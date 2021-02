Maroš Žilinka ochranca Kotlebovcov a Mazureka .

Protežant Gučíka , loboval u Sulíka a navrhla ho Petra Hajšlerová zo Sme rodina. Žilinka hradza proti slušným ľuďom.

Vyberáme

Video Ireny Bihariovej (FB)

V stredu 10.2.2020 vláda podporila návrh generálneho prokurátora a odsúhlasila, že protiextrémistické oddelenie na Úradu Špeciálnej Prokuratúry sa zlúči s iným. Spolu s tým GP uviedol, že to napriek tomu nepovedie k oslabeniu boja s extrémizmom.

Je dôležité, aby sme si narovinu pomenovali, že to práveže k oslabeniu boja s extrémizmu povedie. Považujem za vrcholne nevhodné a nekorektné, ak Generálny Prokurátor miesto otvoreného pomenovania vecí robí zahmlievacie manévre.

1. Zlúčenie protiextrémistického oddelenia s iným totiž právne aj fakticky znamená jeho zrušenie, nech už okolo toho vymyslíme akékoľvek lingvistické cvičenia. Bodka.

2. To, že bude v zlúčenom oddelení viac prokurátorov a tým aj viac stíhania extrémizmu, je rovnaké zavádzanie:špeciálni prokurátori plne a výlučne sústredení na extrémistickú kriminalitu budú musieť, logicky, odbremeňovať prácu kolegov a byť zaťažovaný agendou okolo organizovaného zločinu.

3. Navyše, sú to ťažko zlučiteľné agendy, nakoľko pri extrémistickej kriminalite je najčastejším páchateľom jednotlivec, vyžaduje sa dôraz na skúmanie motívu a úplne iné dokazovacie postupy.

Jediným faktickým a neodškriepiteľným záverom je teda to, že na Úrade Špeciálnej Prokuratúry tak neostane nikto, kto sa bude môcť s plnou pozornosťou venovať výlučne extrémistickej delikvencii.

Ak toto nie je oslabenie boja s extrémizmom, tak potom sú takéto výroky buď znakom nekompetentnosti alebo účelového zavádzania verejnosti. Napokon, práve špecializácia Orgánov činných v trestnom konaní a ich plná sústredenosť dosiahli odstíhanie Mazureka, Kotlebu a vôbec stíhanie aj čelných postavičiek extrémistickej scény.

Je jasné, že vláda pristúpila k rozbíjaniu protiextrémistických štruktúr a že nás tieto zmeny vrátia do doby, kde sme už boli. Ale ak je cieľom týchto zmien, aby nám tu Mazurekovci s Kotlebovcami vyrástli na 15 percent, alebo ak nám chýbajú časy zametania tejto kriminality pod koberec, alebo časy, kedy sa brutálne bitky zo strany neonacistov vyhodnocovali ako občianske šarvátky, potom to dáva zmysel, pretože presne to nimi dosiahneme.

Irena Bihariová

Dodávam

Mieni vôbec Maroš Žilinka podať návrh na zrušenie Kotlebovcov a ak tak kedy?

Lebo mne to vychádza že nie. Pán Maroš Žilinka Gučikov kamarát a môže klamať koľko chce a ako chce a všetci vieme, že bol u Sulika lobovať za svoje zvolenie.

Miesto toho aby sa venoval podstatným veciam venuje sa vyhliadkovej veži v Tatrách pchá nos do práce hlavného hygienika.

Ale od fašizmu, extrémizmu a neonacizmu dava ruky preč. Nieto divu bol navrhnutý SME rodina a zopakujme si kto tu mal pred voľbami krajnú pravicu Le Pen a Salviniho no predsa Boris Kollár.

Kto chodí s detičkami na nočných vlkov no predsa Boris Kollár. Kto navrhol Maroša Žilinku no Petra Hajšelová zo SME rodina.

A Maroš Žilinka predsa nebude cikať proti vetru a vie komu vďačí za svoje zvolenie.

Len sa mi zdá že to svojou horlivosťou preháňa a neviem prečo pchá svoj raťafák do špeciálnej prokuratúry a to tak že rýchlo, že ani nepočkal na vymenovanie Daniela Lipšica.

Ej Maroš, Maroš Vám musí veľmi záležať na neonacistoch. Prečo najprv nepodáte návrh na zrušenie Kotlebovcov a nepočkáte si na odsudenie Kotlebu? Asi Vám niekto z priateľov nacistov riadne stíska guličky.

Apropo Maroško. kedy urobite poriadok na GP a personi ako Lacko Tichý tam dokedy budete trpieť alebo sa s nimi pobratate? Ozaj aku funkciu bude mať Dobroslav Trnka?

Pan GP začínate pripomínať slizkeho čierneho hada. Ale poradíme si s vami. A uvidime ako si poradite so 1488 neonacistu Kotlebu, ale toto Vám asi nevadí a připusťme si že je Vám 1488 sympaticke. Veď čiernu rúšku hrdo nosite nech žije Le Pen a Matteo Salvini. Dúfajme že pri buducej návšteve nevynechajú ani návštevu GP a spolu sa do nej pozrú aj s Kollárom a Kotlebom. Bravo Maroš vidieť. koho chlebík papkate.