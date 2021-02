Referendum súdruha Fica na záchranu mafie.

Je pravdepodobné, že hoci by iniciátori s pomocou odborárov a zamestnávateľských zväzov vyzbierali 350 tisíc podpisov opravnených voličov, čo je podmienka vypísania referenda,

Štefan Martoš. Video o referende (YB)

Je pravdepodobné, že vypísaného referenda sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených občanov a referendum bude neplatné.

Je nutné dodať, že zmyslom referenda Fica a Pellegriniho nie je zlepšiť život občanov, ale zmyslom je odstaviť vládu Igora Matoviča,zastaviť obrodný proces, odstrániť v polícii, na súdoch a na prokuratúre ľudí, ktorí mali odvahu vydať pokyny k zatýkaniu zločincov a zoštátňovať zločinom získaný majetok.

Ak by sa vypísaného referenda zúčastnila viac ako polovica oprávnených občanov, ich dôvodom by musela byť nespokojnosť s vládou, ktorá by vyzametala pamäť občanov na 12 rokov rabovania Ficovlády.

Na pamäť občanov sa koalícia nesmie spoľahnúť a nesmie zostať pasívna.Snahou Fica bude koalíciu kompromitovať, poslancov peniazmi a strany sľubmi o budúcej spolupráci korumpovať, znedôverovať, rozdrobovať a zatlačiť do defenzívy a rozkladu.

Dnes je dôležité koaličné vzťahy konsolidovať a uzatvárať dohody o spolupráci po referende.

Ficovým spojencom je mutovaný covid, ktorý spôsobí tisíce smrti. Vyzývaním ku slobode, k otvoreným reštauráciam, k športovým podujatiam a k nerešpektovaniu vlády bude vytvarať podmienky šírenia pandémie. Aby bolo čo najviac mrtvych a chorích.

Za všetko zlo bude na vine Matovič. Ak si nesplnia povinnosť generálny prokurátor Žilinka, minister vnútra Mikulec a prezident PZ Kovarčík a ak Fico a spol. nebudú obvinení a väzením spacifikovaní, budú menovaní kompetentní morálne zodpovední za následky množstva úmrtí.

Nemenej dôležitá je komplexná sebareflexia koaličných strán. Majú na to krátky čas. Za rok vlády sa každý vyvŕbil.

Jeden je neschopný parazit, druhý má lepkavé prsty, tretí je kariérista, štvrtý ma vidinu vysokého platu, nič nerobenia a bohatstva, štrtý má papaláške maniere.

Najhoršie by bolo občanov Ficom vydierať, Fica podceniť, vec odkladať a nič nerobiť.

Na Slovensku politické strany voľby nevyhrávajú, na Slovensku politické strany voličov strácajú a voľby prehrávajú.

Strane OĽaNO navrhujem zverejniť program o povinnom priznaní výšky príjmu a majetku politikov,štátnych úradníkov a určených osôb od roku 1989.

A program o zoštátnenia majetku získaného zločinom a zároveň treba 100%- zdanenie príjmom nevydokladovaného majetku tých istých osôb od roku 1989. K tomu samozrejme vysoké tresty.

Nie je možné, aby politik, alebo štátny úradník šiel za 10 miliónový podvod na 10 rokov do väzenia, pričom vyvezené, preprané a v zahraničí investované financie mu zostanú, takže za každý deň väzenia mu na účte natrvalo zostane "odškodné" 2 739 eur.

Vyhlásenie o potieraní korupcie občanom nič nehovorí, pokiaľ policajti, sudcovia, prokurátori, politici, štátni úradníci a mafia neprichádzajú o peniaze, majetok a nenapĺňajú väzenia.

Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho!!!

Štefan Martoš, dôchodca.

Navrhujem organizátorom referenda urobiť radšej nové referendum inú petičnú listinu a tri nové otázky, ktoré by mali byť predpokladom 100%-ného úspechu petície a masovej účasti občanov na referende.

Otázky znejú:

1- Ste za prijatie zákona o povinnom priznaní príjmov a majetku všetkých politikov, štátnych úradníkov a určených osôb s pôsobnosťou od roku 1989?

2- Ste za zoštátnenie zločinom získaných majetkov a hza 100%-né zdanenie príjmom nevydokumentovaných majetkov týchto osôb s pôsobnosťou od roku 1989?

3- Ste za zavedenie doživotného trestu väzenia pre tých, ktorí ako politici a štátni úradníci podvodom, zneužitím, znevýhodnením štátu a iným spôsobom získali, alebo spôsobili škodu za viac ako 1 milión eur?

V tomto prípade doporučujem organizátorom petície a referenda najskôr ukázať majetkové priznanie, aby sa nestalo, že v deň referenda budú čakať v cele na svoj posledný deň.