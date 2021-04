Lúpež storočia a Ján Budaj, Anna Zemanová mlčia voda pre 2,5 milióna ľudí

Je to najvýdatnejší a najkvalitnejší zdroj pitnej vody jeden z posledných na Slovensku, je schopný dávať 3300 litrov sekundových vody bez úpravy a zásobiť tak pitnou vodou dva a pol milióna ľudí, táto voda je mimoriadne čistá

a môže isť do vodovodu bez úpravy.

Takže prídeme minimálne o 3 miliardy Euro aby pán Kvasnička Mečiarov kriminálnik z kauzy Veľký Slavkov a jeho firma Profinex 10milionov čiže doplatíme na to 300 krát. Aj keby sme mu preplatili pozemky okamžite. A naše deti prídu o zdravú pitnú vodu.

Podrobnosti nájdete na mojom blogu sme

Reportéri Katarínu Žáčkovú Rezník vyštval

Reportáž Kataríny Žáčikovej

Trestné oznámenie zamietol napriek trestnému činu úradník Purgát

Môj článok zo dňa 28.9.2019

Voda pre 2,5 milióna ľudí čistá bez úpravy a Záhorie už dnes nemá dostatok pitnej vody. Do pásma ochrany pitnej vody developeri / napr. Roman Kvasnička, Ersek/ plánujú výstavbu. Hamuliakovo tam už postavilo vyše 100 obytných domov

Je to najvýdatnejší a najkvalitnejší zdroj pitnej vody jeden z posledných na Slovensku, je schopný dávať 3300 litrov sekundových vody bez úpravy a zásobiť tak pitnou vodou dva a pol milióna ľudí, táto voda je mimoriadne čistá a môže isť do vodovodu bez úpravy. A takýchto zdrojov máme malo a pitná vody bude chýbať a ak aj bude bude potrebná drahá úprava. Je to bohatstvo, ktoré sme si povinní chrániť aj pre naše deti. Jeho hodnota je nevyčísliteľná a už len pri súčasných cenách len za distribúciu je to 60 miliónov ročne minimálne, toľko stojí národný štadión Slovana. Hovorime o zdroji vody pre polku Slovenska.

Vzhliadnite si toto video je natočené výborne a patrí vďaka filmárom, čo ho natočili bohužiaľ vzhliadlo ho pomerne málo ľudí a kompetentní sa tvária, že skutok sa nestal

Celá výstavba v Hamuliakove urobená v rozpore zo zákonom nestojí viac, ako množstvo kvalitnej vody, ktoré je tento zdroj schopný vyprodukovať za 4 mesiace. Je to niečo ako Bonaparte, obec sa tvárila že o pasme nevedela vraj omylom pozrela starú mapu. A ministerstvu ušlo že roky sa stavia v pasme hygienickej ochrany. Samozrejme že nič neušlo, lebo je to klamstvo.

Pre rozvoj Slovenska je dôležité aby sme mali dostatok pitnej vody, kvalitný vzduch a potraviny. Je pekne bojovať proti PET fľašiam a rozhadzovaniu smetí, iste aj to je potrebné. ALE TOTO JE MOMENTALNE 100 krát dôležitejšie a pýtam sa kde sú ochranári, čo na to vláda, čo nato politické strany, kde je pani prezidentka. Zdroj pitnej vody pre polku Slovenska nie je dôležitý?

Čo sa vlastne deje? Na to aby tento zdroj bol plne funkčný potrebuje mať pásmo ochrany , čiže nesmie sa v ňom stavať, hnojiť a musí podliehať špeciálnemu režimu. Bohužiaľ je blízko Bratislavy a tieto pozemky sú lukratívne pre developerov a výstavbu. Títo podplatili s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa takmer istote ministerstvo životného prostredia a toto zastavilo rozhodnutie o rozširovaní pásma hygienickej ochrany. Tým že sa toto pásmo zmenší, je to ako lievik, z veľkého urobíte malý tým, že zmenšite jeho plochu a tým obmedzíte aj výdatnosť zdroja. Dokonca ministerstvo ŽP pod vedením Lászla Sólymosa zašlo tak ďaleko že navrhlo obmedziť využitie tohto zdroja z 3300 l/s na 800l/s. Okamžite treba obnoviť konanie o rozšírení pasma hygienickej ochrany a výstavbu zastaviť.

A je len otázka času, kedy bude uplne odstavený zdroj pitnej vody v podunajských biskupiciach kam sa šíry toxická voda zo starej Vrakunskej skládky

Treba podotknúť že pozemky v tejto časti vykúpil pán Roman Kvasnica bývalý HZDS preslávený aj v iných pozemkových kauzách a pan Ersek prostredníctvom svojej manželky a možno za tým všetkým stojí aj sám Bela Bugár a chcú tu zahájiť výstavbu samozrejme teraz po prevalení sa všetkého tvrdia že ekologickú, čo je hlúposť, prečo potom ministerstvo navrhlo obmedzenie výdatnosti.

Pán minister László Sólymos sa bráni, že si to majú vyriešiť príslušné obvodné okresné úrady a obce. Čo je do neba volajúca drzosť. Tieto úrady nemajú odborníkov hydrogeológov. aby posúdili kvalitu vody a jej čerpanie majú len príslušné stavebné úrady. Pásmo hygienickej ochrany môže schváliť len ministerstvo, ak tak nekoná a dokonca koná v zaujme develorepov potom je nám toto ministerstvo úplne zbytočné. Nie len ohľadom tohto zdroja koná tak obdobne aj pri schvaľovaní skládok TKO. V Petržalke bola obrovská hora hliny vyťažená pri Draždiakoch polka z nej sa stratila hádajte kam asi, no pod obchvat Bratislavy. Celý obchvat ma byť postavený na pilotoch nie na hline a taký bol aj pôvodný zámer. Lenže pan Bugár si chce šplhnuť pred voličmi aby bol rýchlo dokončený pred voľbami a o 5 rokov ho môžeme celý obchvat opravovať s oveľa vyššími nákladmi ako je teraz postavený.

Po sérii hlavne mojich článkov konečne prestali sypať hlinu, ale čuduj sa svete otvorili staré štrkovne dostali zrazu dočasné povolenia, čo je tiež dosť riskantné a začal sa pod cesty sypať štrk, no pán Šermiar Ersek na to aby to dobre fungovalo, odstráňte tu hlinu, čo ste tam už nasypali inak to bude sadať ako diaľnica z Brna do Ostravy to už samozrejme nebudete ministrom, dúfam, že Vás spravodlivosť dobehne ako Slotových ministrov a skončíte podobne ako oni. Trénujte šerm nemontujte sa do toho o čom nemáte ani šajnu.

Boli by sme radi ,keby k tomuto dali postoj aj všetky politické strany aj mimo parlamentné. A ak si chcete niečo o nás prečítať alebo pripojiť sa k nám kliknite na odkaz pod odstavcom.