvidovať

A preto sa im nepáči ani Lipšic. Ten tam bol tiež raz za Majskym, kvôli BMG a preto viem ze Lipšic robil u Valka v kancelárii, veď to sa dá overiť , keď človek vidí vníma počuje vidíš mimiku vies mena ba dokonca aj popis oblečenia

.

Valko mal vtedy bledo modré sako a aj nohavice take sivomodre oblek sponu na kravate kovové knoflíky na rukávoch a keď odviazal kravatu a dal si ju dole a zroloval ju cez dlaň prepol to sponou,, dal do pravého vrecka a si vravim v duchu to je pedant človek.

Prenesieme sa do roku 2010

Keď v roku 2010 zavraždili Ernesta Valka v jeho dome v Limbachu, polícia v rámci preverovania možných motívov na vraždu Valka, okrem iných vypočula ako svedka aj Kočnera.

Údajne sa polícia z prostredia Valkovej rodiny dozvedela, že sa advokát pred rodinou sťažoval na Kočnerove spôsoby.

Vyšetrovanie našou mafianskou policiou to samozrejme nepotvrdilo. Práve pri tom výsluchu mal Kočner uviesť, že Valkove odborné služby nevyužíval, ani služby jeho firmy.

O pár rokov neskôr tvrdil po smrti Valka opak, už v zmenkovej miliónovej kauze na civilnom súde Kočner uviedol, že Ernest Valko ako právnik robil právne služby Kočnerovej firme Gamatex, ktorou ovládol pred 18 rokmi komerčnú televíziu.

To je pre advokátov Markízy, ktorí preukazujú, že Kočnerove miliónové zmenky sú podvrh, tak dôležitý nesúlad jeho tvrdení, že to berú ako dôkaz o Kočnerovej pochybnej dôveryhodnosti.

Podľa informácií

Aktuality.sk

, Kočner 28. februára tohto roka 2018, v čase keď ešte nebol vo väzbe a súdil sa s televíziou Markíza v civilnom konaní vypovedal, že dohodu o zmenkách a o tom, že Gamatexu Markíza neskôr ešte doplatí ďalšie milióny eur, uzatváral v roku 2000 s Pavlom Ruskom prostredníctvom Ernesta Valka.

Po 18 rokoch teda v roku Rusko v roku zrazu 2018 tvrdil, že spor s Gamatexom urovnal tým, že 11. júna 2000 podpísal štyri

(dlžobné úpisy) v prospech Kočnera a Agha.

Dve zmenky, každá na vtedajších 250 miliónov korún (8,3 mil. eur), plus ďalšie dve záručné biankozmenky (s nevyplnenou sumou).

Kočner, zastupujúci firmu

Správa a inkaso zmeniek

, od roku 2015 (od mája 2016 súdne) vymáhal milióny eur priamo od

televízie Markízy

, pretože Rusko bol bezmajetný.

V apríli 2018 Kočner vyhral prvé súdne konanie v tejto veci, konkŕetne sudkyňa Maruniaková

, rozhodla v prospech Kočnera a riadila ju jeho podplatená známa

Monika Jankovská

.

sudkyňa Zuzana Maruniaková rozhodla v spore o zmenku v hodnote viac ako osem miliónov eur veľmi rýchlo napriek tomu, že mala staršie nerozhodnuté veci.

V prípade je obvinené sudkyňa Andrei Haitovej, ktorá aj keď vo veci ešte nebolo vypracované rozhodnutie prvostupňového súdu. „Už o tom spísala záznam,"

Ani prerozdelenie spisov nebolo v poriadku sudcovia si údajne totiž sami vyberali, ktoré prípady odovzdajú na prerozdelenie sudkyni Zuzane Maruniakovej. Jeden zo sudcov dokonca tvrdil, že prerozdeľovanie ovplyvnil vtedajší predseda súdu.

Najvyšší súd SR napriek tomu ponechal obvinenú sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, ktorá rozhodovala občianskoprávny spor o jednu z miliónových zmeniek a jej vyplatenie si nárokoval Marian Kočner, na slobode

Zuzana Maruniaková napokon vzdala výkonu funkcie sudkyne.

Tymto sudkyniam sa špeciálne budeme venovať v ďalśích častiach. Nebudeme na ne hľadať špinu ale pozrieme sa na to ako a v koho prospech rozhodovali.

V máji 2018 podala Markíza trestné oznámenie na Kočnera a Ruska.

Polícia obvinila Kočnera, Ruska a

z falšovania zmeniek

. Od júna bol Kočner vo väzbe a od októbra 2018 bol obvinený.

Od marca 2019 stíhaný aj za

vraždu

Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

. Kauza vraždy odhalila tzv. "Končerovu

", na ktorú sa odvolával v kauze vraždy prokurátor

na pojednávaní už v júli 2019.

Hrozilo že threema bude zamietnutá podobne ako nahrávka gorily. A súd povolil až po značnom tlaku médii čítať odšifrovanú komunikáciu na pojednávaní v novembri 2019, keď bola celá komunikácia prepísaná. (Rusko bol monitorovaný náramkom od novembra 2018 a ešte obžalovaný z objednávky vraždy bývalej obchodnej spoločníčky

Sylvie Volzovej

.)

Aj vďaka analýze Končerovej komunikácie v

bolo najprv zistené, že sudkyňu

Maruniakov

á konala na príkaz Jankovskej

Dňa

2020 vydal

neprávomocný rozsudok, v ktorom uznal Kočnera a Ruska vinnými a odsúdil ich na 19 rokov väzenia. A uplynul odvtedy takmer rok a stále sa nič nedeje. Vlastne deje pustili zadržaneho Haščáka.

Obhajcovia Ruska a Kočnera podali odvolania proti rozsudku.

V novembri 2020 začal súdny proces so Aghom s ktorým Kočner falšoval zmenky, ktorému v prípade dokázania viny hrozí 12 až 20 rokov väzenia.

Zároveň aj sudkyne Maruniaková, Cviková a Jankovská sú obvinené z manipulácie sporu, ktorý v apríli 2018 Kočner vyhral.

Údajné zmenky Markízy splatné v rokoch 2015 a 2016

Teória, že Kočner špekuloval so zmenkami, aby znížil kúpnu cenu Markízy sa potvrdila až v roku 2020 z jeho komunikácie s

cez aplikáciu Threema.

Kočner pracoval v decembri 2017 s predpokladom, že Markíza bude čoskoro predaná Pente čo už vtedy bolo verejne známe (Čínska energetická a investičná skupina

a skupina

v decembri 2017 predložili ponuku vo výške 1,7 miliardy € na kúpu podielu v spoločnosti

Pohľadávka voči Markíze by znížila jej predajnú cenu a Kočner predpokladal, že by ju potom s Haščákom vedel zobchodovať za polovicu (4 milióny €) alebo viacej.

Doteraz nie je jasné, či Kočner už vtedy konal s Haščákovým vedomím. V marci 2018 však najprv CEFC oznámila nezáujem o zvyšovanie svojho podielu a v apríli 2018 po problémoch CEFC s financovaním a vyšetrovaním jej šéfa v Číne sa vstup Penty do CME (Markízy) neuskutočnil.

Ak Kočnerov plán by vyšiel, ovládli by Markízu

ale aj

alebo aj Kočner s Ruskom. Televíziu však nakoniec (až v októbri 2019) kúpila česká skupina

(

Petr Kellner

). Kočner začal postupovať podľa plánu, ktorý z jednej zmenke za 8 miliónov bol rozšírený na viac v celkovej sume 69 miliónov €.

Domnienku o snahe Kočnera znížiť cenu Markízy čiastočne potvrdila v roku 2020 výpoveď už zatknutej Moniky Jankovskej pred vyšetrovateľmi NAKA. Kočner podľa Jankovskej údajne opakovane spomínal zmenky v súvislosti so znížením ceny televízie. Chcel ju dostať na kolená (do konkurzu). Následne sa chcel dohodnúť s Haščákom, resp.

Smerom

. Teda so záujemcami o investičný vstup do Markízy.

[