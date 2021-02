Chorý volebný systém Slovenska, ktorý stvoril 5. poschodie moci mafie oligarchov.

Na jednom z posledných väčších zhromaždení. Za Slušné Slovensko po vražde Jána a Martiny nás vyzývali asi takto. Choďte za svojim poslancom a povedzte mu a presvedčte ho.

Video o volebnom systéme Slovenska

Fajn myšlienka, až na poriadny zadrel, kto vie kto je Váš poslanec a kde býva? Kto to teda je, všetci a nikto. Pretože Slovensko je jeden veľký volebný obvod a volíme po stranách smieme volime len jednu.

A paradoxne napriek tomu že smieme voliť len po stranách do parlamentu, poslanci si prestupuju z jednej strany do druhej ako chcú a tvoria si strany aké chcú aj keď sme ich nevolili napríklad strana Hlas.

Čiže zvolite Oľano a napríklad pán poslanec môže kľudne prestúpiť podľa svojho svedomia napríklad aj do ĽSNS alebo do Smeru, alebo nikam a vraj je to podľa predsedu ústavnoprávneho výboru z Oľano v poriadku.

Výborná ustava zvolíš anjela a prestúpi k čertom a smeje sa a v parlamente Ti povedia, že je to v poriadku. No nie je to v poriadku, lebo sme volili v prvom rade stranu a dokonca niektorí sme ani nekrúžkovali poslancov. Takže pán Vetrák ste podvodník ak tvrdíte niečo iné. Už dávno ste mal dať podnet na US.

Takže, kto je môj poslanec a kde ho nájdem? Keďže Slovensko je jeden volebný obvod a všetci 150 poslanci majú kancelárie na jednom mieste a to na hradnom vŕšku a sú chránení ochrankou, tak že sa k ním nedostanete bez ich súhlasu. A keď vojdu podzemnými garážami ani ich nemate šancu stretnúť.

Zverejňovať ich skutočné bydlisko je dokonca trestné. Otvorte si profil poslanca je tam napríklad bydlisko ale len Bratislava bez ulice a je tam aj dátum narodenia. Životopisy majú vždy bez pôvodu, kto bol otec mama, kto sú príbuzní nenajdete. Samozrejme, že nie lebo tu máte množstvo pofiderných červeno hnedých národných brojlerov a aj s pochybnými Kmotríkovimi, Čarnogurského a Sladkovičovskými VŠ.

Asistenti sú spravidla príbuzní alebo priatelia.

Telefón a inú adresu na poslanca tam na 90 percent nenájdete, nájdete tam len ich mail s menom na nrsr.sk na ktorý samozrejme na 95 percent neodpovedajú. Dokonca aj číslo dverí je utajená záležitosť. Na poslancov Vám nedá telefónne číslo ani spojovateľka NRSR a odkáže Vás na poslanecké kluby, ak Vám to prezradia.

Každý poslanec má svoju Kancelariu zadarmo na hradnom vrśku a plat cez 5000 Euro mesačne okrem toho má na asistentov 2950 mesačne. Kancelárie majú v prenájme zadarmo aj s počítačovou technikou. Ale skoro nikdy sa Vám ako voličovi nestane aby vás prijali vo svojej kancelarii. Spravidla Vás prijmu niekde na chodbe v Parlamente.

Nemajú dokonca ani úradne hodiny pre verejnosť. Čo robia ich asistenti je odostreté často tajomstvom a to takým, že ani divá srnka netuší čo robia.

Aby ste sa k poslancovi dostali musí dať súhlas. A ochranka Vás prekontroluje lepšie ako na letisku. Drobné kovové predmety von a už som len čakal, kedy mi pozrú aj do zadku a prekontroluju rozkrok to aj roba pípačom.

Do parlamentu do bufetu nesmiete to je len pre privilegovaných a možno tam predávajú aj alkohol cez pracovnú dobu. Ani po parlamente sa nesmiete len tak motať buď ste na balkone NRSR ak sa tam vôbec dostanete, alebo s poslancom. Aj pri WC Vás strážia.

Kto kontroluje dochádzku poslancov a prečo sa nepodrobujú poslanci testom na drogy a alkohol ani pán boh nevie. Boris Kollár tvrdí že to nie je potrebné a vraj ma nadmieru slušný parlament. Až na to že Suja mu tam zurivo trhal igelit a fašisti takmer pár poslancov dobili a sácali a otvorene sa vyhrážali . Slušnosť parlamentu ešte dodávajú jeho radodajky, ktoré má umiestnené u svojich poslancov minimálne 4 asistentky s platom 2950 dostali sa tam pravdepodobne cez spáleň predsedu parlamentu. A má tam aj pár takých poslankýň. Podľa mňa polka jeho haremu je platená cez parlament ďalšia polka cez ministerstvo práce a sociálnych vecí. Iste povieme si jeho vec až nato že slečny sú platené zo štátneho a možno si len lakujú nechty a skáču sem tam na porisko. Čo slečny vyviedli u Svätého Michala všetci vieme a zhrňme to slovami priateľov Boris Kollára papalašizmus. Poradca Kollára Hrnko a šéf kancelárie Guspan, to tiež hovorí samo za seba. Celkove sa rodinka úžasných vydarila a vyrába jeden prúser za druhým. Lešenár potom točí jedno oslavné video za druhým a celkovo pripomínajú jeho príspevky komunistický kino týždenník, už len čakám kedy začne žmoliť obilie v bielom plášti obklopený kamerami

Ale vráťme sa k parlamentu.

Výsledok tohto úžasného systemu je, že keď pán poslanec nechce, volič sa môže aj rozkrájať a poslanec ho veselo ignoruje čo na 90 percent aj platí mám to overené.

Poslanci považuju za drzosť keď zisťujete čo robia a kde sedia. Voľby skončili a ty volič čakaj 4 roky a my si môžeme robiť čo len chceme.

Asi 14 poslancov zo 150 si uvádza kancelárie aj inde spravidla sú to krajské kancelarie strán ale aj také perličky ako je nechtové štúdio. Uradne hodiny nenajdete.

Inak asi 60 poslancov je z BA ale kľudne si prirátajte ďalších asi 20 uvádzajú si sice trebars vychod ale s rodinkami bývajú v Ba alebo v jej okolí.

Tomu zodpovedá potom aj regionálne členenie preplnená pomerne bohatá Bratislava a okolie s dobrou infrastrukturou a opustené východné a stredné Slovensko s hladovými dolinami, kde často ani len pes neštekne. Mladí niekde v England alebo v Nemecku.

Výsledok je, že zloženie parlamentu vôbec nezodpovedá rozloženiu Slovenska, ale potrebám strán a ich oligarchom , tak sa nám stane že dvaja poslanci sú z malej obce, alebo sa ocitnú v parlamente manželia, bratia, alebo aj švagrovia.

Poslanci často ani nevedia o čom hlasujú a ani aký to má dopad na spoločnosť. Palec hore, palec dole a ide sa domov, plat beží.

Krajské okresy maju 90 poslancov a ostatné okresy 60 poslancov. Regionálne členenie ako bíč.

Samozrejme voľby po obvodoch odmietajú kompletne všetky strany. Poviedia Vám akože to chceme ale ešte nenastal čas. Ako v tej basničke

Počuj, Ela, počuj, Žela,už mám v poslaneckom bruchu, korún veľa!

O 4 roky alebo o 10 , bude tých korún, bude ich ešte viac!

Potom raz keď príde zimný čas, potom možno,

budeme voliť po obvodoch.

Čiže nikdy.

Pritom Česi volia po obvodoch už 10 rokov

maju kancelarie po krajoch

uradne hodiny.

No u nas je parlament našity na oligarchickú mieru 5 poschodia-