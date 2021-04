Nadčlovek Maroš Žilinka, šéf justičnej mafie SR.

Aj toto je dôvod prečo sa stretneme pred GP 14.apríla o 13,30 hod. Klame od prvého dňa a klamal už aj pri výsluhu horší zametač ako Čižnár a Trnka, alebo Kováčik.

Traja kočiši (Kovács)

Toto video bolo spracované na základe podnetu Ing.Ivana Matušíka právneho zástupcov uneseného Vietnamca Trinh Xuan Thanha

Tento zaslal aj našej pani prezidentke Fionke a predsedovi Ústavno právnemu Výboru NRSR Milanovi Vetrákový a aj mne do mailu za čo mu ďakujem.

Prokuratúra je „chorý prvok“ v rezorte spravodlivosti. A Slovensko podľa obsadenia súdov ešte stále nie je právnym štátom ale ešte ho ovláda Mafia to vidíme podľa toho že pustili napríklad Haščáka, Kollára, Jankovskú a iných kriminálnikov.

To , že prokurátori a Generálni prokurátori boli zločinci v minulosti sa dalo len odvodzovať z dostupných správ - avšak v súčasnosti sa jedná o realitu keď vidíme, že bývalý Generálny prokurátor

(Trnka kauza Tipos, emisná kauza, Gorila a mnohé ďalšie rozhodnutia v prospech Kočnera.) trest 15 percent po dobu troch mesiacov.

a bývalý

Špeciálny prokurátor

(Dušan Kovačik vyše 100 zametených prípadov v prospech Smeru )

boli kovaní zločinci a aktívni členovia zločineckých skupín operujúcich

na úrovni štátu.

Pani prezidentka Čaputová aj pán generálnej prokuratúr Maroš sa nás snažia oklamať a presvedčiť že sa jedná o zlyhanie jednotlivca. Preto pani prezidentka zrejme odmietla ponuku od Kláry Kovesiovej aby na Slovensko prišlo 20 špičkových prokuratúr a zrejme aj sudcov. A pán Šimečka mladší to istil v parlamente EU tvrdeniami že sme právny štát. Toto sa dá považovať ako progresívny podpora zločincom Smeru.

Pani Čapútova, pán Žilinka a aj progresívec Šimečka sa mýlia

Nejedná sa o zlyhanie jednotlivca ale je to zlyhanie celého systému prokuratúry a pretože ryba smrdí od hlavy pravdepodobne všetkých poschodí prokuratúry ale aj súdov. Vidíme to denno denne.

Prokurátori a sudcovia v spolupráci s oligarchami vytvorili systém, ktorý jednak produkuje nepotrestateľnosť nezákonných aktivít prokurátorov a umožňuje nezákonné aktivity prokurátorov aj vo vzťahu k závodovým rozhodnutiam polície týkajúcich sa trestnej činnosti.

Dnes je jasných už viacero prípadoch prokurátorov a krivým obvinením

a dlhoročným ťahaním nevinného človeka cez trestné a súdne konania – príklad: Ondrej Janíček mafiáni ho okradnú, zavrú do basy v spolupráci so sudcami a policajtmi a dodnes ho ťahajú po súdoch.

Tieto výhody treba týmto justičným talárom okamžite zrušiť. Tí čo máju strážiť spravodlivosť ju zneužívajú vo svoj prospech a v prospech oligarchov a mafiánov, úplatky, korupcia, škandály, klamstvá.

Tento systém v praxi umožnil v praxi beztrestne rozkradnúť zhruba 6 miliard zo štátneho rozpočtu. Ďalšie peniaze boli minuté neefektívne alebo povedané na hulváta sprosto.

V dobe internetu musíte behať z úradu na úrad a prenášať množstvo papierov a a potvrdení pritom boli vyčlenené na to miliardy a systém prenosu informácii nefunguje, či už ide o dane alebo sociálku a zdravotné poisťovne. Zrejme aj úmyselne aby mohli ožobračovať ľudí, neznalosť zákona neospravedlňuje a potom chudáka oberú aj o gate lebo nevyplnil tlačivo aj na sociálke a rovnaké mal ho vyplniť aj na úrade práce hlava nevie čo robí ruka. A tí čo to mal zariadiť jeden ma mramorovú vilu v chorvátsku, druhy reklamne sadí zemiaky a vešia záclony. Ich bývali šef cez plexisklo trieska bludy a honcuje sa vo Vinosadoch a Double tree Hilton v hotely u kamošov

Takže konkretne ku GP

Nakoniec nemusíme ísť ďaleko – Únos Vietnamca - postupné vystúpenie a tragi komédia Generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku pred Výborom pre

obranu a bezpečnosť dňa 16. marca vešal na nos drzo buliky všetkým zúčastneným. Potom urazený ušiel.

Vystúpenie Maroša Žilinku bolo v rozpore so skutočnosťou. Vraj únos Vietnamca cez Slovenskú republiku sa nestal a nik z pracovníkov MV SR neporušil svoje povinnosti a že to vyplýva zo spisu ktorý on vraj skontroloval.

Pritom trestný spis bol od začiatku manipulovaný.

Na tomto závadovom konaní sa podieľali ako pracovníci

Úradu inšpekčnej služby: Kulich, Kráľovič

ale aj pracovníci prokuratúry: Juríčková, Cibuľová,

ale napríklad aj bývalý pracovník protokolu MV SR Čulák- ktorý zas maril

zahraničné vyšetrovanie nemeckých Organov činných v trestnom konaní.

V predstave, že vystupuje pred hlupákmi Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť od prezentoval legendu, že dňa 25.7.2017 zavolal pán Qunag Le Hongna MV SR

Quang Le Hong je Slovák s vietnamskými koreňmi, ktorý pôsobil ako diplomat na vietnamskom veľvyslanectve a predtým radil expremiérovi Robertovi Ficovi. Jeho široké pôsobenie vysvetľuje, prečo sa objavil pri každej významnej slovensko-vietnamskej udalosti, či už biznisovej alebo komunitnej.

Tento pán Qunag Le Hong vraj zavolal že minister vnútra Vietnamu To Lam bude na druhý deň v Paríži a pretože chce byť poobede v Moskve tak by potreboval lietadlo z Prahy do Moskvy.

Náš vtedajší Minister vnútra Róbert Kaliňák mu to obratom prisľúbil.

To Lam minister vnútra Vietnamu 26.jula .2017 skutočne dokvitol do Prahy odkiaľ ho zmienený Čulák pracovník protokolu MV SR doviezol do

Bratislavy.

Na Bôriku sa pri pive pobavili o kozách slovenských letušiek a o 30 minút odletel do Moskvy.

Po odoslaní asi 150 žiadostí pravneho zástupcu Vietnamca na Slovensku Ing. Ivana Matušíka konečne Ministerstvo vnútra prestalo po dvoch

rokoch mariť konania podľa zákona č. 211/00 Zz. A poskytlo nám informáciu (overenú paralelne GP SR) .

Informáciu o tom ako prebehla dňa 26.jula.2017 pasová kontrola Vietnamskej teroristickej skupiny. Bez toho aby boli splnené zákonné náležitosti dal Róbert Gucký vtedajší zástupca a terajší popredný predstaviteľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície súhlas na prepustenie celej skupiny Vietnamcov cez hranice.

Marošom Žilinkom ani nepohol fakt, že v Trestnom spise, ktorý sám vraj dôsledne „kontroloval“ sa nenachádza „...odôvodnená písomná žiadosť príslušníka tretej krajiny...“

Ako to napísal konajúci dôstojník Martin Holeksa do súhlasu a ako to vyžaduje zákon č. 404/2011 Zz..

Táto žiadosť ani nikdy neexistovala a konajúci dôstojník Robert Szabari a Róbert Gucký tam mali Vietnamca s civilným pasom na meno Trung Vien Luu, bez vstupného víza, podľa našich zákonov ho mali okamžite zaistiť, umiestniť do Gabčíkova a zahájiť extradičnú procedúru a nie umožniť mu odlet do Moskvy!

Spomenutý dôstojník Úradu hraničnej a cudzineckej polície :

Martin Holeksa dokonca ani nebol Utvare Inšpekčnej Služby ministerstva vnútra vypočutý na zápisnicu a teda neozrejmil z akého dôvodu napísal, že v spise Úradu hraničnej a cudzineckej polície sa nachádza odôvodnená písomná žiadosť hore uvedeného Vietnamca Trung Vien Luu

( rozumej žiadosť o vízum, jej preklad do slovenčiny, fotografia a plná moc ktoré mal skontrolovať úradník pasovej kontroly na letisku Róberta Szabariho)

- keď sa tam nenachádzala (a ani sa nachádzať nemohla lebo pasovák s dotknutou osobou vôbec neprišiel do styku keďže lietadlo s uneseným Trinh Xuan Thanhom stálo 200 metrov od služobných priestorov HCP)!

Tak isto nebol doposiaľ vypočutý nik vo veci služobnej cesty špičiek MV SR

v dňoch 31.5.2017 až 5.6.2017 do Vietnamu kde sa podľa nášho názoru únos a poskytnutie lietadla Vietnamskej teroristickej skupine dohodlo.

Napriek návrhom právneho zástupcu Ing. Ivana Matušíka uneseného Vietnamca v rámci trestného konania neboli vypočuté osoby:

Tibor Gašpar, Daniela Saková, Alexander Nejedlý, Dušana Višňovská, Radovan Čulák, Ivan Netík, Róbert Kaliňák, Quang Le Hong, Vladimír Benko a príslušný pracovník MZVaEZ Igor Pacolák

Tieto osoby neboli na zápisnicu k služobnej ceste do Hanoia vypočutí!

Takže je jasné, že vyšetrovanie zavlečenia Trinh Xuan Thanha je cielene marené od počiatku a pán Generálny prokurátor Maroš Žilinka si potom môže dovoliť vešať neznalému publiku na nos bulíky.

Meritom veci ostáva že Organizácia a právomoci prokuratúry SR sú aktuálne nastavené tak, že umožňujú zneužívanie funkcií a marenie trestných konaní.

Vážení poslanci, vláda a pani prezidentka aj pán Haremista a Balónik ak ste teda toho názoru, že v danom volebnom období nie je vhodné otvárať otázku Štátneho zastupiteľstva.

Potom prosím venujte prosím pozornosť Zákonu o prokuratúre a Trestnému zákonu a ich zodpovedajúcej modifikácii - teda nutnosti zaviesť najmä dostatočne efektívne kontrolné a sankčné mechanizmy voči prokurátorom a policajtom;

ale aj možnosť uplatniť trestnoprávne kroky z pozície civilného subjektu.

Treba jednoducho vychádzať z reality nedávnej minulosti, potvrdzujúcej, že vo funkciách môžu už aktuálne byť zločinci alebo, že sú vo funkciách

osoby, ktoré sa kriminálnikmi s ohľadom na ich kontakty, danosti, spôsob menovania alebo spôsob voľby stať môžu.

Takže nie je možné ich betónovať beztrestne na 7 a viac rokov či už na ŠP alebo na GP, najvyššom súde alebo na ústavnom súde a dokonca títo pani odchádzajú do civilu s dôchodkom a odstupným a to aj napriek prešľapom. S dôchodkom a o akom sa bežnému smrteľníkovi ani nesnivá

Týmto zároveň ďakujem Ing. Ivanovi Matušík právnemu zástupcovi uneseného Vietnamca Trinh Xuan Thanh

Od neho som prevzal a spracoval drvivú väčšinu textu

PS

Aj pre toto prídeme v stredu pred GP