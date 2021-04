Marián Kotleba fašista chránený Ficom, Žilinkom a Kollárom

Výborný bol hoax Erika Tomáša aj o tom že Martina Kušnirová pri vykopávkach objavila niečo čo môže zlikvidovať americkú vládu niečo ako svätý grál a preto ju zabili a Kuciak bol zavraždený popri tom.

Video

13. október 2020

Ospevovanie rozsudku ŠTS obžalovaného Mariana Kotlebu

Špeciálny prokurátor Tomáš Honz, ktorý Kotlebu obžaloval, vyšiel z pojednávacej miestnosti so zdvihnutými prstami v tvare symbolu „V“ a rozsudok nazval prelomový.„ Vraj je to odkaz pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu, neonacizmu,“ vyhlásil Honz.

Prešlo viac ako pol roka a súdy v prípade Kotlebu zamrzli.

GP Maroš Žilinka sa ponáhľal so zrušením proti extrémistického oddelenia dokonca na ŠP. Zároveň zloženie GP ostalo nezmenené vrátane toxických prokurátorov ako je Purgát, Tichý alebo Šufliarsky. Samozrejme na GP je podľa všetkého aj sestra Fica Chabadová a milenka Fica Salayová, asi preveľké odborníčky. Zaujímalo by ma či Maroš používa Kočnerom namontovanú Trnkovu kameru

Návrh na zrušenie ĽSNS Maroš Žilinka samozrejme nepodal zrejme ani nepodá a môže to urobiť len a len on podľa našich platných zákonov. Týmto ich prakticky chráni v inej krajine by boli dávno rozpustení. A to aj napriek tomu že na vypočúvaní poslancami pri výbere kandidátov to sľúbil, sľuby sa sľubujú blázni sa radujú a teraz je jasná úloha Gučika, Sulíka a prečo ho jednohlasne alebo smerohlasne volili všetci smero hlasní poslanci. Maroš Žilinka je podľa činov kategória Náš človek.

Veď to je logické Smer Hlas a SME rodina Kollar pripustil koalíciu s Hlasom budú v prípade predčasných volieb Kotlebovcov potrebovať a Maroš to podľa všetkého istí. Kde Jaromír Čižnár končí tam Maroš Žilinka začína v dobre započatom diele Dobroslavom Trnkom. Ale Trnka mal aspoň toľko odvahy že Slovenskú pospolitosť zrušil ale Maroš Žilinka evidentne nemá gule na to aby zrušil pokračovateľku pospolitosti Kotlebovci ĽSNS.

Žilinka v minulosti dozoroval napríklad Drukos, Transpetrol aj Technopol. V Drukose bol Majsky odsúdený len nedávno natvrdo, kauza Technopol s Kočnerom nie je dotiahnutá v celku možno aj tu ohodnotiť jeho činnosť ako zdržovanie, zahmlievanie proste náš človek nevie alebo nechce za 10 rokov dotiahnuť jasné kauzy do konca. Podľa všetkého keď videl Kováčika vyhýbal sa mu možno sa skrýval aj pod stôl, alebo za roh lebo vraj sa s ním prakticky skoro o ničom nerozprával a pritom bol na špeciálnej prokurature asi 10 rokov zástupcom riaditeľa odboru ekonomickej kriminality. No podľa všetkého bol dobre vycvičený a poslúchal na slovo a ani len netušil čo Dušan Kováčik robí. Veľmi zvláštne my sme v kúpeľoch na nákupe mali šéfa s príznačným názvom Hrobár a aj keď si oddelil kanceláriu a dal na dvere guľu vedeli sme o čom jedná z dodávateľmi. Nemyslím si že pán Žilinka netušil o tom že Kováčik generálny zametačom smero káuz. Ak to nevedel musí byť naozaj malo rozumovo zdatný lebo ani Sulíkovi nevedel zavolať sám a musel volať Gučik trošku to zaváňa nesvojprávnosť. Alebo prehnanou poslušnosťou.

Ostatne jeho výsledky už vidíme to na kauze vietnamec aj to źe boli prepustený Zoro Kollár, Hašćák, Jankovská a ine toxické osoby a prokuratura aj vyšetrovatelia sú nečinní.

Subežne so Žilinkom bolo zrušené aj proti extremické oddelenie na polícii Ficovým riaditeľom odboru proti korupcii s česko slovenským menom Peter Kovařik. Tento človek sa vyznamenal že za tri roky žiadnu korupciu nezbadala tyka si s Kaliňakom aj Ficom. S Kalim si tyká aj Maroš.

Takže vidíme že polícia a prokuratúra pokračuje v mafiánskych praktikách súbežne. Čerešničkou na torte bude možno prepustenie Norberta Bodora

Samozrejme justičná Mafia podporuje Smer a Hlas a tí ak chcú zostaviť vládu potrebujú Kotlebu. Takže je možne že prikaz znie udržať Kotlebu za každú cenu.

Pred 89 komunisti hlásali boj proti fašizmu a oslavovali boj proti nemu dnes tí istí ľudia sú schopní vládnuť spolu s Fašistami len aby mohli kradnúť spoločne ďalej

Pred parlamentnými voľbami 2020 dokonca aj naša Fionka z pionierskeho paláca povedala že v prípade že by Kotlebovci vyhrali voľby by ich poverila zostavením vlády, ale Kisku nie lebo je súdení.

To že Kotlebovci boli odsúdení a už raz rozpustení ako Slovenská pospolitosť a že ich strana je prešpikovaná množstvom kriminálnikov ktorí boli v minulosti odsúdení alebo súdení to jej nevadilo. Chuderka Fionka zabudla na Mazureka aj Kotlebu aj na pospolitosť. Nuž má veľa práce s rekonštrukciou pionierskeho paláca v čase korony. Musí bojovať aj proti Matovičovi po boku PS a hlasu. A okrem toho má aj iné dôležité povinnosti napríklad behať po luxusných butikoch s celou ochrankou.

Ešte k výkvetu Kotlebovcov

Svoju rasovú nenávisť Kotlebovci ani neskrývajú. Poslanec Suja, ktorého krajania Detvianci nazývajú Černákov vojak v parlamente Rómov nazýval cigaňmi a veselo v tom pokračoval aj po upozornení. Znevažovanie rasy, iných národov a vyzdvihovanie bielej pleti white chokolade, čiže biela majú títo dezoláti v krvi. Znevažujú a urážajú Rómov, Židov, Maďarov aj iné národnosti ale aj náboženstvá. Strašia mešitami migrantami.

Treba bez okolkov povedať že Kotlebovci sú neonacisti a fašisti a dezoláti zneužívajúci cirkev. Keď zavraždili Jána a Martinu spoločne s Ficom a Erikom Tomášom šírili rôzne hoaxy a zosmiešňovali Jána a Martinu. Nikdy sa nezúčastnili na demonštráciách proti Ficovi. A ja sa ani nebránim myšlienke že pravdepodobne to boli oni a smeráci ktorí rozbíjali zasklene portréty Jana a Martiny ešte pred pandémiou ktoré sme nosili na SNP, kde sme sa stretávali každý piatok o piatej a dali sme ich tam postupne aspoň desať ich zasklených portretov. Keď sme o týždeň prišli boli roztrhané pošliapané, sklo rozbité a rámy popísané vulgarizmami najhrubšieho zrna samozrejme na Jána a Martinu.

Pripomeňme si hoaxy ktoré šírili a širia Kotlebovci

Hoaxy boli šírené vraj si za to Ján môže sám lebo vypisoval klamstvá a k*kotiny, ktoré mu nadiktoval Nikolson. A navádzal ho na to vraj aj Vagovič. A preto si podľa Kotlebovcov fašistov a Smero komunistov tu vraždu zaslúžil a privodil si ju sám lebo strkal nos tam kde nemá

Ďalší hoax bol že Jana a Martinu dal zabiť Matovič lebo chcel zhodiť a znemožniť Fica, ale že mu klepli zuby naprazdno . Toto sa sirilo hlavne Záhorím a týmto pozdravujem bratranca Erika Tomáša Radovana z HPBO ktorý ma o tom pravidelne informoval, ake zaručené správy Erik Tomáš má.

Ďalšia taka perlička ktorú doniesol že Soroš podplatil Rusku dumu aby predĺžili vek odchodu dôchodcov v Rusku, tak že sa ho ani nedožiju. Vraj chudák Putin to nechcel pripustiť ale čo už mal chudák robiť keď to duma schvalila.

Samozrejme v hoaxoch nechýbali ani zaručené správy o Sorošovi, že platí ZSS a organizuje protivladne mítingy proti Ficovi

Výborný bol hoax aj o tom že Martina Kušnirová pri vykopávkach objavila niečo čo môže zlikvidovať americkú vládu niečo ako svätý grál a preto ju zabili a Kuciak bol zavraždený popri tom.

Vidíme že Erik Tomáš má bujaru fantáziu a v hlase bude potrebný

Proste využíva ľudskej hlúposti a škodoradosť hlavne na Záhorí keďže býva v Stupave

Zlatica Kušnírová dostala stovky dopisov, ktorých obsah sa nedá ani reprodukovať a podľa obsahu týchto listov boli Ján a Martina to najšpinavšie čo jestvuje na zemeguli a možno aj v galaxii.

Proste smerom rozdúchaná typická ŠtB, komunistická štvavá kampaň.

Len sa divím idiotom, čo tomu uverili lebo na to aby človek uveril takýmto duševným splaškom na to treba mať špeciálne nízku inteligenciu.

Zarážajúce bolo aj to koľko učiteľov volilo Kotlebu a skryto ich propagovalo a aj propaguje. Nedivme sa lebo napríklad Kotleba, Suja a Mizík sú vyštudovaný učitelia. A zrejme množstvo učiteľov zdieľa ich názory. Čo je na pováženie a má to korene vo výchove. Jedna učiteľka zo Šamorína učiaca na strednej škole mi povedala že volila kde koho ale teraz bude voliť Kotlebu, aby dostal šancu.

Bohužiaľ komunistická výchova a heslo kto nekradne okráda vlastnú rodinu a že všetci sú svine nechalo na niektorých ľuďoch nezmazateľné stopy a to sú hlavne tí ľudia čo volia Fica, Pellegriniho a Kotlebu. Rozumejú len jednoduchým heslám. Treba im označiť vinníkov spravidla je to Goldsmit, Soros, Maďari, Židia, Rómovia, Rockefeller plus Matovič, alebo susedia ktorých neznášajú lebo nosia rúška lebo oni môžu za ich nešťastie.

V Nórsku si natankujete benzín a dáte peniaze do pohára a nikoho ani nenapadne kradnúť robia to sami od seba. V Rakúsku pred revolúciou bol tovar voľne pred obchodmi. Po otvorení hraníc sa objavili nápisy v Češtine, Slovenčine, Maďarčine aby sa nekradlo.

Ten dav je poslušný a uvery vodcovi aj keď zavelí piť bromhexin a vodku a kúpať sa v slanej vode

Vo fašistoch a komunistoch ako su Fico, Pelle a Kotleba vidia ich voliči a obdivovatelia Ježiškov čo ich zachránia . Potrebujú vladyku čo rozdelí korisť keď sa udelí a uspokoja sa aj s málom len aby prežili.

Informácia hlavne náckovia čerpajú zo sociálnych sietí a čítajú hlavné správy, zem&vek a iné konšpiračné médiá. V tomto im pomahaju podľa mňa platení hoaxeri ako je napríklad doktor Topoľský alebo Mihulenko, pripadne Baraninko ale nezaháľa aj otec skrachovanej Vlasti ČiČiČi

Máme tu aj ´dalšie hoaxy sú že pri očkovaní Vám vstreknú do krvi čip ktorým Vás budú ovládať.

Že púšťajú lietadla ktoré obyvateľstvo poprašujú ťažkými kovmi

Lekári vraj neliečia ale zabíjajú

Že keď človek zomrie na rakovinu alebo cukrovku vraj sa to napíše na covid. WHO netreba veriť najlepšie štatistiky má doktor Topoľský

Rúška su napustene covidom

Tak isto je napojená tyčinka ktorou sa testujú

Respirátor alebo rúško dlhodobým nosením vraj spôsobuje zápal pľúc a je protiústavné

Existuje zázračný napoj volajú ho hrdo ho nazývajú CMD v zdravotníctve sa tento termín liek mimoriadne dovezený

Vraj v Južnej Amerike skvele funguje a je tam aj schválený tušim v Bolivii

Bohužiaľ tento liek v podstate je zriedené bielidlo a oni ho pijú vo veľkých dávkach. Otrávila sa ním napriklad Naďa Komančiova ledva ju z toho dostali

Podľa wikipedie je to Oxid chloričitý sa používa na bielenie buničiny pri výrobe papieru dreva niekedy aj v kombinácii s chlórom.

Používa sa aj na dezinfekciu zdravotných nástrojov.

Okrem medicínskeho prostedia sa používa aj na zaplynenie dozretého ovocia, ako napríklad maliny, jahody a čučoriedky, na ochranu pred plesňami a kvasinkami v EÚ je však jeho používanie zakázané. Pretože je to jed

Jeden Kotlebovec mi poslal odkaz aky je to bomba liek a video tam jeden akože lekár v klobúku kovboja.

Vysvetľoval že sa vrátil z Afriky a vyliečil tam týmto bielidlom 800 ľudí ani jeden neumrel a to v priebehu 2 mesiacov vyliečil sa ním cukrovkari, rakovinari, infarkteri, kde sa na tohto doktora hrabe ježiško proste staré dobre bielidlo je všeliek

Na začiatku to bola u Kotlebovcov len chrípôčka a ruska náhubok ako na psa. Dnes Kotlebovci propagujú ivermectin a vitaminy.

Inak Kotleba sa cíti už neohrozený a dobre Marošom Žilinkom a Ficom a Kovařikom krytý a už natáčal minule video ako odhadzoval plynovú masku a vyzyval na nenosenie respiratorov. Dobre vie že Maroš na neho podanie za taku maličkosť nepodá

Bohužiaľ aj kňazi ako Kuffa Kotlebu vo svojich kázňach velebia a vedenie cirkvi sa robí na hluché a slepé. Vyzývam preto vedúcich predstaviteľov cirkvy, aby zaujali jednoznačný postoj

Marián Kotleba a jeho horda otvorene propaguje nacizmus začiatkom storočia organizoval fakľové pochody a pogromy na Rómov.

Volali ho vodca a pochodovali v čiernych uniformách veľmi podobných ako boli Hlinkove gardy Tisovho klérofašistického štátu.

Kotlebovci sú proti EÚ a NATO, ale nikdy neodsúdili okupáciu sovietskych vojsk v roku 1968 vadí im pár stoviek Američanov ktorý si cvičenie zaplatili a boli tu pár mesiacov ale nevadíla im prítomnosť 200.000 prevažne rusov po dobu 21 rokov ani to že sme ich živili a šatili a strážili nás aby sme sa nestali súčasťou európskych národov. Samozrejme pretože sú napojení na Mečiara v radách Kotlebovcov pôsobila poslankyňa Natália Graussová ktorá demonštratívne plakala na hrobe diktátora Tisza, asi si nacibuľovala Očičká a aj Mečiarov poslanec a právnik Cuper známy milovník orešanského vínka jazdiaci pod vplyvom alkoholu. Nikdy Kotlebovci neodsúdili Mečiarov režim, takže sa pravdepodobne nebráňme ani myšlienke že sú a boli financovaný aj Ruskom.

Cela jeho strana ĽSNS Kotlebovci bola zostavená z neonacistov počnúc Mazúrkam, Uhríkom, Medveckým, Mizíkom, Sujom ale aj ďalšími.

Mazurek bol hlavným organizátorom čo hádzala do arabskej rodiny kamene, v rádií Rómov nazýval parazitmi a asociálmi za čo bol odsúdený bohužiaľ len podmienečne a zbavený poslaneckého mandátu. Človek ktorý hladkal pece v Osvedčime a usmieval sa pri tom. Bol na zhromaždení poľských neonacistov a plamenne tam vystupoval

Medvedský zbil cudzinca tmavšej pleti do bezvedomia a to len pre jej farbu.

Suja cvičil Černákových vrahov

Mizík písal nenavistné rasistické statusy

a tak by sme mohli pokračovať ďalej

Kotleba dvadsať rokov je najvýraznejšou tvárou slovenskej ultrapravice. Prvému stíhaniu za extrémistické prejavy čelil už v roku 2005. No prvý odsudzujúci verdikt si vypočul až minulý rok ale okamžite sa odvolal na NS

Je 6. apríl a pol roka po vynesení rozsudku a sudy nekonajú medzitým stihol Kotleba zorganizovať 3 veľké protivládne zhromaždenia

Vo videách sa vysmial protipandemickým opatreniam

Kotlebovci sa môžu beztrestne a cynicky vysmievať občianskej spoločnosti, respektíve aspoň jej slušnejšej časti, uškŕňať sa pri zmienke o hodnotách demokracie a právneho štátu a pritom hanobiť menšiny či propagovať zvrátenú ideológiu a súdy už pol roka mlčia.

Svojou rétorikou a vôbec tým, ako sa vo verejnom priestore angažujú, vedome posúvajú hranicu akejsi spoločenskej tolerovateľnosti extrémistických prejavov, čo je z pohľadu prevencie trestných činov extrémizmu mimoriadne nebezpečné a spoločensky škodlivé.

Zatiaľ čo v minulosti reprezentovali slovenský konzervativizmus, inak legitímnu štátoprávnu doktrínu, osobnosti Novembra, ako napríklad František Mikloško, dnes konzervatívne hodnoty presadzujú aj podivuhodné indivíduá, ktoré sympatizujú s Marianom Kotlebom.

Vraj všetko môže byť inak, keďže viacerí kandidáti na generálneho prokurátora povedali vrátane Maroša Žilinku, že by zvážili možnosť opätovného podania návrhu na rozpustenie tejto strany. Ale od Maroša sa toho nedočkáme a nevyliahne sa to lebo je to záprdok

Vrcholní predstavitelia katolíckej cirkvi bohužiaľ akceptujú udalosti, ako bola napríklad tá, ktorá sa v poslednej predvolebnej kampani odohrala pri kostolíku nad Dražovcami, kde jeden katolícky kňaz požehnal kandidatúru ĽSNS. Spájanie viery v rámci rímskokatolíckej denominácie s extrémizmom – aj vzhľadom na históriu Slovenska – totiž neškodí len im, ale aj celej rímskokatolíckej cirkvi vrátane veriacich.

A sudy a polícia stále mlčia

ale o tom si povieme v jednom z nasledujúcich videí

Pani sudkyňa Sabová to pekne zdokumentovala, bohužiaľ súdy nekonajú ďalej a NS nepotvrdzuje jej rozsudok