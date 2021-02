Súdruh Luboš Bláha.

Blaha zo seba robí chudáka, pritom býva vo veľkometrážnom byte na jednej z najvychytenejších lokalít, na Leškovej ulici v Starom meste a cena tohto bytu môže dosahovať vyše pól milióna eur.

Bláha video

Utajený svedok:

Niekto by mohol preveriť aj Blahove lety.

Ale nie to som chcel. Keď už sa vytiahol na svetlo božie Pellegriniho súkromný let vládnym špeciálnom do Drážďan, je potrebné sa pozrieť aj na lety komunistu Blahu.

Let č.1

V októbri 2018 letel s Ficom na Kubu a tento výlet nám otvára otázku, kto cestu platil. Kým Blaha tvrdí, že cestu neplatil štát a tým pádom to bola súkromná cesta, Fico hovorí, že išlo o oficiálnu návštevu a o slovenské investície.

Žiadna inštitúcia však k tejto ich ceste nemala žiadne podrobnejšie informácie a všetkým teda zostáva pravý účel cesty len hádať. A hlavne zistiť, kto cestu platil.

Let č.2

Blaha pofidérne cestoval aj do Štrasburgu 24.6.2019. Ako sám uviedol, pomohol prinavrátiť Rusku hlasovacie práva v Rade Európy, ktoré boli Rusku odobrané po nezákonnej anexii Krymu.

V súkromnom lietadle s ním sedeli aj poslanec Radovan Baláž zo SNS a Pavol Goga zo Smeru. Podozrivé na tom je to, že Blaha sa aj so zvyšnými dvomi na hlasovaní o prinavrátení hlasovacích práv Rusku vôbec nezúčastnil.

Súkromné lietadlo, ktorým v pondelok 24.6. večer do Štrasburgu prileteli, odletelo späť do Bratislavy už v utorok ráno. Hlasovanie o prinavrátení hlasovacích práv Rusku sa však konalo až o deň neskôr a to v stredu 26.6.

V lete 2019 požadoval odvolanie poslancaMartina Poliačikaz Parlamentného zhromaždenia po tom čo Poliačik nesúhlasil s rýchlosťou návratu hlasovacích práv pre Rusko.

Pravý účel tejto cesty poslanca Blahu teda zostáva aj naďalej zahalený tajomstvom. A navyše Blaha tvrdil, že za let zaplatil, ale nevie koľko stál. Suma sa podľa odhadov vyšplhala na niekoľko tisíc eur, ale také drobné Blaha asi nerieši.

Vyzerá, že Blaha klamal a niekto mu tú cestu súkromným lietadlom platil. Kto? Nuž lietadlo je napísané na akciovku, kde v dozornej rade sedia ľudia spojení s Jozefom Brhelom. To je ten zlodej, čo pristál vo Viedni a má namierené za mreže.

Let č.3

Ďalšia cesta Ľuboša Blahu, ktorá už na prvý pohľad vyzerá podozrivo, bola do Ruska a to 17.-20.3.2019. Na stránke NRSR je táto cesta uvedená ako služobná, kvôli jeho prednáške v rámci konferencie MGIMO. Blaha tam ale neprednášal v rámci reprezentácií SR, ale sám za seba.

Prednáška totiž bola o marxizme a o jeho knihe “Návrat k Marxovi”. Ťažko si predstaviť, že by Blahovo rozprávanie o marxizme a jeho knihe, ktorá je obsahovo absolútne podpriemerná a zároveň plná demagógie, by mohlo byť brané ako reprezentácia Slovenska.

Čerešničkou na torte je, že daná prednáška bola sponzorovaná fondom pre umenie, vedu a šport, ktorý založil Ališer Usmanov, Putinovi mimoriadne blízky oligarcha. Podľa magazínu Forbes sa Usmanovov majetok odhaduje na trinásť miliárd dolárov. Aby ste mali lepšiu predstavu: Usmanov vlastní veľké vydavateľstvo Kommersant, z ktorého v roku 2011 škandalózne vyhodil hlavného editora a riaditeľa, keď uverejnili kritický článok voči Putinovi.

Je aj spoluvlastníkom druhého najväčšieho mobilného operátora v Rusku, MegaFon. V roku 1980 bol v Uzbekistane odsúdený za podvod na osem rokov, z ktorých vo väzení strávil šesť.

Hoci v roku 2011 najvyšší súd v Uzbekistane rozhodol o tom, že jeho obvinenie bolo nespravodlivé, nielen bývalý britský veľvyslanec v Uzbekistane, Craig Murray, hovorí, že táto milosť bola udelená účelovo, na základe vplyvu prezidenta Karimova a pašeráka drog Gafura Rakhimova.

Blahove nenávistné reči na sociálnych sieťach majú jediný účel. Šíriť dezinformácie a primitívnym spôsobom útočiť na odporcov strany Smer a Roberta Fica. Často obviňuje novovzniknuté strany z toho, že za nimi stoja oligarchovia.

Tí mu ale vadia len naoko. Nemá problém sa odviezť súkromným tryskáčom, ktorý patrí slovenskému oligarchovi a zároveň s radosťou účinkovať na prednáške sponzorovanej fondom oligarchu Ruského a potom o tom všetkom bohapusto klamať.

Blaha je naozaj komunista od hlavy po päty, akurát Slovenský. Všetko berie ako spoločné, najmä pokiaľide o peniaze daňových poplatníkov, z ktorých si môže platiť súkromné výlety.

Oficiálna linka ministerstva zahraničných vecí nezahŕňa propagáciu marxizmu a nekvalitnej literatúry. Takže nemal by Blaha tiež tento let preplatiť?

(zdroj: blog Jakub Pohlehttps://dennikn.sk/blog/1589522/cestovatel-blaha/)

Poprosil by som uvedené Blahove lety preveriť ministerstvom vnútra a v prípade, že sa jedná o podvod ako v prípade Pellegriniho, tak zosobniť.

A ešte dodávam ďalšie fakty poskoka SMER- SD

PhDr.Ľuboš Blaha,PhD.(7. december1979) je slovenskýpolitológ,filozofapolitik, ktorý pôsobí ako poslanecNárodnej rady Slovenskej republiky(NR SR) za stranuSMER – sociálna demokracia.

Je predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Zároveň pôsobí ako vedecký pracovník naÚstave politických vied Slovenskej akadémie vied(SAV), hoci etická komisia SAV sa dištancovala od jeho vyjadrení s tým, že počas výkonu verejnej funkcie Blahovi nemôžu dať výpoveď. Otvorene sa hlási k myšlienkammarxizmu,neomarxizmu,demokratického socializmu.

Základnú školu a gymnázium absolvoval v Bratislave. Študoval politológiu naUniverzite Mateja Belav Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval naUniverzite Komenského v Bratislave(odbor filozofia). Doktorát obhájil naÚstave politických vied SAVkde pracuje od roku 2004. Náplňou jeho výskumu jemarxizmus,liberalizmusakomunitarizmus.

Počas doktorandského štúdia pracoval vKomunistickej strane Slovenskaako referent pre styk so zahraničím. V rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako poradca predsedu NR SRPavla Pašku. V júli 2012 spolupracoval na projekteĽavé spektrum 2012. Jeho otec bol známy novinár a publicistaMilan Blaha(známy napríklad z relácie STV „Večer na tému“), ktorý bol v roku 2009 prepustený z STV pre nedodržiavanie objektivity v relácii ktorú moderoval.

Svojho otca pravdepodobne nakazil covidom zučastnil sa bez rúšiek na Ficovom zhromaždení bez rúšiek a fotil sa tam z babkami demokratkami tiež bez rúšiek. Otec mu potom zomrel na covid.

Blaha sympatizuje aj s latinskoamerickymi socialistickými štátmi a hnutiami. Býva častým terčom kritiky za svoj obdiv k ľavicovým osobnostiam akoKarl Marx,Che GuevaraaleboHugo Chávez.

Od januára 2020, kedy začal obhajovať Gásema Solejmáního iránskeho generála, sa radí aj medzi podporovateľov islamizmu.

Iránsky generál zabitý američanmi. 1979 vstúpil do novovytvorených ozbrojených oddielov Iránskych revolučných gárd a potláčal Kurdov.

Blaha odmieta akékoľvek prejavyrasizmu,xenofóbieafašizmu, považuje ich za kriminálne činy. Nekompromisne odmieta Slovenský štát aJozefa Tisa.

Patrí ku kritikom zahraničnej politikyUSA, otvorene kritizoval nielenvojnu v Iraku, ale ajvojnu v Afganistane. Kritizoval aj západné angažovanie sa vLíbyičiSýrii.

Na druhú stranu podporuje vojenské angažovanieRuskej federácieaIránuvSýrii. Kritizuje aj zahraničnú politikuIzraelavo vzťahu k Palestíne.

Zasadzuje sa za práva Arménov vo vzťahu k Náhornému Karabachu a kritizuje tureckú zahraničnú politiku.

Rusko-ukrajinská vojna

Na Slovensku patrí k obhajcomRuskej federácieodkedy vypukla Rusko-ukrajinská vojnaUkrajine. Nie je zástancom režimuVladimíra Putina, ale krízu naUkrajinevníma ako geopolitický stret Západu a Ruska, pričom odmieta jednostrannú kritiku Ruska a rastúcu rusofóbiu vEurópe. Otvorene kritizoval sankcie voči Rusku a Rusko označuje za„priateľský národ, ktorý oslobodil Slovensko od fašizmu v1945“.

Svojich politických oponentov a liberálnych novinárov tam opakovane nazýva„liberálnymi prascami“.Rozruch vyvolalo aj označenie Jána Palacha za teroristu. Väzňov komunistického režimu zasa Blaha nazval„podvodníkmi, zlodejíčkami a nemorálnymi cynickými a arogantnými milionárskymi prasatami“.Okrem iného Blaha býva kritikmi označovaný za„komunistu“alebo„ruského agenta“.

Ľuboša Blahu pre jeho status na sociálnej sieti, označoval Európsku úniu ako„antiľudskú, antisociálnu, plnú nenávisti voči strednej Európe a slovenskej kultúre“a predstaviteľov Európskej únie nazval„bandou lúzrov“.

"Všetci vieme, že v novembri v roku 1989 bola vymyslenásmrť vymysleného človeka, Martin Šmid , ktorý mal zomrieť pri zásahu polície, len preto, aby bola vymyslená ešte väčšia miera demonštrácií v novembri 1989."

V roku 2010 získal cenuLiterárneho fonduza najlepšiu knihu v kategórii spoločenských vied za rok 2009 ku kniheSpäť k Marxovi?

Vyberám z jeho statusu na FB

Koalícia je v troskách. Poďme ich doraziť referendom, veď oni už melú z posledného:

1. SaS prišlo o svoju "Drama Queen". Dramatický odchod Lucie Nicholsonovej dva dni po tom, čo sa zosmiešnila pred celým Slovenskom, bude zrejme onedlho nasledovať rovnako dramatický príchod do Progresívneho Slovenska.

2. Inteligenčný kvocient SaS sa po odchode "maturitnej" europoslankyne zo strany okamžite razantne zvýšil, gratulujeme. Našťastie, v strane ostáva ich druhý mozgový trust - Jana Bittó Cigániková. Tá bude naďalej rozveselovať liberálne publikum svojimi nohavičkami a ďalšími pádnymi argumentmi.

3. Ako sme sa dozvedeli, na povestnej tlačovke Nicholsonovej sa Cigániková vyskytla ako stranícky nábytok - postavili ju tam a ona s tým, čo hovorila Nicholsonová o miliarde, nemala nič spoločné. Len sa tam tak ocitla ako komparz - aké hrdinské od Janky, že?

4. SaS sa už medzitým chystá na predčasné voľby. Celá Bratislava je oblepená predvolebnými billboardami Sulíka - ja len, že prečo by niekto pchal ťažké peniaze do takejto politickej kampane uprostred volebného obdobia. Sulík sa už pripravuje na voľby - dobré vedieť.

5. Rozpadá sa aj Sme rodina, okresné štruktúry sú zdesené z toho, že strana neplní svoj program a na kľúčové pošty dosadzuje Borisových mafošov. Žiadne byty, žiadna sociálna pomoc, žiadna ochrana pred migráciou - len pletky s transsexuálmi, vyhadzovanie sestričiek a mastenie vačkov.

6. Je vrcholom naivity, že niekto uveril Borisovi Kollárovi, že mu záleží na nejakom programe či straníckych štruktúrach - keď ho necháte pri válove, odsúhlasí aj Sorosovho fanatika na čele migračného úradu.

7. No chápete - úplný slovenský Salvini. Za tučný kšeftisko sem navozí aj celú Sýriu a ak na tom zarobí, pridá aj polovicu Líbye. Niekto sa čuduje, že už padol na 5% a že od neho húfom odchádzajú aj vlastní straníci?

12. Byť väčší sociálny netvor ako Sulík, to je na zápis do Guinessovej knihy rekordov.

13. V polčase rozpadu je aj OĽaNO. O členov síce neprichádzajú, lebo nikdy žiadnych nemali. Ale už je na odchode poslanec Čepček, stredoveké krídlo strany poškuľuje po vytvorení novej kresťanskej strany a jediný, kto ešte Matovičovi ostal, je Chlóra Buanda Salara Banda alias hajlujúca teta márne sa modliaca za Matovičovu múdrosť.

14. Ruku na srdce: aj poslanci OĽaNO vidia, ako sa rútia ku dnu Matovičove preferencie a postupne vyliezajú z Matovičovho pozadia a hľadajú, kde inde by sa upichli, keď OĽaNO padne na nulu.

15. To, že Matovič, je psychopat už pochopili aj takí mozgoví titáni ako Pročko či Tabak - OĽaNO je dva milimetre od zániku. Už ich len - doraziť.

Štyri strany a všetky v ťažkej existenčnej kríze. Referendom ich môžeme doraziť. Preto má zmysel podpisovať, burcovať, bojovať za predčasné voľby.

Matovičova mafia končí a čím skôr sa rozpadnú, tým lepšie pre Slovensko.

Dorazme ich!

Ďalší status

9. Nerozumiem, prečo na Slovensku nechávajú našich rodičov zomierať a neskúšajú ich liečiť. Nerozumiem, prečo pri vakcínach nevadí, že môžu mať vedľajšie účinky, ale lieky zakazujú, lebo si nie sú istí vedľajšími účinkami - čo je toto za logiku?!

10. Spomínam si na ten bezútešný rozhovor s lekárom, keď mi naznačoval, že to vyzerá zle - od prvého dňa som mal pocit, že vlastne ani nevolám do nemocnice, ale do paliatívneho ústavu. Akoby sa len čakalo, kedy naši otcovia zomrú.

11. V ten istý ponurý deň mi na škole oznámili, že mi nepredĺžia zmluvu. Neskôr Eduard Chmelár medializoval informáciu, že to bolo na pokyn z ministerstva. Lebo Matovič sa mstí.

12. Je dobre, že sa toho otec nedožil - odchádzal s dobrým pocitom, že pri všetkom tom politickom terore, ktorý tu spustil Matovič, si aspoň akademická sféra udrží nezávislosť a nebudú vyhadzovať ľudí za iné politické názory.

13. Znášal by to ťažko, mal mimoriadny zmysel pre férovosť. Nedožil sa ani toho, že na čelo prokuratúry postavili Lipšica, ktorým pohŕda 90% slovenskej populácie. Spolitizované monštrum, ktoré tam nasadili ako bič na opozíciu.

14. Takto dopadla "demokracia" po vyše 30 rokoch - to chce fakt niekto nadávať na komunistov? Veď nech sa pozrie, čo tu pácha Matovič. To chce naozaj niekto povedať, že sme dnes slobodnejší?

Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha získal aj ocenenie – Rad priateľstva od Klubu českého pohraničia. Na túto organizáciu pritom v minulosti upozornila aj Bezpečnostná informačná služba a české ministerstvo vnútra.

„Krásne. Nečakal som to. Dojalo,“ napísal na sociálnej sieti.

Viaceré české médiá píšu o tom, že predstavitelia Klubu českého pohraničia majú blízko k ideológii KSČM a o Nežnej revolúcii z roku 1989 sa vyjadrujú ako o kontrarevolúcii.

Členovia spolku schvaľujúokupáciu Československavojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Podľa nich malo ísť o bratskú a internacionálnu pomoc.

„Žiadna okupácia tu vraj nebola. Vstup vojsk len zastavil ruku tých, ktorí o 20 rokov neskôr rozkradli túto krajinu,“ vyhlásil vo vysielaníČeského rozhlasuMilan Richter, predseda Národnej rady Klubu českého pohraničia v júni 2016.

Veľkú polemiku vzbudil aj plán spomínanej organizácie vztýčiť sochu pohraničníka, ktorá mala dosahovať výšku štyroch metrov a mala niesť názov Na stráži míru.

Paradoxne to boli práve komunistickí pohraničníci, ktorí zabili na hraniciach viacero ľudí, snažiacich sa dostať z vtedajšieho komunistického Československa na Západ. Po verejnom tlaku však nakoniec so svojou iniciatívou nepochodili.

Samotný Blaha tiež problém v tomto ocenení nevidí. Tvrdí, že pre neho je dostatočnou referenciou ďakovný list, ktorý tomuto klubu adresoval český prezident Miloš Zeman.

Ten Zeman čo si ohovoril Dubčeka a Fico mu tlieskal.

