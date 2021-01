Poslanec Hlasu Ferenčák a primátor Kežmarku. Nakopaný do zadku ministrom obrany.

Minister obrany Jaroslav Naď nakopal do zadku v relacii na TA3 neschopného primátora Kežmarku, nominanta strany Hlas Jána Ferenčáka.

Ten sa v relácii Téma dňa TA3 vyplakal ohľadne celoplošného testovania, vraj sme sa nič nedozvedeli ohľadom toho ako bude testovanie v Kežmarku prebiehať. Také typické Pellegriniho frázy, veľa hovoriť, kritizovať a ľutovať sa, ale žiadne riešenia neponúkať. Jediné, k čomu sa konkrétne vyjadril bolo ako budú zbierať podpisy na referendum a ako sa im Naď za to vyhrážal reštrikčnými opatreniami.

Minister obrany mu naložil, čo sa do ňho zmestilo, až sa mi zdal ten Ferenčák ku koncu nejaký bledý. Parafrázujem:



1. K policajnému zásahu pri zbere podpisov - ak budete porušovať zákon, tak orgány činné v trestnom konaní a polícia dobre vedia, čo majú robiť bez toho, aby som to ja hovoril. Robte si, čo chcete, len nešírte chorobu tak, že vypustíte ľudí po celom Slovensku, aby zbierali podpisy s jedným perom, ktoré chytilo predtým asi 600 ľudí do ruky a bez odstupov



2. K tomu, že sa vláda bojí ľudí - ak sa tu niekto niečoho bojí, tak je to politická strana Hlas, ktorá už stráca členov predsedníctva kvôli tomu, že sú obvinení z trestných činov a bojíte sa, čo príde ďalej. Jedinú cestu vidíte v predčasných voľbách, ale to sa vám nepodarí.



3. K aplikácii na hlasovanie za predčasné voľby - videli sme aplikáciu, ktorú vyrobili, že sa tam dalo aj 74 krát hlasovať, aspoň sme videli, kto mal na starosti digitalizáciu v tejto krajine



4. Ku konzistentnosti vyjadrení strany Hlas - pán Pellegrini už v priebehu roka, a k tomu sme urobili aj peknú infografiku, asi 17 krát zmenil názor o tom, čo sa má alebo nemá robiť. Raz zatvára Slovensko, potom nám prikazuje všetko otvárať, teraz je zase za lockdown, potom za testovanie, proti testovaniu, spochybňuje očkovanie, jednoducho kam vietor, tam plášť. O tom je celá vaša strana.

Keď bolo 16 nakazených, tak zatváral prevádzky, ale keď bolo 200 000 nakazených, tak hovoril, že všetko treba otvárať. Ste nekonzistentní, klamete, strašíte ľudí.



5. K rozporom vo vláde - v našej vláde prebiehajú ťažké diskusie, ktoré sú vecné, odborné, akým spôsobom pomôcť. Keď bol Pellegrini predsedom vlády, tak sa hádali o tom, kto si viac zoberie z eurofondov a iných balíčkov a teraz sa to ukazuje v rôznych trestných stíhaniach.



6. K tomu ako je Ferenčák tolerantný k iným názorom - Pán poslanec Ferenčák rozpráva, že je vždy otvorený aj iným opozičným názorom. No ja viem ako je otvorený, ešte aj zamestnankyňu knižnice vyhodil v Kežmarku, lebo mala iný opozičný názor, takže nech sa on nevyjadruje ako je on otvorený k iným názorom.



7. K tomu, že starostovia nemajú plniť úlohy vlády - Nech si naštudujte zákon 387 a zistí, že obec a mesto je súčasť krízového riadenia a v krízovom stave má vláda právo úkolovať mestá a obce.



8. K tomu, kto to zaplatí - ešte by som chcel reagovať na tvrdenie Ferenčáka, že oni to tu celé zaplatia. My sme na základe dohody s Úniou miest a ZMOSom dohodli, že im dáme testy zadarmo, vojaka, policajta zadarmo a ešte 5 eur za každého otestovaného. Čo zaplatí pán Ferenčák? Realita je taká že ak by sa snažil na tom nekradnúť, ešte by na tom mesto zarobilo.



Inak Pellegrini dnes porušil zákaz vychádzania a bez hanby si išiel kúpiť oblek do obchodu, ktorý mal byť zatvorený. Obchod zatiahol žalúzie a Pellegrini si tam hodinu skúšal obleky. Nech ešte niečo ten človek rozpráva o papalášizme. Možno si bol kúpiť oblek na rande, ale Ferenčák má tak rozkopaný zadok od Naďa, že asi nič z toho nebude.

Pamätáte sa na dúhový Pride a na slová Pellegríniho keby som mal možnosť tak tu urobím také harakiri, taký poriadok atď. Pán Pellegríni mali ste tu možnosť bol ste premiérom a urobili ste pramalo bol ste len bábka v rukách mocných a bohužiaľ ste ňou dodnes.