Mafia František Imrecze,Jozef Brhel, Michala Suchoba, Milan Grega, Peter Brhel, , Andrej

A prečo boli títo ľudia zatknutí? František Imrecze najvyšší šéf daniarov za Fica je stíhaný pre dohadzovanie zákaziek priateľovi Suchobovi, maľuje sudcom zvláštny obraz o tendroch za desiatky miliónov eur.

Imrecze dnes šéfuje Európskej organizácii daňových správ (IOTA) v Budapešti s ročným platom 150-tisíc eur. Je to mafián zo známeho piateho poschodia riadený Norbertom Bodorom.





O tajných mnohomiliónových zmluvách v prosech Suchobu a Brheľa vraj nerozhodol sám, pred ich podpisom si postup vraj nechal posvätiť nezávislým úradom UVO. Takto sa bránil bývalý šéf daniarov František Imrecze pred sudcom, ktorý ho začiatkom februára po obvinení v kauze Mýtnik poslal do väzobnej cely.

Bývalý vysokopostavený štátny úradník zvolil veľmi podobnú obhajobu podozrivých zákaziek finančnej správy ako pred dvoma rokmi, keď sa o ne zaujímali Aktuality.sk. Pri detailnom pohľade na jeho argumenty ale človek rýchlo zistí, že na nich niečo nesedí.

Tajné IT zákazky za 42 miliónov eur získala firma Imreczeho kamaráta Michala Suchobu a profitoval z nich mal aj oligarcha Jozef Brhel.

Konzultácia s úradom

„Finančná správa analyzovala spôsob obstarania, vraj ho konzultovali s Úradom verejného obstarávania,“ tvrdil Imrecze 1. febrúára pred sudcom Špecializovaného trestného súdu, ktorý napokon aj tak schválil návrh na jeho väzbu. Samozrejme klamal.

Podľa vyšetrovateľov mal byť hlavou tejto skupiny ktorá rozkrádala IT zákazky Jozef Brhel. Tomto prípade malo ísť o známe utajované IT zmluvy, ktoré uzavrela Finančná správa SR pod vedením Imreczeho s firmami Michala Suchobu. Podnikateľ tam mal utajené kontrakty za desiatky miliónov eur.

Jozef Brhel sused Juraja Širokeho majú paláce postavené vedľa seba v Záhorskej Bystrici.

Brheľ je oligarchom z pozadia Smeru-SD. Podľa Jaroslava Haščáka bol Brhel jedným z akcionárov Smeru. Brhel je spájaný s mnohými kauzami a firmami najmä v oblasti IT a energetiky.

Brhel bol v minulosti štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva za HZDS.





https://www.aktuality.sk/clanok/860930/kauza-mytnik-frantisek-imrecze-ide-do-vazby/

Michal Suchoba spoločník Brheľa v kradnutí sa skrýval v Emirátoch obľubenej destinácii našich oligarchov a politikov minimálne od čias Majského. Radi sem chodia Fico, Kaliňák aj Norbert Bodor



Michal Suchoba o sebe píše že je

podnikateľ, investor, manažér. Počas kariéry založil a riadil viacero spoločností a projektov, prevažne v segmentoch IT, finančnictva aj zdravotníctva vraj spravoval prostriedky v hodnote stoviek miliárd dolárov a realizoval biliónové transakcie.

Najúspešnejšie projekty

Nový obchodný informačný systém pre Slovenskú aj Českú sporiteľňu

Systém Štátnej pokladnice preSlovensko, Česko a Juhosláviu

S tímom Allexis vraj predstavil riešenie na overovanie pravosti alkoholických a tabakových výrobkov, rozhodne treba si dať pozor na únik daní.

Ďalšie riešenia, ako Origuard PHARMA alebo Origuard FCMG, ktoré pomáhajú v oblasti farmaceutík a rýchloobrátkového tovaru bojovať proti problému globálneho rozmeru – falšovaniu výrobkov.

Obrovskú dávku inšpirácie mu poskytujú športy a cestovanie. Je náruživý cyklista, rád si zacvičím v posilňovni, zalyžuje si alebo zahrá ľadový hokej. V lietadle trávi viac času, než v MHD.

Imreczeho obrana že o rozkrádaní nevedel, stojí na hlinených nohách. Ak sa bránil konzultáciami s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), treba k tomu dodať aj závery tohto úradu. Jeho kontrolóri totiž už v roku 2019 potvrdili, že finančná správa pod vedením Imreczeho zmluvami so Suchobom porušila zákon.





porušila pri miliónových zmluvách bez súťaže základné princípy verejného obstarávania. Väčšinu kontraktov získal niekdajší Imreczeho spoluhráč z golfu, ktorý neskôr Kočnerovi sľuboval úľavy u daniarov Michal Suchoba.

Finančná správa ešte pod vedením Františka Imreczeho uzavrela utajené zmluvy bez súťaže za viac ako 30 miliónov eur v rozpore so zákonom.

Daniari uzavreli utajené zmluvy bez súťaže vďaka výnimke určenej pre obstarávanie vojenskej techniky. Väčšinu služieb vyplývajúcich zo sporných kontraktov im dodala firma Allexis, patriaca Imreczeho známemu Suchobovi z golfových turnajov.

Majiteľ IT spoločnosti Michal Suchoba sa s niekdajším vysokým štátnym úradníkom nestretol iba na ihrisku. S Imreczem si užili spoločné chvíle aj v luxusnom podniku v centre Bratislavy.

Imrecze skončil v kresle prezidenta finančnej správy po prevalení kauzy colných podvodov za 300 miliónov eur. Od začiatku popiera, že Suchoba je jeho kamarát.

https://www.aktualityk/clanok/742617/i.smrecze-zvyhodnil-kamarata-z-kocnerovej-nahravky-milionove-zmluvy-uzavrel-nezakonne/

Imreczeho utajeným zmluvám síce naozaj predchádzala komunikácia s ÚVO. Tá však mala viac charakter podivuhodnej korešpondencie s vtedajším kontroverzným podpredsedom ÚVO Andrejom Holákom zo SMERU ako riadnej úradnej komunikácie.

Ak by totiž nejaký úrad potreboval posvätenie alebo radu pri postupe od ÚVO, tak sa buď poradí s oddelením metodiky, alebo požiada úrad o vypracovanie metodického stanoviska k nejakému prípadu. To však vypracúvajú kvalifikovaní zamestnanci s rokmi praxe vo verejnom obstarávaní a nie politickí nominanti, akým bol aj Andrej Holák na poste podpredsedu ÚVO.

Pred nástupom na túto pozíciu bol Holák nielen členom Smeru, ale aj jeho okresným predsedom v bratislavskom Novom Meste. Holák sa preslávil ako člen komisie v škandalóznom mýtnom tendri,

V ére prvej Ficovej vlády bol šéfom úradu ministerstva dopravy, kde neskôr pôsobil aj ako štátny tajomník. Robil aj okresného šéfa Smeru v Bratislavskej časti Nové Mesto.

Andrej Holák v ére prvej Ficovej vlády bol šéfom úradu ministerstva dopravy, kde neskôr pôsobil aj ako štátny tajomník. Robil aj okresného šéfa Smeru v Bratislavskej časti Nové Mesto.

Andrej Holák bol v roku 2008 členom výberovej komisie v kontroverznom mýtnom tendri - víťaz vtedy dal ponuku o 221 miliónov eur drahšiu ako najlacnejšia konkurencia. Napriek tomu zákazku získal, lebo ostatných uchádzačov zo súťaže vylúčili.



https://www.aktuality.sk/clanok/640839/sefoval-okresnemu-smeru-chce-dohliadat-na-statne-tendre/

Do vedenia košickej teplárne vymenovali bývalého smeráka Holáka z kauzy mýtny tender, podnik patrí do MH managementu a to je akciová spoločnosť, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách

Hoci v minulosti čelil viacerým škandálom, šéf MH manažmentu Ľuboš Lopatka aj minister hospodárstva Richard Sulík s jeho nomináciou nemajú problém.

Andrej Holák vyrábal kauzu za kauzou bol exministrom Žigom vymenovaný do funkcie predsedu predstavenstva štátneho MH manažmentu.

Po zmene vlády sa šéfom stal Lopatka, Holák je po novom podpredsedom. Z titulu funkcie sa dostal do predstavenstva košickej teplárne, ktorá patrí MH manažmentu.

Štátnu firmu preslávila vyše 70-miliónová odmena pre advokáta Radomíra Bžána. Advokátovi ju odklepol Holákov predchodca Branislav Bačík.

Toho exminister Žiga pre problémy s vyjednávaním Bžánovej odmeny odvolal a nahradil ho novým šéfom, ktorým bol Andrej Holák.

Aj po zmene vlády a šéfa MH manažmentu teda aj za Richada Sulíka kontraverzný Holák v štátnej firme zostal.

Holákovi sa však nedarilo len pod ministrom Žigom. Pred pôsobením v MH manažmente pracoval v nezávislom úrade kontrolujúcom tendre – ako podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Na úrad sa dostal z nie až tak nezávislej pozície – dovtedy bol totiž členom Smeru, ktorého okresnej organizácii Bratislava-Nové Mesto v minulosti šéfoval.

Na Úrade pre verejné obstarávanie v roku 2018 rezonovala kauza, ktorá čiastočne zasahuje aj do éry Holákovho pôsobenia vo funkcii podpredsedu.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák vtedy na tlačovej besede vyhlásil, že zistil nečinnosť úradu vo vyše 70 starších konaniach.

Aj z toho dôvodu sa Holák nestal členom Rady ÚVO, do ktorej opakovane kandidoval.

Ešte Predtým Holák pôsobil v pozícii štátneho tajomníka ministerstva dopravy, kde bol zodpovedný aj za škandalózny mýtny tender.

Ale u Sulika vraj na hospodárstve nekádrujú

Aktuality.sk sa pýtali na angažovanie Holáka šéfa MH manažmentu Ľuboša Lopatku. Ten prišiel na čelo štátnej firmy zo siete nemocníc Svet zdravia z portfólia Penty, v minulosti bol aj šéfom Sociálnej poisťovne.OBR Lopatka





Lopatka má Prepych, o akom sa bežnému Slovákovi ani nesníva. Exšéf Sociálnej poisťovne Ľuboš Lopatka (59) vlastní hriešne drahý byt v hlavnom meste, ktorý sa teraz snaží predať.

Čo všetko mal súčasný riaditeľ spoločnosti MH Manažment v luxusnom mezonetovom apartmáne k dispozícii a prečo sa ho snaží zbaviť? Obrovská terasa, bazén, saunový svet a krásny výhľad zo 16. poschodia na Staré Mesto a vrch Kamzík

https://www.cas.sk/clanok/988295/byvaly-sef-socialnej-poistovne-predava-hriesne-drahy-byt-luxus-o-akom-sa-beznemu-slovakovi-ani-nesniva/

„Nikdy ma nezaujímala stranícka, náboženská a sexuálna orientácia žiadneho z kolegov,“ vyjadril sa Lopatka.

Tvrdí, že hoci bezhraničná dôvera neexistuje, doterajšiu spoluprácu s Holákom hodnotí ako konštruktívnu.

Lopatka dodáva, že Holák len na istý čas „zalepil“ personálnu dieru v TEKO. „Andrej Holák je v pozícii člena predstavenstva TEKO s určitosťou len dočasne, do uskutočnenia výberového konania.“

TEKO Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centralizovaného zásobovania teplom na Slovensku. Hlavným odberateľom tepla je TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO), prostredníctvom ktorého TEKO, a. s. zásobuje 78 000 košických domácností.

Nový riaditeľ s ním ale ráta aj v budúcnosti. „Budem rád, ak pán Holák obsadí dve miesta v dozornej rade teplárenských spoločností Zvolen a Martin a stane sa tak vo verejnom záujme,“ uzavrel šéf MH manažmentu.

Voči Lopatkovým zámerom nemá výhrady šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík on má rád aj Václava Miku takže nieto divu.

Takže čujme Balonika



„Manažérskym schopnostiam Ľuboša Lopatku dôverujem, už viackrát ma presvedčil, že vie, čo robí,“ uviedol na margo Andreja Holáka a jeho pozície v MH manažmente minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Ale je zaujimevé že po publikovaní článku šéf MH Manažmentu redakciu informoval, že prebehlo v TEKO výberové konanie. Po jeho ukončení Andrej Holák požiadal o ukončenie funkcie člena predstavenstva. Dufajme že nedaju Ciganikovú alebo Miku

Holák je ale aj dnes členom predstavenstva MH manažmentu spadajúceho pod rezort hospodárstva Richarda Sulíka.

Pokračujeme s Imrecem a jeho výberovými konaniami keď bol Holák na UVO

Aj Holákova odpoveď na Imreczeho žiadosť však napokon obsahovala odporúčanie, aby zvolený postup tajného výberu dodávateľa na obrovské zákazky aspoň náležite vysvetlil. Ani túto požiadavku však finančná správa na čele s Imreczem nesplnila, skonštatovali neskôr kontrolóri.

Stratený list

Navyše Imreczeho korešpondencia s Holákom, na ktorú sa teraz obvinený exšéf daniarov odvoláva, sa ako celok nezachovala. Bývalý šéf daniarov v rozhovore pre Aktuality.sk nevedel povedať ani to, kam svoj list s otázkou adresoval.

„Pýtate sa ma na jeden z viac ako 40-tisíc listov, ktoré som ako šéf finančnej správy podpísal. Pred šiestimi rokmi. Nie, naozaj si nepamätám. Bolo pre mňa dôležité získať stanovisko ÚVO a to finančná správa získala,“ odpovedal Imrecze na otázku, či list zaslal na odbor metodiky, alebo Holákovi osobne.

To je smiešne že si Imrecze nespomína na list ohľadom zákaziek za 40 melonov berie to ako šálku kávy

Imreczeho list sa nám nepodarilo z finančnej správy získať ani po oficiálnej žiadosti podľa infozákona. „Finančná správa predmetným listom nedisponuje,“ uviedla inštitúcia bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia. Na otázku, či bol tento list skartovaný, daniari odpovedali stroho. „Finančná správa predmetným listom nedisponuje.“

V prípade prvej utajenej zmluvy, ktorú uzavrel Imrecze s firmou Lynx, je to aj tak jedno. Uzavreli ju totiž ešte predtým, ako došlo ku konzultácii s Holákom.

„Napájali sme sa na systém policajného zboru a mali sme vylúčený akýkoľvek iný postup,“ zdôvodňoval v minulosti Imrecze dôvody, prečo súťaž na dodávateľa nevypísali.

Prieskum trhu

Bývalý šéf daniarov si v obhajobe tajných zmluv pomáhal pred sudcom ŠTS Miroslavom Mazúchom aj ďalším argumentom, ktorý je navlas rovnaký, ako sa snažil použiť už v minulosti – spomínal prieskum trhu, ktorý mal uzavretiu zmlúv predchádzať.

„V prípade spoločnosti X bol uskutočnený prieskum trhu na identifikáciu najvhodnejšieho riešenia, resp. na to, či prezentované riešenia spoločnosťou X pre finančnú správu boli naozaj najvhodnejšie,“ uviedol Imrecze.

Tento prieskum trhu pritom zadával Imreczeho vtedajší podriadený Daniel Čech, ktorý sa k trestnej činnosti priznáva. Prieskum trhu, na ktorý sa Imrecze odvoláva, je vlastne analýzou od firmy Iquap Tomáša Druckera.

Daniel Čech pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie daní a ciel finančnej správy. Polícia obvinila Čecha z toho, že od októbra 2014 do mája 2015 dostal za krytie Böhmových podvodov na daniach úplatky v sume 32 tisíc eur. Je obvinený z brania úplatkov. Je obvinený aj Norbetom Bodorom tvrdil že cje to klamstvo ale dnes už chce byť kajúcnikom.





Čech mal kryť daňové podvody pri kšeftoch s palivami a minerálnymi olejmi bývalého príslušníka SIS a terajšieho podnikateľa Františka Böhma. Böhma NAKA tiež trestne stíha v rozsiahlom korumpovaní najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek štátu. Podnikateľ je stíhaný na slobode, keďže spolupracuje na objasnení trestnej činnosti páchanej vysokými funkcionármi polície, tajnej služby a finančnej správy. V prípade Judáš NAKA obvinila aj exprezidenta polície Milana Lučanského. Ten ale krátko po obvinení, 30. decembra 2020, spáchal vo väzenskej cele samovraždu.

Pokračujeme Imreczem.

Analýzu firmy Suchobu Allexis daniari obstarali spôsobom, ktorý minimálne vzbudzuje rozpaky. V prieskume trhu totiž vyberali z dvoch ponúk – rozhodovali sa medzi Druckerovou Iquap a Suchobovou Allexis, ktorá neskôr napriamo utajované zmluvy aj dodávala. Ak by v prieskume trhu zvíťazil Allexis, tá istá firma by teda analyzovala „vhodnosť obstarania zákazky“ a následne aj dodávala celú zákazku.

„Zúčastňujeme sa všetkých tendrov z nášho odboru, na ktoré máme kapacitu, lebo prostredie aj smerovanie veľmi dobre poznáme,“ vysvetľovala v roku 2019 šéfka Allexisu Jana Rovčaninová dôvody, prečo sa uchádzali o dodanie analýzy zákazky, ako aj o samotnú zákazku. Rovčaninová je dnes v kauze Mýtnik vo väzbe rovnako ako Imrecze. Majiteľa Allexisu Michala Suchobu v stredu zadržal Interpol v Dubaji.

Firma Allexis v prieskume trhu ponúkla na cent presne rovnakú sumu, ktorú daniari uviedli ako predpokladanú. Iquapu by teda stačilo ponúknuť o euro menej a v každom prípade by zákazku na analýzu vyhral.

Iquap, Allexis aj tretiu firmu – ktorá nakoniec ponuku nepredložila – daniari oslovili 27. decembra 2012. Dodanie analýz pritom podľa zadania prieskumu trhu požadovali do štyroch kalendárnych dní, teda do 31. decembra. Do tohto dátumu nakoniec daniari ani len nevystavili objednávku, tá prišla až 14. januára.

K reálnej dodávke analýz napokon došlo až v júni. „Finančná správa realizuje viac ako 300 prieskumov a verejných obstaraní ročne. Naozaj si myslíte, že jej prezident má kapacitu kontrolovať každý jeden úkon sekcie ekonomiky?“ reagoval Imrecze na otázky, týkajúce sa podozrení pri prieskume trhu na analýzy.

A aké odporúčanie smerom k plánovanému obstaraniu drahého IT projektu vlastne daniari v analýze dostali? „Na základe analýzy súčasného stavu by bolo vhodné riešiť inicializáciu a obstaranie riešenia ako nástroja na boj proti organizovanému zločinu. V rámci tohto nástroja je nevyhnutná prísna kontrola informovanosti tretích strán.“

Materiál teda v skutočnosti neobsahuje odporúčanie na nezákonné použitie výnimky z verejného obstarávania, teda na tajný priamy výber konkrétneho dodávateľa.





Nahnevaný Drucker bývalý šef pošty a minister vnútra





Aktuality.sk oslovili aj zakladateľa firmy Iquap a neskoršieho politika Tomáša Druckera. Podľa vlastných slov v čase zákazky pre finančné riaditeľstvo ani nevedel, že sa tam niečo také rieši. „Bol som na pošte (šéfoval Slovenskej pošte, pozn. red.), vystúpil som z funkcií vo firme. Ale viem presne, o čom hovoríte, lebo ste o tom písali pred dvoma rokmi. Vtedy som to vo firme zisťoval a bol som nahnevaný a vytočený,“ uviedol dnešný šéf strany Dobrá voľba.

Podľa Druckera nemal byť celý projekt utajený a celá situácia je zjavným dôkazom toho, že Imreczemu nešlo o normálne obstarávanie. „Je neakceptovateľné, aby si takýto výstup zadali konzultačnej firme a na základe toho uzavreli zmluvy za desiatky miliónov eur,“ dodal exmin11ister zdravotníctva a vnútra.

Drucker uviedol, že okrem samotnej analýzy nemala firma Iquap žiadne ďalšie aktivity spojiteľné s firmou Allexis ani so Suchobom. „Pre mňa je ten človek dlhodobo toxický,“ uzavrel Drucker.

https://www.aktuality.sk/clanok/866773/od-brhela-k-boedoerovi-jan-kuciak-ich-uz-davno-opisal-vsetkych/