"Miliarda za politické zneškodnenie Matoviča". Richardovi Sulíkovi

Dobrý večer pán Kovács, vymazávania zábava neprestala, už tretí raz mi bol teraz poobede vymazaný komentár o Sulíkovi. treba si ho prečítať a zamyslieť sa, prečo asi? žeby som trafil klinec po hlavičke?

Mišo Grňo

tu je ten inkriminovaný text:

So Sulíkom som sa stretol dvakrát.

Prvý raz keď faxcopy bolo na domkárskej ulici v Bratislave. mal som s

nim dohodnuté jednanie o výrobkoch Canon, ktoré sme dovážali obaja.

prišiel som na dohodnutý čas, sekretárka hovorila: "Ríško, je tu ten

pán čo mate jednanie." cez otvorene dvere som ho tam chvíľu videl,

niečo tlmene brblal, ani sme sa nepozdravili a potichu odišiel.

Sekretárka to uhladzovala a ja som tej nevychovanosti nemohol uveriť.



Druhy raz som Sulíka stretol, keď sa rozhodol založiť SaS. vtedy sa mi

zdalo, že nová demokratická strana na Slovensku bude posilou do boja

proti puncovaným zlodejom. môj podpis pod založenie SaS má Sulík na

prvom podpisovom hárku. slávnostne podpisovanie bolo dohodnuté v

hoteli na pražskej ulici v Bratislave, prišiel som načas, hoci som v

uličkách nad hotelom dlho hľadal miesto na zaparkovanie. Sulík však

meškal. 10 minut, 15, 20,... už som chcel odisť, keď dorazil. s

obrovským úsmevom a rozmachom sa v miestnosti chvíľu pohyboval, žiadne

slovo na ospravedlnenie meškania, potom sa zas vytratil a podpisovanie

manažoval personál hotela a zo dvakrát som ho aj volil, aj v

posledných voľbách, aby neprepadol pod 5%.



Keď Kočner zverejnil svoje video so Sulíkom, hovoril som si už, že

Sulík je blb, že mu naletel. ale on tam nebol iba raz...



Potom padla nadej Radičovej vlády. V Matovičovej vláde sa sprava tak

isto, ako frajer vtedy na pražskej ulici. Populisticky tlačil na

otváranie prevádzok počas pandémie.

Možno je Sulík arogantný blb, ale konštatujem niečo oveľa horšie. on miluje peniaze tak ako Kočner, iba k ich dolovaniu používa iné prostriedky. dnes si myslím, že to čo robí, je špinavý deal.

Možno s Ficom, možno s Haščákom, čas ukáže.

Na stole tentoraz nie položeny milión, ale miliardy z Fico Haščákovskeho

vykradnutia tohto štátu. Zlodeji povodne chceli byt zabezpečení na

stovky rokov aj s rodinou, ale Matovič ich nečakane zaskočil a oni si

musia ochrániť život mimo Leopoldova. Ten deal Haščáka so Sulíkom môže

znieť napriklad takto: "miliarda za politické zneškodnenie Matoviča".

to bude iný deal, ako keď predal faxcopy!



ja v ďalších voľbách tentoraz podporím Matoviča.

Julo Kovács dodáva

A ja ešte dodávam, že za Fica vyrástol obludný systém korupcie a úplatkárstva. Mafia prerástla do vlády , súdov, policie a Parlamentu a ovládla ho.

Dnes sme premýšľali aké obludné musí byť dať zavraždiť človeka aj so snúbencov len preto lebo sa odvážil napísať pravdu a poukázal na ich rozkrádanie. Keď si mysli niekto že hlavným objednávateľom bol Kočner je na obrovskom omyle Kočner je len šéfom likvidátorom príkaz prišiel zhora zo 6 poschodia a bol schválený a odobrený 7 poschodím.

Tieto hyeny, pijavice prisaté na štát ho vysávali jeho organizmus aby ledva prežil. Rátajme že Kožuch s Kvietikom brali 14 percent z PPA. Minimálne toľko bralo 6 a 7 poschodie zo štátneho rozpočtu čiže zo 44 miliárd ročne ukradli 6 Miliárd za dvanásť rokov približne 70 miliárd. A chcú sať ďalej, majú kúpené média. RTVS riadi Mečiarova sviňa Rezník a väčšina printových médií vlastnia oligarchovia.

Kellner aj keď je Čech zbohatol na home credit teda na úžere a pomocou exekútorov. U nás to je obdobné. Úžerníci su spojení so zdravotnou a sociálnou poisťovňou a nedoplatky vymáhajú pomocou exekučných vydriduchov ich poplatky veľmi často presahujú aj vymáhanú sumu.

Máme 4 milióny exekúcii dobrý spôsob ožobračovať národ a to takým spôsobom neváhajú siahnuť aj na životné minimum.

Týmto hyenám ktoré defraudovali štát ide o veľa vlastne o všetko. Takže nebudú váhať použiť všetky prostriedky tak ako to predviedli na Janovi a Martine. A Krajmer od Bodora išiel ešte drzo prekontrolovať či vražda prebehla v poriadku. A mám indície že Bodora sa snažia prepustiť.

Neváhajú legalizovať aj nacistickú stranu aby mohli vládnuť v inom prípade keby im netieklo do topánok by ich zlikvidovali mihnutím oka. Žilinka na LSNS návrh na rozpustenie nepodá a Kotleba dostne len podmienku toto je už na 99 percent 6 a 7 poschodím udobrené.

Prešiel rok mimo Ruska , Kočnera, Baštrnáka nebola odsúdená ani jedna korupčná sviňa. Pravé naopak súdy ich prepúšťajú vrátane NS.

Fico, Kaliňak, Počiatek, Richter a iní by v normálnej krajine v priebehu 24 hodín sedeli vo vyšetrovacej väzbe a v priebehu mesiaca by boli odsúdení.