Jankovská, Kičura, Haščák na slobode o chviľku pustia Kováčika, Bodora a bude vymalované

Ostatní su zatiaľ len a len vo väzbe. Ani Kočner,ani Baštrák, ani Majský neprišiel o majetok. Prepísali ho na príbuzných. Hotová komédia zo strany štátu. Ešte ostatným zaplatíme odškodné. Kollár ich chce pustiť.

Video o prepustení Jankovskej (FB)

Hanba totálna neschopnosť o chviľku máme nazad zločincov ak sa my občania neozveme a nezabránime tomu. Skutočne naši volení zástupcovia nemaju v sebe kúsok normalneho svedomia a darebáci nám tu budú rozhodovať. Vy si fakt myslite, ŽE to tu dopustime, to ste na omyle a poriadnom. V občanoch to vrie, PRETOŽE JE TO ŠPINAVOSŤ NAJHRUBŠIEHO ZRNA.