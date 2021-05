Ako Júliu Piraňu Mikolašíkovú asi zavrel Lexov sudca Karol Posluch do cvokárne

A svinstvo a hnus a výkvet rodiny. Lexov sudca Karol Poslúh posiela ľudí do blázninca. Keď píšu proti bytovej a policajnej mafii. Horšie ako 50 roky KSČ. Urvalek Posluch. Kolegovia pomôžete?

Karol Posluch Lexov sudca chcel dal blogerku Júliu Piraňu Mikolašikovú do blázninca. Dôvod je asi to že písala proti bytovej a policajnej mafii je im nepohodlná. Pre tieto blogy a zrejme ich nepísal cvok keď ju nenapadli pre blogy ale vyfabrikovali na ňu všetko čo sa stalo v priebehu predchádzajúcich 20 rokov a patrične podfarbili a skreslili.

Takže sa jej mafia potrebuje zbaviť a kto poslúži lepšie ako verný vykonávač Posluch osvedčený v pripade Lexa. Pretože nás vykázal zo súdnej sály, ale treba podotknúť na vlastnú žiadosť Mikolašíkovej ktorá si nepriala aby sa vedelo o jej zdravotnom stave, nevieme či sa mu to podarilo. Ale táto pani mi určite nepripadala ako blázon. Skôr mám dojem že pán sudca je nadmieru horlivý a že už dopredu mal vypracované uznesenie o ochrannej liečbe. Preklad zatvoriť nepohodlného novinára do cvokarne.

V pripade Lexa postupoval inak, vlastne vôbec nepostupoval dal mu pol roka času.

Podľa rozpisu na dverách je tento pán špecialista na takéto veci.

Karol Posluch, mál v roku 2018 na stole proces týkajúci sa zavlečenia Michala Kováča mladšieho, pol roka študoval spis.

Možno najsledovanejší trestný prípad v histórii slovenského súdnictva sa začal pozoruhodne. Skôr než sa proces s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivanom Lexom vo veci zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska stihol odštartovať, sudca Karol Posluch údajne začal mať zajačie úmysly.

Objavila sa informácia o tom, že by rád zmenil pôsobisko a rozšírila sa rýchlosťou blesku. Podľa zvestí mal namierené na Okresný súd v Pezinku. Ale nestalo sa .

Karol Posluch nie je v presúvaní medzi súdmi žiadny nováčik. Začínal ako vojenský sudca a po zrušení vojenských súdov skončil na bratislavskej dvojke, potom na päťke a pred tromi rokmi napokon na Okresnom súde Bratislava III. Jeho presídľovanie malo vtedy opodstatnenie. Zameranie hľadal v trestnom práve a keďže na jednotlivých inštanciách dostával civilné spory, hľadal miesto, kde by súdil kriminálne činy. Aj preto správa o tom, že by sa vzdal takej veľkolepej kauzy, ako je obžaloba trinásťčlennej skupiny okolo Ivana Lexu, znie priam šokujúco. Len tak by pohrdol možnosťou vstúpiť do análov a novodobej histórie Slovenska? Ale viete Lexa je bohatý človek má v Pezinku ranč, koníky, hotely a jeho otecko a brat a sestra sú tiež bohatší.

Inak k vojenským prokurátorom patrili aj Dobroslav Trnka a Dušan Kovačík. Posluch je síce vojenský sudca, ale mal som tú česť spoznať ako tento výkvet súdnictva funguje v roku 1984 v Brne. Jednoducho tak že keď vojak urobil nejaký prehrešok alebo trestný čin chytili ho našili mu všetko čo bolo nevyriešené. Ľudia bez hanby a bez citu.

Treba povedať že Lexa najstarší vycítil nebezpečenstvo a väčšinu nehnuteľného majetku ako napríklad hotely v Senci stihli predať a vybudoval si zázemie v Dominikánskej republike.

Tam zašiel za Lexom starším Fico aj s bývalým ministrom Kamenickým, zrejme preto aby previedol majetky 700 firiem v ktorých pôsobí jeho bývala manželka Svetlana niekam do bezpečia a kto poskytne lepšiu radu ako starý Lexa.

Karol Posluch je z tatárskej rodiny ocinko donedávna prednášal, alebo prednáša na bývalej Sladkovičovskej škole VUML dnes je to Vysoká škola Danubius je súkromná vysoká škola založená v roku 2005 v Sládkovičove. Škola má 3 fakulty: Fakulta práva Janka Jesenského Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Fakulta sociálnych štúdii.

Vychovala napríklad Petru Hajšelovú, ktorá navrhla za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. A možno aj ďalších skvelých absolventov ale na rozdiel od iných vysokých škôl je tento zoznam zrejme utajený, možno túto škulu má viacero matiek a asistentiek háremu Kollára.

Blondínka z Kollárovho hnutia získala stredoškolské vzdelanie na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, odkiaľ zamierila na fakultu práva Janka Jesenského v Sládkovičove. Verejnosť dnes školu registruje pod názvom Danubius.

Posluchova mama je tiež sudkyňa podlá staršieho majetkového priznania ma dom za 400 000 tisíc Euro.

A Posluchová manželka je tiež sudkyňa.

Nuž čo dodať jedna zo skvelých sudcovských rodí a ako dobre vieme sudy na Slovensku sú veľmi spravodlivé a len zopár jedincov to vraj kazí. Ale keď sa na to pozriete lapšie tých jedincov je už riadna hrba.

Aj keď prezidentka Fionka tvrdí z pionierskeho paláca že sem tam jeden exces a že je to všetko v najlepšom poriadku. Rovnako to hlasá v EÚ parlamente progresívny poslanec Šimečka.

Inak upozornili sme PS aj EU poslancov na vodný zdroj Šamorín lebo su to veľký preveľký klimatický ekológovia. S prepáčením serú na to a robia mrtvych chrobákov.