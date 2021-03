Manipulácia verejnoprávnych medií Jaroslav Rezník človek Danka a Fica

Jaroslava Rezníka senior povedal zrušiť Mečiarove amnestie: „Je to politická obludnosť, ktorá nemá v dejinách ľudstva páru! To už nie je kopanec do rozkroku demokracie, to je kastrácia demokracie! Synáčik v RTVS je jeho jablčko.

Podobne ako v prípade pozastavenej relácie Reportéri, aj pri vzťahu Jaroslav Rezník – Vladimír Mečiar sa výrazne objavuje meno otca: Jaroslava Rezníka staršieho. Ten bol v rokoch 1997 až 1999 šéfredaktorom denníka Slovenská republika, neslávne známeho propagandistického nástroja premiéra Mečiara. Vo svojich textoch Rezník starší nikdy nešetril silnými slovami a silnými emóciami. Napríklad Dzurindov pokus zrušiť Mečiarove amnestie opísal slovami: „Je to politická obludnosť, ktorá nemá v dejinách ľudstva páru! To už nie je kopanec do rozkroku demokracie, to je kastrácia demokracie!”

Jaroslavovi Reznikovi mladšiemu cinka plat iba OFICIALNE 96 tisíc Eur ročne -čo je 8000 mesačne

...a možno EŠTE ÚPLATKY a NEOPRÁVNENÉ výhody

lebo TV relacie vo verejnoprávnej TV sú často oslavou Fica a Pellegriniho

Reportéri sú kritická relácia, nemôžu hovoriť o tom, že slnko svieti a obloha je modrá, vraví dlhoročná televízna tvár Katarína Začková.

Katarína Začková pracuje v televízii od roku 1986, vyhodili ju odtiaľ len za Vladimíra Mečiara. Vedenie RTVS ju najprv odvolalo z postu tímlíderky Reportérov pre spor o reportáž o dizertačnej práci exministerky Andrey Kalavskej.

Ma veľmi dobré relacie o životnom prostredíŽivotné prostredi táto téma bola a je pomerne kontroverzná. Príroda je zdevastovaná, ekológovia a ochranári na Slovensku sú v opozícii.

9. decembra 2020

Bývalá šéfka Reportérov Katarína Začková a redaktorka Lýdia Kokavcová odchádzajú z RTVS. Obe stáli za reportážou Lacné šperky, ktorá sa týkala vedeckých prác viacerých odborníkov vrátane bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej.

Uviedol riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan v súvislosti s personálnymi zmenami v redakcii.

Vahram Chuguryan je obľubenec Rezníka a pomocou neho tiež robí personálne čistky. Je to smutné že tento občan Armenska sa takto zhovadil.

Presne takto mňa a mojich kolegov vyhodili na bani Dolina komunisti dva roky po 89, ale bola to pomsta za to že sme založili odbory a generálny štrajk.

Takže sa pozrime na tohto pána Chuguryana. Od roku 2000 do roku 2008 pôsobil v Slovenskej televízii ako zahraničnopolitický redaktor. Pochádza z Arménska, kde študoval diplomaciu, v ktorej pokračoval aj na Slovensku na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2008 riadil komunikačné oddelenie na Ministerstve hospodárstva SR za Ľubomíra Jahnátka a od roku 2010 pôsobil v skupine SPP. Chuguryan hovorca Eustreamu, v minulosti pracoval aj na marketingu SPP, na ministerstve pracoval na tlačovom oddelení ministerstva hospodárstva.Zodpovedal aj za komunikáciu prepravcu plynu do Európskej únie, spoločnosti Eustream. V roku 2016 nastúpil na pozíciu riaditeľa komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za Petra Plavčana z ministerstva odišiel a venoval sa súkromnému podnikaniu. Aby ho pod svoje krídla vzal Jaroslav Rezník ako vedúceho spravodajstva navrat strateného syna. V RTVS pôsobí ako šedá eminencia niečo ako kardinál Richelieu Jaromira Rezníka

Samozrejme pod týmto človekom spravodajstvo nikdy nebude objektívne a potom RTVS pripomína skôr konšpiračný web. Ja osobne som rád že TV vôbec nesledujem dokonca ani TV prijímač nevlastním pre mňa je to ako odpad. Pozerám si všetko cez internet a správy si vyberám.

Vzhľadom k tomu že Varham aj Rezník su kone kapitána Danka a nebráňme sa aj myšlienke že aj Borisa Kollára a vidieť na snímke že náš kapitán má výborne vzťahy aj s Putinom a podľa snímky Putina s Varhamom je možné že naše spravodajstvo je riadené možno aj z Ruska.

Jaroslav Rezník

Rok 1993 pôsobil vo funkcii riaditeľa Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach.

V roku 1997 ho parlament za vlády Vladimíra Mečiara zvolil vo veku 31 rokov za ústredného riaditeľa rozhlasu. V tom čase mal silné väzby na HZDS (krátko po zvolení navštívil centrálu HZDS) aj preto, že jeho otec Jaroslava Rezníka starší bol matičiar a dva roky šéfredaktor denníka Slovenská republika.

Vo funkcii (ústredného) generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu, pôsobil celé dve funkčné obdobia - teda 8 rokov. Za obdobie Rezníka v rozhlase došlo k najvýraznejšiemu prepadu počúvanosti a prehlbovala sa aj finančná strata rozhlasu.

V roku 2005 po skončení funkčného obdobia Františka Tótha pôsobil na ministerstvo kultúry ako štátny radca, istý čas aj za ministra Mareka Maďariča.

V roku 2007 bol zvolený za generálneho riaditeľa TASR a opakovane v roku 2014.

Za jeho obdobia bola predaná budova TASR aj s pozemkom pod ňou skupine J&T a Rezník presťahoval TASR do priestorov J&T. [3]

Verejnoprávna tlačová agentúra pod vedením Jaroslava Rezníka predala v roku 2016 účelové zariadenie vo Vysokých Tatrách pod cenu. Chatu kúpila spoločnosť SPV98, za ktorou stojí advokát Ján Gajan známy aj z kauzy Dobytkár.[6]

Na post generálneho riaditeľa RTVS bol zvolený parlamentom v júni 2017 (za Rezníka hlasovalo 95 poslancov, za Václava Miku 50. Spolu hlasovalo 147 poslancov, na zvolenie stačilo 74 poslancov). [3] Do funkcie nastúpil 2. augusta 2017.

Je synom Jaroslava Rezníka staršieho. V januári 1990 bol zvolený za predsedu Spolku slovenských spisovateľov a od apríla 1993 bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. V rokoch 1997 – 1999 bol šéfredaktorom denníka Slovenská republika a od mája 2000 redaktorom dvojtýždenníka Teleplus.

Ján Gajan a Ivan Tudaj uviazli v utorok v rukách polície spolu s ďalšími dvoma mužmi, obvinenie si napokon vypočuli traja z nich: Ide o prípad podplácania pri reštitúcii pozemku.

„Za zabezpečenie kladného vybavenia reštitučnej náhrady mali požadovať úplatok 40% z výmery. Pozemky mali následne previesť na blízke osoby a majetkovo alebo personálne prepojené spoločnosti,“

Obvinený Ján Gajan je blízky Kvietikovi

Meno Jána Gajana figuruje pri množstve spoločností vo vlastníctve Slavia Capital. Gajan je napríklad šéfom dozornej rady firmy Impre Media, ktorej Jaroslav Rezník predal polovicu verejnoprávneho portálu teraz.sk.

Gajan tiež zapisoval viaceré firmy z portfolia Slavie Capital do protischránkového registra. Skupinu spoluzakladal finančník Martin Kvietik, obvinený v kauze Dobytkár.

Advokát Gajan si tiež vymenil stovky správ s Mariánom Kočnerom. Dvojicu spája aj kauza Technopol, v ktorej je Kočner jedným z obvinených.

V minulosti zastupoval poškodeného Pavla Páveka v kauze Technopol, ktorý má naňho dodnes ťažké srdce: „Pracoval pre nás, zobral za to nemalé peniaze a potom nás obratom ruky predal Kočnerovi,“ uviedol Pávek.

Gajan bol v minulosti oficiálnym vlastníkom firmy, ktorá berie milióny za prenájom budovy Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Kto bol jej skutočným vlastníkom, odmietol povedať.

Pre zavádzanie o vzťahoch s Gajanom má problém s disciplinárnym konaním sudca a bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban.

„Vaše otázky nebudeme komentovať,“ odpovedala na otázky ohľadom Gajanovho zadržania jeho PR zástupkyňa Petra Jamrichová.

Gajan v minulosti obvinenia z korupcie v súvislosti s kauzou dobytkár odmietol.

Funkcionár fondu

Ivan Tudaj šéfuje pobočke SPF v Poprade od roku 2010. V minulosti založil so spoločníčkou Adelou Dovalovskou neziskovú organizáciu, v ktorej skončili aj majetky, pôvodne patriace štátu.

Neziskovka sa tak dostala k lukratívnym pozemkom a budove bývalej nemocnice v Popradskej časti Kvetnica. Prípadu sa v minulosti venovala aj relácia Občan za dverami.

Redakcia Aktuality.sk už v septembri kontaktovala Tudaja, aby sa vyjadril k podozreniam okolo prevodov pozemkov, ktoré sa udiali na pobočke SPF v Poprade. Pýtali sme sa ho, prečo bola za jeho vedenia odpredaná parcela, na ktorú existoval reštitučný nárok.

„Podrobnosti si nepamätám, skúste to dať na hovorcu pozemkového fondu,“ odpovedal Tudaj.

Podobne znela aj odpoveď na otázku, o reštitúcii, v ktorej sa cez reštituentov nakoniec k pozemkom dostala Tudajova spoločníčka Adela Dovalovská, a to už za pôsobenia Tudaja na pozemkovom fonde.

„Neviem, o akej parcele rozprávate, skúste napísať na pána hovorcu,“ zaznela z úst Tudaja rovnaká odpoveď na otázky o reštitúcii, v ktorej sa cez reštituentov nakoniec k pozemkom dostala Tudajova spoločníčka Adela Dovalovská - už za pôsobenia Tudaja na pozemkovom fonde.