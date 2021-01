Dúhový Peter pokračovateľ Mečiara a Fica želaný oligarchami.

Pamätáte sa na dúhový Pride a na slová Pellegriniho keby som mal možnosť tak tu urobím také harakiri, taký poriadok atď. Pán Pellegrini mali ste tu možnosť bol ste premiérom a urobili ste pramalo bol ste len bábka v rukách mocných

Pamätáte sa na dúhový Pride a na slová Pellegriniho keby som mal možnosť tak tu urobím také harakiri, taký poriadok atď. Pán Pellegríni mali ste tu možnosť bol ste premiérom a urobili ste pramalo bol ste len bábka v rukách mocných a bohužiaľ ste ňou dodnes.

Takže dúhový Pride, ak mate pocit že o Vašej orientácii nikto nevie, alebo je potrebné ju tajiť tak ste na omyle. Postavte sa už konečne čelom k realite a povedzte som gay, no a čo? Neodšróbujeme Vám ani hlavu, pár Kotlebovských, národných a katolíckych blbcov sa zasmeje a budú ohŕňať nosom. Ale to je všetko my ostatní si povieme je gay aj tak to vieme. A predstavte si normálni ľudia Vás budú brať takého aký ste. Zariadila to tak príroda nie je to telesná vada ani hriech. Dokonca ja si poviem ste chlap.

Viete tí ľudia čo boli na dúhovom Pride si priali aby ste šli medzi nich, cenia si že ste to dotiahol až na premiéra a vy sa k nim dodnes nehlasite ak tak nejak skryto. Áno naša spoločnosť je konzervatívna a prežitky tu majú dlhé korene u niektorých až do stredoveku, predchodca Danka opilec Slota raz povedal viete si predstaviť , niečo tak odporné. Danko povedal že nikto nemôže urobiť niečo ako človek človeku. Ľudská blbosť a chamtivosť sú neobmedzené. Gayovia majú dodnes problém a boja sa k tomu otvorene prihlásiť alebo hanbia, lebo sa boja reakcie spoločnosti. Prekročte svoj tieň a ukážte tým ľuďom, že sa nebojíte hlupákov a násilníkov.

Priznajte sa k svojej skupine prekročte už konečne svoj tieň.

Takže teraz teória

Najčastejšie označenie pre homosexuálnu ženu je pojem lesba, a pre homosexuálneho muža pojem gay/gej. V anglických textoch sa pod pojmom gej môže rozumieť akákoľvek homosexuálna osoba bez ohľadu na pohlavie. Mnoho ľudí sa bojí priznať svoju skutočnú sexuálnu orientáciu kvôli strachu z homofóbie alebo heterosexismu a preto je veľmi zložité odhadnúť akú veľkú časť ľudskej populácie tvoria homosexuáli. Najnovšie prieskumy však dokazujú, že sa jedná o minimálne 6% populácie.Homosexualita bola taktiež pozorovaná u obrovského množstva druhov zvierat počnúc od hmyzu a článkonožce, až po vtáky a cicavce.

Mnoho homosexuálov tvorí romantické páry, ktoré sú v psychologických aspektoch úplne ekvivalentné heterosexuálnym párom. Viditeľnosť týchto párov sa však začala mierne zvyšovať až od konca 19. storočia, kedy vzniklo globálne hnutie s cieľom dosiahnuť slobodu a rovnosť pre všetkých homosexuálne orientovaných ľudí. Dnes sa na ochranu týchto ľudí používa legislatíva, ktorou sa zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Keď mne niekto povie že by chcel so mnou niečo mať poviem mu jednoducho, prepáč ale som na ženy a to je všetko. Ale Vás inak orientovaných ľudí je podľa všetkého na Slovensku 320 tisíc. A je mi ľúto ľudí ktorí Vás odsudzujú. Skúste niečo pre tých ľudí urobiť podľa Všetkého ste jeden z nich.

Mali sme v práci kolegu všetci sme vedeli že je obrátene orientovaný a všetci sme sa tvárili, že to nevieme aj on sa tváril že je heterosexuál. Na čo to bolo dobré? Akurát sme sa pousmiali ale vedeli sme že je to fajn človek. Akurát národniar, motorkár, kopaničiar, obdivovateľ Kotlebu mal za jeho chrbtom maximálne sprosté vtipy. Lebo hlavne Kotlebovci a hlavne z bývalej Slovenskej pospolitosti majú rasové predsudky. Zvykli sme si že Rómom nadávajú výsmešne do cigáňov, neznášajú ani ľudí s tmavšou farbou pleti hlave sa v tom zaznamenávajú poslanci Kotlebovcov Suja, Kotleba a Mazurek, Uhrík, Medvedský ale aj celý ich klub. Táto strana nemá čo na politickej mape Slovenska čo hľadať a dávno mala byť zrušená ale vďaka justičnej mafii na Slovensku a podľa všetkého aj vďaka vplyvu Kočnera a Fica na rozhodovanie justičnú mafiu ostala zachovaná. Čítal som že pán Maroš Žilinka sa chystá na GP zrušiť oddelenie ktoré sa venuje extrémizmu. Nedivím sa nominovala ho Hajšlerová zo sme rodina. A kolotočiar lešenár sa netají pred voľbami tu mal aj Salviniho aj Le Pen a tak odlákal časť nacistických voličov k sebe. Pán Žilinka chodili sme 2 roky pred GP a môžeme v tom pokračovať ak neurobíme poriadok s Kotlebovcami a mafiánmi dlho sa neudržíte. Slováci začali presadzovať priamu demokraciu a kto jej bude stáť v ceste napriek neviem akým kontaktom a protekciám pôjde preč.

Trošku som odbočil od Pellegriniho

Pán Pellegrini toľko k Vašej možnej orientácii.

Ale vy pán Pellegrini fajn človek nie ste a robite gejom hanbu.

Ono nestačí vešať záclony, sadiť zemiaky ako Lukašenko, variť jedlo ako hrachovú polievku , alebo gnochy Sulík, alebo bagrom búrať Rázsochy, tancovať s dievčatami, lietať na lietadle. Tieto ťahy boli za socializmu vo filmových týždenníkoch aj tam šli súdruhovia na pole a významne žmolili klásky obilia ako keby tomu rozumeli. Lebo oni rozumeli všetkému od mliekarne, cez strojárne, zdravotníctvo až ku kozmickým letom spravidla vyštudovali Sládkovičovskú školu funguje dodnes len sa jej nadáva inak ako VUML. Aj Kim Čong un ide do potravinárskeho podniku v bielom plášti a rozdáva tam odborné rady. Aj Fico s Kaliňákom si obliekli vojenské uniformy a robili v Afganistane kliky. Pripusťme že kliky a možno aj brušáky vedia aj kopať do lopty. Ale na druhej strane z defraudovali štát takým spôsobom že sme v dlžobách až po uši a tretina mladých najšikovnejśích ľudí je za hranicami. A vy pán Pellegrini ste ich žiak odborník na zavádzanie a klamstvá, aby oligarchovia mohli beztrestne kradnúť a zotročovať národ.

Pán Pellegrini položme si otázku v čom ste odborník. Skutočný odborník. Zatiaľ mi pripadáte len ako človek zo socializmu. Viete bola taká doba každý si vedel vymeniť sviečky a alternátor v aute, vymaľovať byt, poniektorí súdruhovia vedeli aj kachličkovať ako jeden pán z Košíc v 89. Vedeli sme všetko ale málokto niečo poriadne. A vy ste ukážkovým príkladom všeumela čo vie všetko a nič poriadne. A neverím v nejaký biblický zázrak že sa tu šibne čarovným prútikom a všetko sa na lepšie obráti. Ste stabilný šašo ktorý keby mal tu moc ale bohužiaľ ju nemá. Ale nemá ani tie vedomosti ako to napraviť pre ľudí podotýkam nie našich.

Oligarchovia vsadili na Vás máte byť pokračovaním línie HZDS, SMER a teraz ich HLAS aby mohli starý komunisti riadení Lorincom, Lexom , Mečiarom a ich detičkami v duchu socialistických tradícií rozkrádať ďalej. Ešte k súdruhovi Lorencovi no ak to súdruh Lorenc počuješ ja nie som Bartoška a vidím až na dno tvojej čiernej duše. Aj tvojmu vykŕmenému brojlerovi synáčikovi Vladimírovi ktorý má sídlo v Londýne lieta na lietadielku a lev V slovenskom obchodnom registri ma 17 firiem. Podobne je na tom rodina Lexovcov a hlavne synček Ivan ktorý pomohol pri vražde Remiaša a bol šéfom Mečiarovej privatizácie. Mečiarove detičky sú kúsok ťažkopádnejšie hotely Lipa a Salvator v Trenčianskych Tepliciach chátrajú. Filmové štúdio Koliba zakapalo. Vlado má aké také konexie. V horných kútoch je sad, nová elektrická pálenica a dokonca obrovské hádzanárske a detské ihrisko s umelým povrchom no asi školské nebude jasný pane. Kdo pak vam to zařidil že by sa vyprášil Kožuštek.

Takže pani Lorenc, Lexa a Mečiar Pellegrini Vás nespasí, Fico patrí na psychiatrickú alebo protialkoholickú liečebňu. 5 bielych koníkov z Penty vyštudovaných v Moskve Vás tiež nespasí. Ani zákony prapravnika Čiča a prapravnika Mečiara a tanečníka kazačoka Vás nespasia. Budem sa Vám venovať. Pan Lorenc ja nie som herec Bartoška som matematik a mladší ako vy a už len kvôli Janovi a Martine ale aby táto sa táto spoločnosť stala normálne budem sa Vám venovať aby ste si odsedeli aspoň tie 4 roky čo Vám naparili v Tábore. Stačí Vás previezť cez hranice do Čiech. Váš syn sa hrá na letca. Lietať sice neviem ale duševne si to s ním rád rozdám aj keď o ňom nie je skoro ani len zmienka nikde a je mimo Slovenska vaše zlate Vajce pán Popolvár Lorenc.

Takže sa zas vrátim k spasiteľovi Pellegrinimu, alebo štuplíkovi ako ho nazval Kňažko

Asistent Vážneho

Mýtny tender

Prevod pozemkov pod diaľnicami

Saková

Momentálne chcete dôchodcov nahnať na zbieranie podpisov v čase pandémie