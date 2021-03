Igor Matovič a jeho bomba kšeft Sputnik doporučený Dankom a Ficom .

Matovičovi sa podaril bomba kšeft kupil neregistrovanú a neoverenú vakcínu pre polku Slovenska zo samotneho Ruska z Moskvy. Ani samotní rusi jej neveria je ňou zaočkovaných len dve percentá obyvateľstva Ruska.

Video

Bomba kšeft nebolo rozumnejšie urobiť prieskum koľko ľudí chce Sputnik ? (YB)

Ruskí obchodní cestujúci s ňou jazdia po Afrike a Južnej Amerike snažia sa ju predať aj v najodľahlejších kútoch zemegule. Veľký uspech s ňou nemaju aj napriek masívnej propagande aka je vraj vakcína Sputnik skvelá a aké sú ostatné vakciny na prd. Už toto je zarážajúce.

Podľa Matoviča vraj je to bomba kšeft musel urobiť narýchlo lebo už nebude, och aka vzácnosť. Vcelku by ma zaujímala aj cena a či tie 2 milióny sú všetko čo objednal alebo je už objednané aj ďalšia várka. Dúfajme že sa dozvieme aj ekonomické podrobnosti nákupu tohto pokladu.

Cez akú spoločnosť, alebo firmu bola zakúpená, či tam nie je napriklad aj doktor Max, jej cena a koľko sme sa zaviazali ešte nakúpiť ? Prečo ešte pred nákupom nebola schválená slovenskými odborníkmi a laboratoriami.

Predpokladám že tie dva týždne čo sa nebude očkovať sa to ešte bude overovať. Asi sme kúpili mačku vo vreci. Nebolo by spravnejší postup najprv to preveriť našimi labakmi a až potom nakúpiť?

Rýchlo všetko zaočkujeme ruskou vakcínou a bude po korone. Igor rozbil občanom potajme prasiatko s úsporami a detičkám kupil vakcínu. Aka radosť.

To také jednoduché pán Matovič nebude.

Matovič to urobil to rýchlo zrejme bez vedomia koaličných partnerov oznamil to Veronike Remišovej tušim dva dni pred príletom lietadla, potajomky bleskovo a ihneď v obrovskom objeme pre polku dospelej populacie Slovenska. a pravdepodobne na 99 percent bez poradenia sa s odborníkmi. Možno mu to odporučili Danko,Fico a Boris Kollár. O chviľku zdôvodním moje indície.

Vitaj vakcína! Včera vítali ruskú vakcínu v Košiciach na letisku Matovič a Krejči pripomenulo mi to bozkávanie výložiek. Hneď tlačovka takže fasa sme zachránený ruskou neregistrovanou vakcínou.

Dve natešené detičky vítajú novú hračku. Zatlieskajme.He he vyfukli sme ostatným bomba tovar, radosť puberťákov. Div, že vakcínu nevybozkavali, proste super ešte mohla zatancovať Lúčnica a nejaké detičky privítať vakcínu chlebom a soľou

Mikuláš Dzurinda bol dlho ticho ale toto už asi nasralo aj jeho. A ma pravdu zas sa chováme ako vazali Ruska nie ako Európania. Zaradili sme sa hneď vedľa Orbána, sme hviezdy. Čo nám tu bude diktovať a doporučovať nejaká EÚ, máme vlastný rozum.

Má to ale háčik nabuduce nás možno pošlú k Rusom keď budeme niečo potrebovať. Jasné aj ja sem tam kupujem od číňanov a vietnamcov aj od suseda ale nakúpiť pre celý štát a by som si netrufol.

Keď som pred mesiacom počúval vyjadrenia kapitána Danka o tom že treba nakúpiť Sputnik považoval som to za zlý vtip. Jeden z jeho šialených nápadov ako pobozkať výložky, stuhy, kríže, zvitky židovských spisov a otrieskat si hlavu o múr nárekov. Pripadne postaviť najväčší bleskozvod na Slovensku a označiť ho ako národnú kultúrnu pamiatku. Aj keď za tým mi samozrejme zasmrdelo zas tento imbecil vybavuje kšeft nejakým rusofilom a lavičiarom. Niektoré firmy ruských oligarchov sú blokované EÚ potom obchody sprostredkujú cez nastrcenych sprostredkovateľov v našom prípade asi oligarchia hlavne Smeru a SNS Danko nič zadarmo nerobí za všetkým sú bobaciky a výhody.

Fico len nedávno vykrikoval že on sa žiadnou vakcínou očkovať nedá a už vonkoncom nie niečim neovereným a hlavne nie z hnusnej ameriky alebo EÚ. Ale pozor Rusku vakcínu neodmieta a považuje to za správny Smer. Ale nedivme sa zajdime do minulosti rok 1981. Podľa slov jeho spolužiakov Fico patril k obdivovateľom filozofie marxizmu-leninizmu a Sovietskeho zväzu, napr. jeho spolužiačka z gymnázia Katarína Šípošová povedala: „Na každom predmete sa prvý hlásil, pričom mal vždy poruke príklad, čo všetko bolo vyrobené v Sovietskom zväze. Hovoril, že všetko na svete vyskumali sovietski vedci. Bolo nám to smiešne.

Sputnik ale smiešny nie je.

Treti doporučenie zrejme poskytuje Boris Kollár on neodmieta treba konať rýchlo a brať čo je aby sa nevykúpilo. Čo čakáme od Kollara vieme, kto sa s rodinou aj so svojimi deťmi vyfotil na Slavíne s nočnými vlkmi.

A zvláštne že aj Kotleba a Mazurek sú mimoriadne ticho, hoci inokedy vrieskajú ako sirény. A jeden môj známy volič Kotlebu sa vyjadril že Sputnik je fajn.

A Igor im to zjedol aj s navijakom. Či a ako jednal o nákupe aj ostatných registrovaných vakcín teda neviem.

Teraz podľa všetkého nastane mediálna masáž otom aký je sputnik úžasný. Ja som len zvedavy , čo sa stane keď mu väčšina zasielky zostane napriek tomu na sklade kto to zaplatí?

Bohužiaľ zdieľam názor Mikuláša Dzurindu a okrem neho aj Milana Lasicu ktorý je k ruskej vakcíne zdržanlivý.

Osobne si myslím že Matovič sa chytil na udicu Danka , Fica a Kollára ako kapor, teraz mu neostava nič iné ako túto blbosť obhajovať

Černobyl podobnosť